Sport

Filmul care l-a impresionat pe Mihai Stoica. Horia Ivanovici l-a văzut de 8 ori

„Braveheart” rămâne unul dintre cele mai apreciate filme istorice din toate timpurile. Mihai Stoica a dezvăluit că a revăzut recent pelicula regizată și interpretată de Mel Gibson în 1995
Cristian Măciucă
06.06.2026 | 09:00
Filmul care la impresionat pe Mihai Stoica Horia Ivanovici la vazut de 8 ori
EXCLUSIV FANATIK
Filmul care l-a impresionat pe Mihai Stoica. Horia Ivanovici l-a văzut de 8 ori. FOTO: Fanatik
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Pasionat de filme și seriale, Mihai Stoica a povestit, în exclusivitate la „MM la FANATIK”, că a urmărit din nou „Braveheart”, una dintre producțiile care au marcat cinematografia ultimelor decenii. Și Horia Ivanovici e fascinat de producția regizată și interpretată de Mel Gibson în 1995.

Mihai Stoica a revăzut Braveheart. Ce l-a impresionat pe președintele C.A. de la FCSB

Mihai Stoica a revăzut „Braveheart”, apărut în urmă cu mai bine de trei decenii. Președintele C.A. de la FCSB a observat un detaliu care îi scăpase atunci când a urmărit pentru prima dată filmul. MM Stoica mărturisit că este un mare admirator al actorului Brendan Gleeson (71 de ani) și a fost surprins să îl regăsească într-un rol important în celebra producție istorică.

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„Aseară am văzut Braveheart. (H.I. – A câta oară?) Să știi că nu l-am mai văzut de mult. (H.I. – Eu l-am văzut de 8 ori) L-am început acum câteva săptămâni și l-am abandonat. L-am văzut când nu mă uitam pe net. Ăsta e un film făcut în 1995, nu era net la noi. Nu știam toți actorii.

Eu sunt mare fan Brendan Gleeson și habar nu aveam că a jucat în Braveheart. Și nu că a jucat, a fost vioara a doua. Îmi place mult și mă bucur când văd filme d-astea și descopăr actorii pe care nu îi știam la momentul respectiv”, a declarat Mihai Stoica, în exclusivitate la MM LA FANATIK.

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Unul dintre cele mai premiate filme din istoria cinematografiei

Regizat de Mel Gibson, „Braveheart” spune povestea legendarului războinic scoțian William Wallace și lupta acestuia pentru independența Scoției. Filmul a fost recompensat cu cinci premii Oscar, inclusiv pentru „Cel mai bun film” și „Cel mai bun regizor”, fiind considerat și astăzi una dintre cele mai importante producții istorice realizate vreodată.

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Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
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