Filmul care va rupe topurile. Sydney Sweeney are un rol fenomenal. S-a îngrășat 13 kilograme ca să o interpreteze pe una dintre cele mai mari campioane la box din lume

În curând va fi lansat un film care spune povestea lui Cristy Martin, o mare campioană de box. Și se pare că actrița Sydney Sweeney a depus eforturi uriașe pentru această producție.

Cine este Cristy Martin

Cristy Martin este o fostă mare sportivă din SUA. De altfel a fost una dintre cele mai mari campioane de box în anii ’90. De-a lungul carierei sale aceasta a bifat 59 de lupte și nu mai puțin de 49 de victorii.

În ciuda performanței sale sportive însă, Cristy Martin ascunde în spate o poveste dureroasă. Deși era lesbiană, aceasta s-a căsătorit în 1991 cu antrenorul ei, Jim Martin. Ar fi fost vorba însă doar despre o ”căsnicie de conveniență”, povestea ea la un moment dat.

Și iată că așa a apărut și calvarul. Cristy Martin povestea că cât și emoțional de soțul ei. Și mai mult de atât, după o ceartă, în anul 2010, Jim Martin ar fi încercat inclusiv să o omoare pe aceasta.

Astfel, fosta mare sportivă și împușcată cel puțin o dată, după cum povestea ea. Din fericire, aceasta a supraviețuit atacului, iar fostul ei soț a fost condamnat la 25 de ani de închisoare. Mai târziu, ea s-a căsătorit cu fosta sa adversară Lisa Holewyne.

Când va fi lansat filmul „Christy”

Povestea lui Cristy Martin va putea fi văzută însă acum și dintr-o altă perspectivă. Filmul „Christy” urmează să fie lansat pe 7 noiembrie în SUA și este practic o producție biografică despre viața ei.

În rolul principal o vom vedea pe actrița Sydney Sweeney, în vârstă de 27 de ani. Aceasta a fost nevoită să ia în greutate nu mai puțin de 13 kilograme pentru această producție, lucru deloc ușor.

Actrița susține că s-a antrenat timp de trei luni cu un antrenor de box înainte să înceapă filmările. De asemenea, ea a fost nevoită să apeleze la un nutriționist și să facă și exerciții cu greutăți.

Sydney Sweeney s-a îngrășat 13 kilograme pentru rol

Astfel, în toată această perioadă, actrița s-a antrenat de trei ori pe zi și a avut la bază o dietă cu produse de tip fast food și diferite milkshake-uri. Nu au lipsit însă nici micile accidente.

Sydney Sweeney spune că a ajuns să fie lovită și că a rămas și cu un ochi vânăt. De asemenea, după 12 ore de filmări, aceasta se antrena, iar întreg programul a fost unul cât se poate de epuizant.

„Eram lovită constant. Între duble, îmi puneau pungi cu gheață pe față. Am rămas cu niște vânătăi urâte. (…) După 12 ore de filmări mergeam să mă antrenez încă două ore. A fost epuizant”, a declarat Sweeney, potrivit .

Pentru ca transformarea să fie reușită, actrița a purtat o perucă închisă la culoare, dar și lentile de contact. A consumat mai multe calorii decât de obicei, mânca constant, iar totul a fost o adevărată provocare.

„Am avut un nutriționist, un antrenor pentru greutăți și un antrenor de box. Am crescut aportul caloric și am început să consum multe shake-uri proteice și suplimente și să mănânc de toate.

Practic, mâncam constant. În același timp, ardeam constant toate caloriile. Așa că a fost o adevărată provocare să mențin totul la același nivel”, a mai dezvăluit actrița.