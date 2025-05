Filmul de pe Netflix care a înnebunit planeta. Are scene de groază care i-au șocat până și pe unii abonați

Cu o durată de 2 ore și un minut această producție a înnebunit planeta încă de la lansare. Filmul de pe Netflix are scene de groază care i-au șocat pe unii din țara noastră, dar și din alte colțuri ale globului pământesc.

Netflix este o platformă de streaming apreciată pentru emisiunile, documentarele și peliculele pe care le propune publicului. Internauții au o gamă largă de filme, așa cum este și cazul celui care a cucerit întreaga lume.

Conține secvențe de groază care au luat prin surprindere internauții. A fost lansat la 50 de ani de la varianta originală și promite să nu se abată de la povestea sa. Se numește The Exorcist: Believer și a apărut în anul 2023.

Legendarul The Exorcist, din 1973, a marcat generații întregi. Filmul american a definit genul horror, având scene care sunt greu de privit pentru multe persoane. Continuare din 2023 încearcă să rescrie regulile fricii, însă pentru o eră nouă.

A șasea ediție din franciză are o poveste actualizată datorită regizorului David Gordon Green. Scenariul a fost scris împreună cu Peter Sattler dintr-o poveste de Scott Teems, Danny McBride și Green. În plus, are o distribuție atent aleasă.

Linda Blair, Regan MacNeil și Ellen Burstyn sunt doar o parte dintre actorii care joacă în producție. În distribuție se mai găsesc Chris MacNeil, Jennifer Nettles și Leslie Odom Jr.

De asemenea, abonații vor putea observa încă de la primele cadre legături directe cu originalul. Pelicula vine cu o promisiune aparte, nu doar cu o nostalgie a terorii, ci și cu o reflecție asupra credinței, suferinței și puterii răului.

Pe lângă faptul că îi sperie pe oameni, acest film horror îi face pe spectatori să-și pună întrebări. Provocările au legătură cu credința sau legătura dintre părinți și copii. Acest lucru se petrece pentru că abordează mai profund și mai personal exorcismul.

Despre ce este vorba în The Exorcist: Believer, de pe Netflix

În concluzie, filmul de pe Netflix se conturează în jurul a două fete care dispar în pădure. Copilele revin acasă după câteva zile, dar fără să își amintească ce s-a întâmplat. Ulterior, comportamentul li se schimbă într-un mod înfricoșător.

Părinții încep să fie disperați și neputincioși în fața situației cu care se confruntă. Încep să caute răspunsuri acolo unde știința nu are niciun fel de explicație, și anume în credință. Demonii nu sunt doar simbolici în această producție, ci cât se poate de reali.