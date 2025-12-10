Sport

Filmul complet al căderii lui Louis Munteanu! De ce nu s-a transferat atacantul lui CFR Cluj în afară: „E virusat psihologic. Îl sunau să-i spună că-i dau un salariu exagerat de mare”

Cristi Balaj a analizat situația lui Louis Munteanu. Fostul președinte al lui CFR Cluj a dezvăluit de ce nu s-a transferat fotbalistul în străinătate și a încercat să explice forma nefastă pe care acesta o traversează.
Bogdan Mariș
10.12.2025 | 20:30
Filmul complet al caderii lui Louis Munteanu De ce nu sa transferat atacantul lui CFR Cluj in afara E virusat psihologic Il sunau sai spuna cai dau un salariu exagerat de mare
ULTIMA ORĂ
Cristi Balaj a analizat situația lui Louis Munteanu. FOTO: Sport Pictures
ADVERTISEMENT

CFR Cluj a primit mai multe oferte pentru Louis Munteanu în vara acestui an, după ce atacantul a avut cifre fabuloase în stagiunea precedentă. Niciuna dintre mutări nu s-a concretizat însă, iar internaționalul român a rămas la CFR, unde randamentul său a fost mult sub așteptări. Fostul președinte al „feroviarilor”, Cristi Balaj, a analizat situația fotbalistului și a dezvăluit de ce nu a plecat acesta de la CFR.

De ce nu a plecat Louis Munteanu de la CFR Cluj

Cristi Balaj a afirmat că Neluțu Varga a fost cel care nu i-a permis lui Louis Munteanu să plece de la CFR Cluj, deoarece patronul clubului era convins că va primi oferte și mai mari pentru atacantul român. „Aici am avut o divergență de opinii, pentru că noi am fi vrut să plece. Domnul Varga, care decide și atât timp cât el aduce bani de acasă să țină clubul, este dreptul lui să decidă, a vrut să rămână. Domnul Varga a avut lângă el multe persoane care i-au garantat că îi aduc oferte mai bune.

ADVERTISEMENT

Și cred că acesta a fost motivul principal. Chiar dacă au fost oferte bune! Unele persoane i-au creat un mare deserviciu și au reușit să-l convingă că-i aduc oferte la acel nivel, de 18 milioane. Și-atunci noi am pierdut. N-am putut să fac față la acest subiect”, a declarat fostul oficial al „feroviarilor” la emisiunea „Prietenii lui Ovidiu”, moderată de Ovidiu Ioanițoaia la GSP.

Cristi Balaj a oferit explicația pentru perioada dificilă a lui Louis Munteanu

Cristi Balaj e de părere că ratarea transferului l-a afectat puternic pe Louis Munteanu, care a lansat recent un atac incredibil la adresa clubului. „Un lucru este cert, Louis Munteanu e un jucător foarte valoros. Este greu să repete performanța care a avut-o anul trecut nu pentru că a fost o performanță măreață, ci din cauza faptului că noi l-am bruiat.

ADVERTISEMENT
Decizie istorică: Danemarca desemnează oficial SUA drept o amenințare. Cum au ajuns serviciile...
Digi24.ro
Decizie istorică: Danemarca desemnează oficial SUA drept o amenințare. Cum au ajuns serviciile secrete la această decizie

Toate aceste discuții legate de transferuri, toate aceste promisiuni, toate aceste speranțe că va merge la un salariu mult mai mare… A fost sunat de impresari, fără să le dăm noi voie… Să-i spună că clubul nu acceptă o ofertă care nici nu există! Îl sunau să-i spună că-i dau un salariu exagerat de mare și că noi nu vrem să-l lăsăm.

ADVERTISEMENT
”Un moment care va rămâne în istorie”: ce a făcut Shakira în fața...
Digisport.ro
”Un moment care va rămâne în istorie”: ce a făcut Shakira în fața a peste 45.000 de oameni, după împăcarea cu Pique

Valoarea lui este aceeași. El nu prestează la fel ca și anul trecut și din cauza noastră. Când zic din cauza noastră, toți cei care am vorbit de transferuri, toți cei care am creat speranțe, toți cei care l-am amăgit, toți cei care l-am bulversat. În acest moment nu este mai slab decât anul trecut. Singura diferență este că a fost virusat, a fost bruiat. Din punct de vedere psihologic a fost incomodat”, a spus fostul arbitru, conform sursei menționate.

Daniel Bîrligea sau Louis Munteanu? Pe cine a ales Cristi Balaj

Mai apoi, Cristi Balaj l-a comparat pe Louis Munteanu cu rivalul său pentru un loc de titular la echipa națională, Daniel Bîrligea, fotbalist care a trecut la rândul său pe la CFR Cluj: „Munteanu este de departe cel mai bun atacant! Nu vreau să-l supăr pe Bîrligea că sunt atașat și de el. Este atacantul pe care noi l-am adus din Liga 3 din Italia. Dan Petrescu și antrenorii l-au pus în valoare și spuneam de atunci că o să fie jucătorul echipei naționale. Mulți au râs de noi…

ADVERTISEMENT

Bîrligea este un alt profil, un jucător de calitate care merită să joace la echipa națională. Louis Munteanu este mai letal. Demarcări, execuții, este mai letal în fața porții și, din punctul meu de vedere, ambii jucători sunt foarte, foarte valoroși. N-am niciun dubiu că valorează 10 milioane de euro!”.

Sportivul celebru alături de care s-a antrenat Simona Halep! Reacția lui Darren Cahill...
Fanatik
Sportivul celebru alături de care s-a antrenat Simona Halep! Reacția lui Darren Cahill după ce a făcut publice imaginile
Decizia luată de Ionel Ganea, la 6 luni de la decesul fiului de...
Fanatik
Decizia luată de Ionel Ganea, la 6 luni de la decesul fiului de 2 ani. Ce urmează să facă fostul fotbalist: ”Te vom iubi mereu, îngeraș”
Zeljko Kopic, în locul lui Mircea Lucescu?! Prima reacţie a antrenorului de la...
Fanatik
Zeljko Kopic, în locul lui Mircea Lucescu?! Prima reacţie a antrenorului de la Dinamo despre interesul echipei naţionale: “Sunt mândru!”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
ȘOCANT! MM Stoica l-a dat afară de la FCSB după ce l-a prins...
iamsport.ro
ȘOCANT! MM Stoica l-a dat afară de la FCSB după ce l-a prins că sifonează informații din club: 'Atât de mare era obsesia'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!