Filmul de pe Netflix care e foarte apreciat și în România. Antonio Banderas are un rol fenomenal în el

Pelicula disponibilă pe Netflix care a cucerit clasamentul din țara noastră. Antonio Banderas joacă un personaj interesant. Foarte multă lume nu a auzit sau nu a urmărit acest film cu toate că a fost lansat în anul 2017.

Thrillerul american Security se clasează la nivel mondial în top 10. Este regizat de Alain DesRochers și scris de Tony Mosher și John Sullivan. Din distribuție fac parte artiști de renume, cum ar fi Gabriella Wright, Ben Kingsley și Chad Lindberg.

În momentul de față, producția ocupă locul șase, povestea din spatele său având legătură cu un fost pușcaș marin, rol intepretat de Antonio Banderas, care acum lucrează ca agent de securitate (Eddie Deacon) într-un mall.

Acesta este martorul unei scene mai puțin plăcute pentru că vede cum o fetiță de 11 ani (Jamie) este ținta unor mercenari înarmați până-n dinți, conduși de Charlie (Ben Kingsley). Rolul copilei este interpretat de Katherine de la Rocha.

Micuța din această producție de pe platforma de streaming este martor principal într-o anchetă legată de un lord al crimei. Agentul de securitate din pelicula de pe Netflix nu stă mult pe gânduri și decide să facă tot ce este nevoie pentru a o proteja de pericol.

Security, filmul de pe Netflix care a cucerit românii, are o poveste puternică în spate. Antonio Banderas este prezentat în cea mai bună formă a sa, actorul fiind unul dintre cei mai iubiți și apreciați din industria cinematografică.

În această peliculă se folosește de resursele sale limitate și de abilitățile tactice pentru a supraviețui peste noapte și pentru a salva viața copilei. Aproape toată acțiunea se petrece în mall, în timp ce Charlie își avertizează oamenii că familiile lor vor fi executate dacă nu reușesc să o captureze pe Jamie.

Producția se încheie cu o confruntare finală între Charlie și Eddie. Pentru a vedea cum se termină acest film de acțiune oamenii trebuie doar să îl urmărească pe Netflix, unde a primit foarte multe comentarii pozitive.