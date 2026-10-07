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Filmul complet al scandalului dintre Cristiano Ronaldo (41 de ani) și Jorge Jesus (72 de ani) de la naționala Portugaliei, așa cum a fost prezentat el de către fotbalistul de la Al-Nassr, dar și de către apropiații săi. Selecționerul este acuzat că și-a încălcat în mai multe rânduri cuvântul față de jucător, dar și că a arătat „mai multe fețe” în această situație.

Filmul complet al scandalului dintre Cristiano Ronaldo și Jorge Jesus de la naționala Portugaliei

în care și-a prezentat pe larg poziția față de acest subiect. În plus, anterior, aceleași lucruri au fost susținute și de către , dar și de către , cel care de asemenea are o relație foarte bună cu superstarul portughez. Întrebat în legătură cu scrisoarea deschisă redactată de CR7, Jorge Jesus nu a dorit să comenteze. Așadar, din informațiile furnizate în ultimele zile în spațiul public de către Ronaldo și apropiații lui, ar reieși următoarele lucruri:

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Tot ce s-a întâmplat între cei doi, pas cu pas, de la sfârșitul Campionatului Mondial până la numirea lui Jorge Jesus și de la debutul în Liga Națiunilor până la fuga lui Cristiano Ronaldo din cantonament

Imediat după Campionatul Mondial din vara acestui an, Cristiano Ronaldo se gândea serios să se retragă de la naționala Portugaliei. Chiar în avionul de întoarcere în țară, el a fost rugat de către președintele Federației să se mai gândească la acest lucru, întrucât organizația își dorea foarte mult ca el să continue la prima reprezentativă.

Ronaldo chiar a fost consultat cu privire la numele noului selecționer după plecarea lui Roberto Martinez. Așadar, fotbalistul l-a propus pe Jorge Jesus, antrenor alături de care lucrase în trecutul apropiat și la Al-Nassr.

La scurt timp, Cristiano a fost contactat prin telefon de Jesus, care l-a rugat să aibă o întâlnire față în față. Acest lucru s-a întâmplat destul de rapid, iar cu acea ocazie selecționerul l-a asigurat pe fotbalist că se bazează foarte mult pe serviciile lui în acest mandat, cu atât mai mult la prima sa acțiune, cea din Liga Națiunilor.

Jorge Jesus i-a propus lui Cristiano Ronaldo să joace doar în primul și în ultimul meci din această acțiune, adică în cele disputate de Portugalia pe teren propriu, mai exact să nu facă deplasările în Norvegia și Danemarca, din considerente legate de gestionarea stării de oboseală. Jucătorul a refuzat această variantă, considerând că nu ar fi dat un exemplu bun către colegii lui dacă ar fi procedat în acel fel, el fiind căpitanul naționalei. În cele din urmă cei doi au ajuns la un consens din acest punct de vedere.

Jorge Jesus a mers acasă la Cristiano Ronaldo cu o zi înainte de startul cantonamentului pentru Liga Națiunilor și au făcut împreună „planul de bătaie”, dar antrenorul nu l-a respectat apoi

Cu o zi înainte de startul cantonamentului pentru acele meciuri, Jorge Jesus a mers acasă la Cristiano Ronaldo, la Lisabona, pentru o nouă discuție cu el, tot la solicitarea sa. Discuția a fost una foarte calmă și cei doi s-au pus din nou de acord cu privire la modul în care urma ca fotbalistul să fie folosit în acele meciuri.

La prima partidă, cea de pe teren propriu cu Țara Galilor, disputată pe „Jose Alvalade” din Lisabona și câștigată de Portugalia cu scorul de 1-0, Ronaldo a fost schimbat în repriza a doua, deși convenise cu Jesus să joace tot meciul. Fotbalistul susține că nu a avut nicio problemă cu acest lucru la acel moment.

A urmat meciul din Norvegia. În ziua jocului, Jesus a dorit să vorbească din nou cu Ronaldo și l-a întrebat despre posibilitatea de a juca 30 de minute în acea partidă, deși anterior se stabilise că nu va fi folosit deloc, pentru a se recupera în totalitate după duelul cu Țara Galilor. În ciuda acestui fapt, CR7 a răspuns afirmativ la solicitarea antrenorului.

La meci, Cristiano a ieșit la încălzire încă de la pauză, dar în cele din urmă nu a mai fost trimis pe teren, acesta fiind primul moment în care s-a înfuriat, deranjat că selecționerul nu și-a respectat cuvântul față de el.

Cristiano Ronaldo i-a cerut lui Jorge Jesus să recunoască în mod public că a greșit față de el, așa cum a făcut în cadrul unei discuții private

După două zile, deci înainte de meciul din Danemarca, a existat o nouă ședință între cei doi, la care a asistat și un angajat al Federației, Simao Coutinho, cel care fusese martor de altfel la toate discuțiile purtate de Ronaldo și Jesus din august până la momentul cu pricina. Atunci, fotbalistul l-a informat pe antrenor că există o singură variantă pentru ca problema dintre ei să se rezolve: să spună public în conferința de presă care urma ceea ce i-a spus lui în privat în acele momente, respectiv să își prezinte scuzele pentru modul în care a gestionat lucrurile la meciul din Norvegia.

Jesus l-a îmbrățișat pe Ronaldo și i-a promis că va face acel lucru, respectiv va recunoaște public că a greșit și că va explica și faptul că jucătorul nu a impus un anumit număr de minute jucate de el la această acțiune. Cristiano știa deja la acel moment că urma să nu joace deloc în Danemarca și să revină direct la partida de pe „Dragao” din Porto cu Norvegia. Cu acea ocazie, la cererea selecționerului și cu acordul Federației, a fost redactat și un document aprobat de CR7, un soi de „pace scrisă” între cei doi.

Jorge Jesus a promis că va face acest lucru, dar nu și-a respectat cuvântul. Cristiano Ronaldo a decis să plece din cantonament cu avionul său privat

Jorge Jesus nu și-a respectat promisiunea, iar la conferința de presă premergătoare meciului de la Copenhaga a adoptat chiar o poziție de forță față de Ronaldo, spunând că el este cel care decide și niciun fotbalist nu va reuși să îi pună „pumnul în gură”. Acesta a fost momentul în care Cristiano s-a înfuriat din nou, și mai tare decât prima dată.

Imediat după, starul de la Al-Nassr a decis să plece de urgență din cantonamentul echipei naționale, fără ca măcar să își salute coechipierii. În acest sens, și-a chemat avionul privat în capitala Danemarcei și a mers direct la reședința sa de la Madrid, abandonând definitiv această acțiune a naționalei Portugaliei.

Jorge Jesus și președintele Federației au mers după Ronaldo la aeroport pentru a-l convinge să se răzgândească, dar acest luru nu a fost posibil. Jucătorul a suținut că le-a spus la un moment dat antrenorului și oficialilor Federației că, dacă nu era dorit la această acțiune, trebuia doar să i se spună și ar fi acceptat decizia, urmând ulterior să pregătească împreună cu ei un plan pentru meciul lui de retragere de la prima reprezentativă. În schimb, ei l-au asigurat că este nevoie de el la această acțiune, astfel încât, după toate cele întâmplate, CR7 s-a simțit mințit.

Cristiano Ronaldo și-a asumat o suspendare și a lăsat de înțeles că nu se retrage acum de la echipa națională