News

Filmul crimei din Sibiu: ce s-a întâmplat cu puțin timp înainte ca tânărul de 23 de ani să-și ucidă bunicul. Motivul pentru care și-a ieșit din minți

Au apărut noi detalii despre crima din Sibiu, în care un tânăr de 23 de ani și-a ucis bunicul. Ce l-a făcut pe acesta să-și piardă mințile și ce s-a întâmplat cu puțin timp înainte
Codrina Menţel
14.08.2025 | 21:44
Filmul crimei din Sibiu ce sa intamplat cu putin timp inainte ca tanarul de 23 de ani sasi ucida bunicul Motivul pentru care sia iesit din minti
Filmul crimei din Sibiu: ce s-a întâmplat cu puțin timp înainte ca tânărul de 23 de ani să-și ucidă bunicul. Foto: freepik.com/ hepta.ro/ colaj Fanatik

Noi detalii în legătură cu tânărul de 23 de ani din Sibiu, care și-a bătut până la moarte bunicul. Ce s-a întâmplat cu puțin timp înainte de crimă și ce i-a declanșat acestuia accesul de furie.

ADVERTISEMENT

Ce l-a făcut pe tânăr să-și piardă mințile

Tragedia a avut loc marți, 12 august, în jurul orei 2.00. Un tânăr de 23 de ani din Sibiu și-a bătut bunicul, în vârstă de 82 de ani, până la moarte. Victima a fost găsită în casă inconștientă și plină de răni. Deși a fost transportată la spital, medicii nu au mai putut face nimic, iar corpul bătrânului a cedat.

Familia tânărului susține că băiatul era dependent de droguri și avea adesea crize violente atunci când rămânea fără substanțe. De asemenea, acesta mai fusese internat la psihiatrie, însă fără vreun rezultat, conform stirileprotv.ro.

ADVERTISEMENT

„Nu ne-am gândit la omor, că ajungem la problemele astea. Consuma droguri, alcool, tot ce era mai rău. L-am internat de trei ori, îl ținea azi, dimineața îi dădea drumul acasă. Nu-l ținea deloc acolo”, a declarat tatăl vitreg al agresorului.

Ce s-a întâmplat cu puțin timp înainte de crimă

Se pare că în noaptea crimei, în locuința respectivă, erau cei doi, dar mai venise în vizită și o verișoară. Tânărul i-a cerut fetei bani, dar bătrânul i-a interzis acesteia să-i dea. După ce a plecat, nepotul a răbufnit și l-a luat la bătaie.

ADVERTISEMENT
Reacția Melaniei după ce fiul lui Joe Biden a susținut că i-a fost...
Digi24.ro
Reacția Melaniei după ce fiul lui Joe Biden a susținut că i-a fost prezentată lui Trump de către delincventul sexual Epstein

„În data de 12.08.2025, în jurul orelor 02:13 organele de poliţie au fost sesizate cu privire la faptul că, o persoană de sex masculin, în vârstă de 82 de ani, a fost găsită în stare de inconştienţă, cu multiple leziuni traumatice la nivelul capului, precum şi în alte zone ale corpului, la domiciliul său din municipiul Sibiu”, au anunțat reprezentanții Parchetului de pe lângă Tribunalul Sibiu.

ADVERTISEMENT
FOTO Imagini greu de privit! Iubitul Anamariei Prodan a intervenit: ”Îmi doresc ca...
Digisport.ro
FOTO Imagini greu de privit! Iubitul Anamariei Prodan a intervenit: ”Îmi doresc ca acest incident să fie o lecție”

Rudele spun că tânărul cerea bani de la familie, iar apoi își cumpăra droguri. „Da, de unde apuca să ia bani sau de unde primea, pe astea îi consuma”, a spus mătușa agresorului, potrivit sursei menționate. De asemenea, apropiații acestuia au declarat că, de câțiva ani, el nu mai muncea, consuma droguri și își agresa rudele pentru bani.

ADVERTISEMENT
Revoltă în București după ce sute de locuri de parcare plătite au dispărut...
Fanatik
Revoltă în București după ce sute de locuri de parcare plătite au dispărut peste noapte. Amenzi pentru cei care și-au lăsat mașinile în fața blocului
Vești proaste pentru șoferii din România. Programul Rabla va fi reluat, dar cu...
Fanatik
Vești proaste pentru șoferii din România. Programul Rabla va fi reluat, dar cu un buget mult mai mic decât cel anunțat inițial
Categoria de pacienți care au asigurată continuitatea tratamentelor decontate. CNAS vine cu explicații
Fanatik
Categoria de pacienți care au asigurată continuitatea tratamentelor decontate. CNAS vine cu explicații
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
FCSB i-a cerut o sumă uluioare lui Ilie Dobre: 'Nimeni nu are cum...
iamsport.ro
FCSB i-a cerut o sumă uluioare lui Ilie Dobre: 'Nimeni nu are cum să achite'
A apărut noua revistă Taifasuri
  • Nu rata numărul 1046 al revistei Taifasuri!
  • Pachet special: revista + 3 CD-uri, la superpreţul de 19,99 lei
A apărut noua revistă Taifasuri
  • Interviu de colectie cu Cezara Dafinescu despre preţul succesului
  • Farmacia verde, sănătate, dietă, frumuseţe şi multe altele
Acum la toate punctele de presă din România!