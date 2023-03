Filmul de Oscar care i-a înfuriat pe ucraineni: “Nu este un erou, nici un prieten”

Navalny, filmul care a câștigat un premiu Oscar anul acesta, a reușit să-i enerveze la culme pe ucraineni. Aceștia au criticat dur documentarul inspirat din viața lui Alexei Navalny, cel mai mare inamic al lui Vladimir Putin.

Documentarul Navalny, care are în centru povestea otrăvirii și aproape uciderii lui Alexei Navalvy, cunoscutul opozant al lui Vladimir Putin, a câștigat un Oscar. Aflat în închisoare, inamicul liderului de la Kremlin nu a putut ridica premiul personal. Soția sa a fost prezentă la gală și a ținut un discurs emoționant.

În cadrul galei care a avut loc pe 12 martie 2023, . Filmul arată cum acesta se recuperează în Germania după ce a fost otrăvit în Siberia cu o toxină periculoasă, provenită din era sovietică.

Deși s-a spus că aceasta a fost o metodă de asasinare a statului rus, astfel încât să fie redus la tăcere, Kremlinul a negat implicarea. În documentarul regizat de Daniel Roher, Navalny lucrează cu instituția de știri de investigație Bellingcat. Activistul i-a demascat pe agenții FSB, trimiși să-l otrăvească în 2020.

Opozantul lui Putin a pretins că este un oficial rus, așa că l-a sunat pe unul dintre agenți, care a descris otrăvirea drept complot. Acesta a decis să revină în Rusia în ianuarie 2021, alături de soția sa, Iulia, iar suporterii au venit în număr mare pentru a-l întâmpina.

Cu toate că documentarul a avut atât de mult succes, mulți ucraineni critică dur premierea cu Oscar a producției. Încă de dinaintea decernării premiilor, înalții oficiali de la Kiev și-au exprimat nemulțumirea.

Dmitro Kuleba, ministrul ucrainean de externe, a numit un “exemplu de ipocrizie” faptul că președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, nu a fost invitat să țină un discurs pe scena galei Oscar. După gala Oscar de la Los Angeles, criticile s-au amplificat în Ucraina, mai ales după ce documentarul a câștigat premiul.

Roman Șeremeta, profesor ucrainean de economie, a publicat un mesaj dur în mediul online, în care critică dur premierea documentarului Navalny. Acesta a spus că lui Zelenski i-a fost refuzat dreptul de a vorbi la gala de decernare a premiilor. În schimb, rudele opozantului lui Putin au venit la eveniment.

De asemenea, acesta a ținut să precizeze că Alexei Navalny nu este un “dușman” al Ucrainei. Totodată, nu este nici un “prieten”, după cum a ținut să mai adauge profesorul de economie.

“Este dezgustător din punct de vedere moral. Președintele ucrainean a fost refuzat de către organizatori să vorbească la eveniment. Întotdeauna am crezut că Hollywood-ul are în vedere promovarea păcii, dar acum sunt de părere că este doar o simplă afacere.

Un film despre ‘opozantul’ rus Navalnîi a câștigat Oscarul pentru cel mai bun documentar. În aceeași categorie a fost nominalizată și producția ‘A House Made of Splinters’, despre soarta copiilor din Donbas în timpul războiului declanșat de Rusia, care evident că nu a câștigat.

Deși președintelui Ucrainei i s-a refuzat scena, soția și copiii lui Navalnîi au fost acolo pentru a vorbi. Și, desigur, au proclamat cu voce tare că vor încetarea războiului din Ucraina! (n.r. construcție sarcastică a autorului). Nu, nu au! Au strigat, în schimb, ‘Rusia liberă!’. Nu ar putea să le pese mai puțin de viețile ucrainenilor.

Nu în ultimul rând: Navalnîi nu este un erou. Este un imperialist, la fel ca majoritatea rușilor. A participat la mitingurile extremei dreapta, alături de ultranaționaliști.

I-a numit pe georgieni ‘rozători’ și a susținut anexarea Crimeii. Navalnîi nu este un erou și nici un prieten al Ucrainei”, a scris pe Twitter Roman Șeremeta, un colaborator al publicației Forbes, notează

