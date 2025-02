Filmul care a înnebunit lumea și rupe topul în momentul de față. E plin de acțiune și te ține cu sufletul la gură până la sfârșit, Harrison Ford are un rol fenomenal în el

Filmul care a încasări record în box office. S-a lansat numai de câteva zile, dar fanii din întreaga lume l-au așteptat cu sufletul la gură, astfel că fac cozi la cinematografe, pentru a-l vedea pe marile ecrane.

Captain America 2025. Data lansării în România

domină box office-ul nord-american, având cea mai puternică lansare a anului 2025, cu încasări de aproximativ 100 de milioane de dolari în doar câteva zile de la lansare, de vineri până luni, scrie

Cu un start record la box office, noul film îl are în centrul acțiunii pe Căpitanul America, jucat de Anthony Mackie. Eroul trebuie să facă față unei confruntări globale pentru controlul unui metal rar și valoros.

În cinematografele din România, Captain America a avut premiera pe 14 februarie, iar fanii Marvel l-au așteptat cu sufletul la gură. Cei care vor să urmărească aventura extraordinară, o vor putea face în următoarele săptămâni.

La Cinema City – în București, de pildă, biletul pentru a vedea producția 2D costă 38 de lei, iar pentru 3D este 40 de lei, la care se adaugă și .

Ce rol are Harrison Ford în Captain America 2025

De la Han Solo în Star Wars la aventurile din Indiana Jones, atmosfera futuristă din Blade Runner și tensiunea din The Fugitive, cariera sa este plină de personaje iconice. Acum, își extinde și mai mult filmografia, intrând în universul Marvel cu Captain America: Brave New World.

În Captain America 2025, Harrison Ford îl înlocuiește pe regretatul William Hurt în rolul președintelui Thaddeus Ross. Actorul a acceptat provocarea nu doar pentru impactul personajului, ci și pentru că este mereu în căutarea unor roluri care să-l scoată din zona de confort și să-i ofere ceva nou de explorat.

„Caut mereu un public nou, unul cu care nu am interacționat prea mult, iar universul Marvel este exact asta. Eu am făcut primul pas. Am spus: ‘Vedeți dacă ar fi interesați să-mi ofere un rol, chiar și unul mic,’” a povestit Harrison Ford, conform abc7.com.

Rolul său, însă, devine mult mai complex odată ce personajul său se transformă în Red Hulk. „Stabilirea relației dintre Căpitanul America și personajul pe care-l joc eu este centrul filmului, nu transformarea în Red Hulk, care e amuzantă și sper că oamenii se vor bucura s-o vadă, dar nu aceasta este tema principală a filmului”, a spus Ford.

Filme februarie 2025 în cinematografele din România

Pe lângă Captain America 2025, alte producții așteptate au premiera în cinematografele din România în următoarea perioadă. Pe 28 februarie se lansează Mentorii, o comedie românească, ce îl are în prim-plan pe Johnny Baltă (Cătălin Bordea).

De asemenea, publicul din țară va putea să urmărească Atacul din 5 septembrie, Durere profundă și Woodwalkers: Războinicii pădurii, taote cu premiera pe 21 februarie.