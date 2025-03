Filmul de pe Netflix care a spart topurile și în România. Povestea e reală 100% și plină de emoție, iar actorii au roluri fenomenale în el

Renumita platformă de streaming Netflix le propune oamenilor un film interesant, care a spart topurile și în România. și plină de emoție, fiind o capodoperă cinematografică. Actorii au roluri fenomenale în el și au primit numeroase aprecieri.

Producția de pe Netflix care i-a impresionat pe spectatorii români

Netflix, una dintre cele mai cunoscute platforme din țara noastră, are pelicule care au reușit să cucerească topurile internaționale și nu numai. Una dintre ele este și pe placul spectatorilor români datorită scenariului pe care îl expune.

Are o poveste care este inspirată din realitate și care este încărcată de emoție. are o distribuție fabuloasă, având artiști de renume. În rolul principal se află actrița Kerry Washington, care o interpretează pe Major Adams.

Producția se numește The Six Triple Eight și este o poveste inspirațională. Prin actorii care joacă în acest film se mai numără Milauna Jackson, Shanice Shantay, Pepi Sonuga, Ebony Obsidian, Kylie Jefferson și Sarah Jeffery.

Tyler Perry este regizorul care a făcut ca această poveste să prindă viață. Filmul de pe Netflix are un scenariu scris de Kevin Hymel și Tyler Perry și nu lasă să treacă cu vederea contribuția pe care au avut-o femeile de culoare în timpul războiului.

Despre ce este vorba în The Six Triple Eight, de pe Netflix

The Six Triple Eight este o creație genială care a apărut la finalul lui 2024, însă este apreciată și în momentul de față. Pelicula de pe vorbește despre viața a 855 de femei. Acestea se alătură luptei pentru a rezolva problema întârzierii de trei ani a corespondenței nedistribuite.

Acțiunea se petrece în timpul celui de-al Doilea Război Mondial. În producție femeile ajung să se confrunte cu discriminarea. Cu toate că, țara în care trăiesc este devastată de război ele reușesc să sorteze mai mult de 17 milioane de trimiteri poștale înainte de termen.

Încă de la lansarea pe platforma de streaming, The Six Triple Eight a devenit rapid o producție vizionată în număr mare de oameni. A cucerit publicul din toate colţurile lumii, inclusiv clasamentele din țara noastră.

Mai mult, filmul distribuit de Netflix a fost primit foarte bine de critici. A fost lăudat pentru autenticitatea sa și pentru faptul că a adus în prim-plan o parte mai puţin cunoscută a istoriei americane.