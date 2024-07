Pe Netflix se găsește un film care te poate afecta într-un mod profund. Spune o poveste impresionantă, aproape de necrezut, care te va ține cu sufletul la gură.

Filmul de pe Netflix care îți poate schimba viața. Este impresionant și are o poveste ireală

Fimul de pe Netflix care te va inspira să privești viața dintr-o altă perspectivă. Este vorba despre „Era și timpul!”, o comedie de dragoste lansată în 2013, regizată de Richard Curtis. Pelicula spune o poveste emoționantă despre călătoria în timp, iubire și familie.

„Era și timpul!” (About time) este care îți poate schimba viața. Povestea urmărește viața lui Tim Lake, un tânăr care descoperă că bărbații din familia sa au capacitatea de a călători în timp.

Tim Lake, interpretat de Domhnall Gleeson, se mută în Londra pentru a-și urma cariera de avocat. Acolo o întâlnește pe Mary, jucată de Rachel McAdams, o tânără frumoasă, dar nesigură pe ea. El se îndrăgostește din prima clipă și face tot posibilul să îi cucerească inima fetei.

Protagonistul își folosește puterea de se întoarce în timp pentru a schimba mici detalii din întâlnirile lui cu Mary. Astfel, relația lor poate să fie una perfectă.

De exemplu, el călătorește în trecut chiar și în ziua nunții pentru a evita dezastrul cu cel mai nepotrivit cavaler de onoare posibil. Mai târziu, Tim apelează la acest truc pentru a ajunge la timp cu soția sa gravidă la spital, în ciuda unui blocaj de trafic imposibil.

Filmul de pe Netflix care îți poate schimba viața. Este o comedie despre iubire și familie

În finalul filmului, Tim înțelege că viața este despre a trăi fiecare moment, fără a te pierde în regretul pentru trecut sau neliniștea pentru viitor. În ciuda puterii sale de a călători în timp, el descoperă că nimic nu îl poate feri de provocările și necazurile inevitabile ale vieții.

Mai mult, călătoritul în timp poate deveni o dependență periculoasă. În unele cazuri, e mai bine să nu te joci cu destinul. Adevărata fericire și împlinire vin din a trăi fiecare zi în mod autentic, alături de cei dragi.

, „Era și timpul!” este o comedie despre iubire și importanța familiei. Ea ne arată că, chiar și cu puterea de a călători în timp, cel mai important este să te bucuri de prezent.

Richard Curtis este scenaristul unor filme celebre precum Four Weddings and a Funeral, Notting Hill, Bridget Jones’s Diary și Love Actually.