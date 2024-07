Filmul de pe Netflix care a ajuns pe locul 1 în topul din România. Nicole Kidman are un rol fenomenal

Filmul de pe Netflix care a ajuns pe în topul pe România. Nicole Kidman are un rol fenomenal. Comedia romantică americană a avut premiera anul acesta, fiind regizată de Richard LaGravenese și scrisă de Carrie Solomon.

Pelicula difuzată de Netflix, care a ajuns pe prima poziție într-un clasament din România. Nicole Kidman joacă un personaj bun. Din distribuție mai fac parte actorii Zac Efron, Joey King, Liza Koshy și Kathy Bates.

A fost lansat de celebra platforma de streaming în data de 28 iunie 2024, însă deja a făcut furori în rândul internauților de pretutindeni. Producția care are o durată de 1 h și 53 de minute se numește A family affair.

În ciuda faptului că a primit numeroase critici aduse prestațiilor și chimiei dintre actorii principali, în momentul de față se găsește în fruntea topului celor mai bune 10 filme ale streamer-ului, potrivit publicației .

Pelicula a fost pe locul 1 în clasamentul celor mai urmărite pelicule americane de pe Netflix în săptămâna 24-30 iunie 2024. Comedia romantică, lansată de mai puțin de o săptămână, a adunat în acest interval 26,8 milioane de vizualizări.

Nicole Kidman și Zach Efron, actorii care joacă rolurile principale în acest film de dragoste, au vârste diferite, diferența dintre ei fiind destul de mare. Scenariul o prezintă pe asistenta unui star de cinema foarte pretențios.

Se pare că aceasta nu este luată tocmai în serios de angajatorul său, însă lucrurile din producția A family affair se schimbă radical când tânăra află că artistul este îndrăgostit de mama sa. Povestea este una care a fost pe placul multora.

Ce spun criticii despre filmul A family affair, de pe Netflix

Glenn Kenny, critic la publicația New York Times, susține că A Family Affair, de pe Netflix ar putea fi redenumit „The Longest Eye Roll”. De asemenea, Emily Zemier de la Observer crede că dinamica relației este „stânjenitoare și inconfortabilă din cauza lipsei de chimie dintre vedetele sale”.

De asemenea, The Independent a comparat pelicula cu o poveste de dragoste similară care a fost lansată la începutul acestui an. Mai exact, este vorba de The Idea of You, care are aceeași idee: o mamă care se îndrăgostește de un tânăr muzician.