Filmul de pe Netflix care a spart topurile, deși nu e nou. Este foarte apreciat pentru povestea plină de suspans, iar Julia Roberts are încă un rol fenomenal în el

Oamenii au rămas cuceriți de un film de pe platforma de streaming Netflix, care , deși nu e nou. Acesta este foarte apreciat pentru povestea plină de suspans, iar Julia Roberts are încă un rol fenomenal în el. Celebra actriță se face remarcată din primele secvențe.

Spectatorii de pe Netflix, îndrăgostiți de o peliculă cu Julia Roberts

Netflix reprezintă un site pe care abonații de pretutindeni îl adoră pentru peliculele pe care le difuzează. Una dintre acestea o are în prim-plan pe Julia Roberts, renumita artistă care a câștigat Premiul Oscar pentru cea mai bună actriță.

ADVERTISEMENT

Trofeiul i-a fost înmânat în anul 2010 pentru filmul inspirat de realitate, Erin Brockovich. De această dată are încă un personaj fenomenal în Closer, care a fost lansat în anul 2004, în regia și producția lui Mike Nichols.

Scenariul este scris de Patrick Marber și se bazează pe piesa sa premiată în anul 1997, conform . Din distribuția dramei romantice americane, care poate fi urmărită la ora actuală pe platforma de streaming Netflix, fac parte din alte actori de renume.

ADVERTISEMENT

În rolurile principale, alături de celebra Julia Roberts, joacă Jude Law, Natalie Portman și Clive Owen. Closer este un film vechi, însă care este pe placul oamenilor. Majoritatea l-au urmărit cu sufletul la gură până la capăt.

Despre ce este vorba în Closer, de pe Netflix

În acest film de pe Netflix spectatorii observă povestea amuzantă și ironică a relațiilor moderne. Pelicula prezintă patru străini, două cupluri, care se întâlnesc pur întâmplător, însă legăturile lor ajung să fie unele complicate.

ADVERTISEMENT

Lucrurile tind să devină înșelătoare în momentul în care unul dintre bărbați o observă pe partenera celuilalt. Atracțiile la prima vedere și trădările accidentale sunt ”condimentele” care fac parte din această comedie romantică cu Julia Roberts.

Acțiunea din Closer are loc în Londra comtemporană, filmul fiind unul pe placul oamenilor pentru că este amuzant și în același timp, interesant. Mai mult decât atât, amintește de producțiile clasice ale lui Nichols, Who’s Afraid of Virginia Woolf? si Carnal Knowledge.

ADVERTISEMENT

În ce filme a mai jucat Julia Roberts

Julia Roberts are o carieră înfloritoare la Hollywood și nu este de mirare că a fost distribuită de-a lungul anilor în numeroase pelicule. Filmul Closer nu este singurul de pe Netflix în care poate fi urmărită celebra actriță, în vârstă de 57 de ani.

Eat Pray Love este un alt film care i-a cucerit pe oamenii din lumea întreagă. Erin Brockovich reprezintă o altă peliculă care i-a adus faimă și succes frumoasei artistei americane. De asemenea, vedeta are un rol memorabil în Pretty Woman (1990), unde joacă alături de Richard Gere.

În plus, Julia Roberts a interpretat roluri importante în filme precum: Notting Hill (1999), Runaway Bride (1999), Ocean’s Eleven (2011) sau Wonder (2017). Acesta din urmă este inspirat după cartea care are același nume.