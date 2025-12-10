Filmul complet al căderii lui Louis Munteanu! De ce nu s-a transferat atacantul lui CFR Cluj în afară: „E virusat psihologic. Îl sunau să-i spună că-i dau un salariu exagerat de mare”

ADVERTISEMENT

CFR Cluj a primit mai multe oferte pentru Louis Munteanu în vara acestui an, după ce atacantul a avut cifre fabuloase în stagiunea precedentă. Niciuna dintre mutări nu s-a concretizat însă, iar internaționalul român a rămas la CFR, unde randamentul său a fost mult sub așteptări. Fostul președinte al „feroviarilor”, Cristi Balaj, a analizat situația fotbalistului și a dezvăluit de ce nu a plecat acesta de la CFR.

De ce nu a plecat Louis Munteanu de la CFR Cluj

Cristi Balaj a afirmat că Neluțu Varga a fost cel care nu i-a permis lui Louis Munteanu să plece de la CFR Cluj, deoarece patronul clubului era convins că va primi oferte și mai mari pentru atacantul român. „Aici am avut o divergență de opinii, pentru că noi am fi vrut să plece. Domnul Varga, care decide și atât timp cât el aduce bani de acasă să țină clubul, este dreptul lui să decidă, a vrut să rămână. Domnul Varga a avut lângă el multe persoane care i-au garantat că îi aduc oferte mai bune.

Și cred că acesta a fost motivul principal. Chiar dacă au fost oferte bune! Unele persoane i-au creat un mare deserviciu și au reușit să-l convingă că-i aduc oferte la acel nivel, de 18 milioane. Și-atunci noi am pierdut. N-am putut să fac față la acest subiect”, a declarat fostul oficial al „feroviarilor” la emisiunea „Prietenii lui Ovidiu”, moderată de Ovidiu Ioanițoaia la .

Cristi Balaj a oferit explicația pentru perioada dificilă a lui Louis Munteanu

Cristi Balaj e de părere că , care . „Un lucru este cert, Louis Munteanu e un jucător foarte valoros. Este greu să repete performanța care a avut-o anul trecut nu pentru că a fost o performanță măreață, ci din cauza faptului că noi l-am bruiat.

Toate aceste discuții legate de transferuri, toate aceste promisiuni, toate aceste speranțe că va merge la un salariu mult mai mare… A fost sunat de impresari, fără să le dăm noi voie… Să-i spună că clubul nu acceptă o ofertă care nici nu există! Îl sunau să-i spună că-i dau un salariu exagerat de mare și că noi nu vrem să-l lăsăm.

Valoarea lui este aceeași. El nu prestează la fel ca și anul trecut și din cauza noastră. Când zic din cauza noastră, toți cei care am vorbit de transferuri, toți cei care am creat speranțe, toți cei care l-am amăgit, toți cei care l-am bulversat. În acest moment nu este mai slab decât anul trecut. Singura diferență este că a fost virusat, a fost bruiat. Din punct de vedere psihologic a fost incomodat”, a spus fostul arbitru, conform sursei menționate.

Daniel Bîrligea sau Louis Munteanu? Pe cine a ales Cristi Balaj

Mai apoi, Cristi Balaj l-a comparat pe Louis Munteanu cu rivalul său pentru un loc de titular la echipa națională, Daniel Bîrligea, fotbalist care a trecut la rândul său pe la CFR Cluj: „Munteanu este de departe cel mai bun atacant! Nu vreau să-l supăr pe Bîrligea că sunt atașat și de el. Este atacantul pe care noi l-am adus din Liga 3 din Italia. Dan Petrescu și antrenorii l-au pus în valoare și spuneam de atunci că o să fie jucătorul echipei naționale. Mulți au râs de noi…

Bîrligea este un alt profil, un jucător de calitate care merită să joace la echipa națională. Louis Munteanu este mai letal. Demarcări, execuții, este mai letal în fața porții și, din punctul meu de vedere, ambii jucători sunt foarte, foarte valoroși. N-am niciun dubiu că valorează 10 milioane de euro!”.