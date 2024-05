Filmul de pe Netflix care i-a înnebunit pe abonați. A rupt topurile la scurt timp după lansare și se menține în trending. Ocupă un loc foarte important în topul realizat de renumita platformă de streaming.

Producția de pe Netflix care . A depășit toate așteptările la o perioadă foarte scurtă de la premieră. Pelicula a fost lansată la începutul lunii mai și de atunci face furori în rândul oamenilor.

Subiectul principal este o nuntă, care reprezintă un teren sensibil pentru foarte multe persoane. În timpul unei ore și jumătate se vorbește și despre o poveste de dragoste care nu s-a terminat tocmai bine în trecut.

Cea mai nouă comedie romantică regizată de Mark Waters, celebru pentru He’s All That, Mean Girls și Freaky Friday, este Mother of the Bride. Scenariul îi aparține lui Robin Bernheim, care a scris trilogia Princess Switch.

Povestea filmului pare să fie pe placul abonaților din lumea întreagă. La ora actuală are mai bine de 9,3 milioane de vizualizări, motiv pentru care se poziționează pe locul 4 într-un realizat în urmă cu puțină vreme.

Din distribuția producției americane fac parte actorii Brooke Shields, Benjamin Bratt, Miranda Cosgrove și Chad Michael Murray. Acțiunea acestui se desfășoară în Thailanda, la scurtă vreme după ce Emma, fiica Lanei, se întoarce din străinătate.

Tânăra are o veste complet surprinzătoare pentru cea care i-a dat viață. O anunță că se căsătorește și asta peste numai o lună. Lucrurile încep să se înrăutățească în clipa în care iese la iveală faptul că bărbatul care a cucerit-o pe Emma este fiul celui care i-a frânt-o pe a ei cu ani în urmă.

Ce spun actorii despre filmările de la Mother of the Bride

„A fost un film drăguț pentru că a fost ca o nuntă reală, unde nu ai cu cine să stai decât cu ceilalți participanți la nuntă. Am locuit cu toții în aceleași hoteluri și am mers la același restaurant așa că toată lumea s-a împrietenit în mod natural”, a declarat regizorul Mark Waters pentru .

„În mare parte a fost vorba doar de a petrece tot acel timp împreună și de a râde una cu cealaltă, iar ea este atât de drăguță și de calmă. Ne-am dat seama că eram în siguranță să fim noi înșine”, a spus Brooke Shields despre Miranda Cosgrove.

„Ceea ce a fost amuzant este că pentru că am împlinit 30 de ani în timpul filmărilor și era aproape de Ziua Mamei, mama mea a zburat și am sărbătorit cu Brooke și fiica ei”, și-a amintit Miranda Cosgrove.

„Având în vedere că filmul este atât de mult despre o relație mamă-fiică, a fost foarte frumos că am reușit să sărbătorim cu toții acele zile împreună, mai ales că ea este o mare fană a lui Brooke Shields”, a mai spus Miranda Cosgrove.