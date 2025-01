Filmul catalogat ca fiind un eșec cinematografic. Jason Statham joacă în el, iar pierderile înregistrate au fost unele neașteptate

, chiar dacă l-a avut pe Jason Statham în rolul principal. A înregistrat pierderi catastrofale la box office.

Filmul considerat un adevărat fiasco, în care joacă Jason Statham

Pelicula despre care vorbim este “În numele regelui” (2007), regizată de controversatul Uwe Boll. Producția fost făcută praf de critici și a pierdut o grămadă de bani, devenind rapid unul dintre cele mai slabe filme inspirate dintr-un joc video.

ADVERTISEMENT

“În numele regelui” a avut un buget impresionant de 60 de milioane de dolari, cel mai mare din cariera regizorului Boll. Totuși, a reușit să încaseze doar 13 milioane de dolari la nivel mondial, fiind un eșec uriaș la box office.

În centrul poveștii se află un bărbat modest cunoscut ca Farmer, care caută răzbunare după ce magul răufăcător Gallian (Ray Liotta) i-a răpit soția și ucis fiul. Alături de prietenii săi credincioși, Norick și Bastian, el pleacă într-o aventură periculoasă prin ținutul Ehb.

ADVERTISEMENT

Alături de Jason Statham apar actori renumiți precum Ron Perlman, Burt Reynolds, Ray Liotta și John Rhys-Davies.

Criticii l-au considerat un eșec total

Criticii au fost necruțători și i-au acordat un rating de doar 4% pe Rotten Tomatoes, din 51 de recenzii, potrivit Ei spun că interpretările au fost slabe și valorile de producție scăzute, în ciuda bugetului mare.

ADVERTISEMENT

Filmul a fost nominalizat la cinci categorii la Zmerua de Aur, opusul premiilor Oscar, iar Boll a câștigat premiul pentru “Cel mai prost regizor”. A”pierdut” atunci premiul pentru “Cel mai prost film” în fața comediei “The Love Guru”.

Surprinzător, în ciuda acestui eșec răsunător, franciza a continuat cu două sequel-uri. În 2011 a fost lansat “In the Name of the King 2: Two Worlds” (2011) cu Dolph Lundgren, iar în 2014 “In the Name of the King 3: The Last Mission”, cu Dominic Purcell din Prison Break.

ADVERTISEMENT

Uwe Boll nu are o reputație tocmai bună, fiind considerat unul din cei mai slabi regizori din toate timpurile. Înainte de asta, Uwe Boll a mai regizat alte filme adaptate după jocuri video (“House of the Dead” și “Alone in the Dark”) care au primit critici la fel de negative.