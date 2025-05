Filmul de pe Netflix care a spart topurile în lume și este apreciat și în România. Povestea e reală 100%, ai momente când abia respiri de emoție, iar Julia Roberts joacă încă un rol fenomenal

În rândurile de mai jos FANATIK îți spune care este ce a spart topurile în lume. Producția este apreciată și în România, având o poveste 100% reală. Ai momente când abia respiri de emoție și sigur te va face să lăcrimezi. Julia Roberts joacă încă un rol fenomenal și îl vei ține minte.

Filmul de pe Netflix cu Julia Roberts și cu o poveste 100% reală

Netflix le propune spectatorilor de pe tot globul o peliculă interesantă. Aceasta este iubită de toată lumea, inclusiv de cei din România, care au vizionat cu sufletul la gură scenariul. Povestea este 100% reală și te va uimi și pe tine.

Filmul care se găsește pe această platformă de streaming a fost lansat în anul 2017, dar este de actualitate și azi. Julia Roberts joacă un incredibil în această producție care se bazează pe un bestseller publicat în anul 2012.

Cartea este scrisă de R.J. Palacio și îi face pe copii să fie empatici și deschiși la diferențele dintre ei. Mai exact, este vorba de Wonder (Minunea), filmul avându-l în prim-plan pe August Pullman, personajul fiind intepretat de Jacob Tremblay.

Mama acestuia este chiar Julia Roberts (Isabel), care în timpul acțiunii luptă pentru a-l integra pe fiul său la școală. Pelicula de pe Netflix spune povestea înduioșătoare a acestui băiat care s-a născut cu o diformitate facială.

Wonder, filmul de pe Netflix care te va face să plângi

Wonder este un film dramatic american regizat de Stephen Chbosky. Scenariul peliculei care se găsește pe Netflix a fost scris de Steven Conrad și Jack Thorne. În rolurile principale joacă Julia Roberts, Owen Wilson, Jacob Tremblay, Mandy Patinkin și Daveed Diggs.

Are momente care te țin cu sufletul la gură și cu siguranță, te va face să plângi. Producția aduce o serie de lecții care sunt surse de inspirație pentru copii, dar și pentru adulți. Cei mici vor învăța ce înseamnă bunătatea și acceptarea de la vârste fragede.

Ce spune Julia Roberts despre Wonder

„În casa mea devenise dificil să am o carte în fiecare seară care să placă tuturor. Așa că am cumpărat Wonder și nu am putut să o las din mână”, declara la un moment dat Julia Roberts, conform .

„Am citit-o celor trei copii (Hazel și Phinneaus și Henry) și toți au fost la fel de uimiți ca și mine. Îmi amintesc că mi-am sunat agentul după ce am citit cartea și i-am spus: «Voi juca rolul mamei!»”, a completat celebra actriță, pentru aceeași sursă.

În aceeași notă, vedeta de la Hollywood a mărturisit că le citește foarte mult copiilor săi. De multe ori recurge la diferite voci pentru a interpreta diferitele personaje. Julia Roberts consideră că este o versiune foarte întunecată a lui Julian, un bătăuș din Wonder.