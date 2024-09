Filmul de pe Netflix care a primit foarte multe aprecieri și e la mare căutare și în România. E făcut după o poveste reală. Mark Wahlberg are un rol fenomenal în el. Producția a fost realizată cu un buget de 4 milioane de dolari.

Pelicula de pe Netflix, cu Mark Wahlberg în rol principal, care i-a cucerit pe români. Scenariul e inspirat din viața reală, având legătură cu un fost boxer care ajunge preot catolic și care trăiește cu o tulburare musculară progresivă.

Filmul biografic a avut premiera în anul 2002 și este scris și regizat de Rosalind Ross în debutul său regizoral. Se numește Father Stu și este o dramă care prezintă povestea lui Stuart Long, care are o carieră eșuată în box.

Acesta este implicat într-un accident de motocicletă aproape fatal care îl face să își găsească chemarea. Așa se face că ajunge să se dedice credinței, cu toate că se confruntă cu un diagnostic de-a dreptul șocant.

Din distribuția peliculei de pe platforma de streaming mai fac parte actorii Mel Gibson și Jacki Weaver. Mark Wahlberg a mărturisit că a investit din banii proprii ca să apară pe marile ecrane, finanțând parțial când nimeni altcineva nu a vrut să o facă.

Starul american a dezvăluit în urmă cu ceva vreme că a făcut acest pas pentru că a fost inspirat de Mel Gibson. Actorul a cheltuit 30 de milioane de dolari din fondurile personale pentru The Passion of the Christ (2004).

Mark Wahlberg, detalii despre rolul din Father Stu, de pe Netflix

Mark Wahlberg a declarat că pentru personajul din Father Stu intențioase să se îngrașe 14 kilograme în numai 6 săptămâni. Cu toate acestea actorul și producătorul american a reușit să ia 30 de kilograme în plus.

Renumitul artist a fost nevoit să consume aproximativ 11.000 de calorii pe zi pentru a-l portretiza pe Stuart Long. Filmările pentru această producție, care a fost nominalizată la Premiul Satellite pentru cel mai bun actor într-un film dramatic, au avut loc când actorul abia împlinise 50 de ani.

„M-am îngrășat 30 de kilograme și am trecut de la un tip care era în formă de luptă la un tip care era imobilizat într-un scaun cu rotile, suferind de o boală degenerativă musculară rară.

Tocmai împlinisem 50 de ani când am terminat filmul și mâncam 11.000 de calorii pe zi”, a dezvăluit Mark Wahlberg în urmă cu 2 ani pentru . Actorul din Father Stu a primit numeroase aprecieri pentru .

Celebrul artist de la Hollywood a fost lăudat pentru personajul pe care l-a interpretat în producția care poate fi urmărită la ora actuală pe platforma de streaming Netflix. Românii adoră pelicula, dovadă că au lăsat recenzii pozitive.