Filmul de pe Netflix care i-a băgat pe mulți în sperieți. Cei care l-au văzut, n-au mai putut să doarmă după

Filmul de pe Netflix la care puțini au curajul să se uite. Mulți spectatori au spus că nici nu au mai putut să doarmă după ce au văzut scenele terifiante.

Filmul de pe Netflix care a băgat spectatorii în sperieți este Umbre Necunoscute. Acesta a apărut chiar în 2023 și are o oră și 37 de minute de vizionare.

Filmul este recomandat tinerilor de peste 16 ani pentru că are un limbaj vulgar și conține scene de violență. În descrierea de pe Netflix se arată că „viața privilegiată pe care o femeie și-a construit-o cu grijă începe să scape de sub control atunci când în suburbia ei liniștită apar doi străini”.

Inclusiv genul la care este încadrat filmul de pe Netflix ne arată că nu este pentru cei slabi de înger și dramatic. Unii chiar au spus că acest film de pe Netflix este cel mai înspăimântător film al anului.

Oamenii spun că s-au chinuit să adoarmă noaptea după ce au văzut filmul

prezintă viața aparent banală a unei femei pentru care se schimbă totul când cei doi străini deja menționați apar. Aceștia par să îi distrugă viața și să dărâme tot ce s-a chinuit să construiască până la această vârstă.

Unii dintre cei care au privit acest film au scris despre el pe rețelele de socializare. Ei i-au sfătuit pe cei care vor să se uite să nu se uite prea târziu în noapte pentru că nu vor mai putea dormi.

“Dacă încerci să dormi bine în seara asta, nu te uita la The Strays chiar înainte de culcare.”, a scris cineva care a văzut filmul pe social media.

Altul a spus: “Tocmai am terminat de vizionat “The Strays” pe Netflix. Cred că sunt marcat pe viață pentru că ce naiba am văzut!”

Altcineva a scris: “Tocmai am terminat The Strays pe Netflix și am venit imediat pe Twitter pentru că la ce naiba am asistat #thestraysnetflix.”