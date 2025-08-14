Filmul crimei din Sibiu: ce s-a întâmplat cu puțin timp înainte ca tânărul de 23 de ani să-și ucidă bunicul. Motivul pentru care și-a ieșit din minți

Noi detalii în legătură cu tânărul de 23 de ani din Sibiu, care și-a bătut până la moarte bunicul. Ce s-a întâmplat cu puțin timp înainte de crimă și ce i-a declanșat acestuia accesul de furie.

Ce l-a făcut pe tânăr să-și piardă mințile

Tragedia a avut loc marți, 12 august, în jurul orei 2.00. Un , în vârstă de 82 de ani, până la moarte. Victima a fost găsită în casă inconștientă și plină de răni. Deși a fost transportată la spital, medicii nu au mai putut face nimic, iar corpul bătrânului a cedat.

Familia tânărului susține că băiatul era și avea adesea crize violente atunci când rămânea fără substanțe. De asemenea, acesta mai fusese internat la psihiatrie, însă fără vreun rezultat, conform .

„Nu ne-am gândit la omor, că ajungem la problemele astea. Consuma droguri, alcool, tot ce era mai rău. L-am internat de trei ori, îl ținea azi, dimineața îi dădea drumul acasă. Nu-l ținea deloc acolo”, a declarat tatăl vitreg al agresorului.

Ce s-a întâmplat cu puțin timp înainte de crimă

Se pare că în noaptea crimei, în locuința respectivă, erau cei doi, dar mai venise în vizită și o verișoară. Tânărul i-a cerut fetei bani, dar bătrânul i-a interzis acesteia să-i dea. După ce a plecat, nepotul a răbufnit și l-a luat la bătaie.

„În data de 12.08.2025, în jurul orelor 02:13 organele de poliţie au fost sesizate cu privire la faptul că, o persoană de sex masculin, în vârstă de 82 de ani, a fost găsită în stare de inconştienţă, cu multiple leziuni traumatice la nivelul capului, precum şi în alte zone ale corpului, la domiciliul său din municipiul Sibiu”, au anunțat reprezentanții Parchetului de pe lângă Tribunalul Sibiu.

Rudele spun că tânărul cerea bani de la familie, iar apoi își cumpăra droguri. „Da, de unde apuca să ia bani sau de unde primea, pe astea îi consuma”, a spus mătușa agresorului, potrivit sursei menționate. De asemenea, apropiații acestuia au declarat că, de câțiva ani, el nu mai muncea, consuma droguri și își agresa rudele pentru bani.