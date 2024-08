Filmul de pe Netflix care rupe orice top în România. E făcut după o poveste reală. Robert de Niro are un rol fenomenal în el

Filmul de pe Netflix care rupe orice top în România. E făcut după o . Robert De Niro are un rol fenomenal în el. Renumitul actor de la Hollywood are o carieră de peste 60 de ani, după ce a debutat în The Wedding Party (1963).

Pelicula de pe Netflix care ocupă un loc fruntaș în clasamentul românesc. E inspirat din realitate și e cu Robert de Niro

Pelicula de pe Netflix care ocupă un loc fruntaș în clasamentul românesc. E inspirat din realitate și e cu Robert de Niro. Starul este un nume important în industria cinematografică din Statele Unite ale Americii.

Celebrul artist a interpretat foarte multe roluri până la ora actuală, însă unul va dăinui în istorie pentru totdeauna. Acesta este în GoodFellas (Băieți buni), o dramă care a fost lansată în anul 1990 și în care joacă cu alți actori de renume.

Din distribuție mai fac parte Ray Liotta și Joe Pesci. Producția, cu o durată de 2 ore și 25 de minute, reprezintă o adaptare cinematografică a cărții Wiseguy scrisă de Nicholas Pileggi, care a fost și coautor al scenariului, alături de regizorul Martin Scorsese.

Acest american despre mafie relatează viața și crimele gangsterului Henry Hill, care a trecut de la statutul de mare șmecher la cel de martor federal. Producția disponibilă pe Netflix îi are în prim-plan și pe prietenii acestuia, din familia Lucchese, în perioada 1955-1980.

GoodFellas de pe Netflix, recenzii pozitive de la oameni

GoodFellas a reușit să rupă topul Netflix din România, dar și din afara granițelor țării. Povestea pe care o scoate la iveală a primit numeroase recenzii pozitive de la oameni, dovadă că filmul a fost nominalizat la 6 categorii de la premiile Oscar.

A câștigat un trofeu la categoria cel mai bun actor într-un rol secundar (Joe Pesci). În plus, producția americană deține în palmaresul său 5 premii BAFTA, inclusiv pentru cel mai bun film și cel mai bun regizor.

A fost numit de criticii internațional „Cel mai bun film al anului”. Mai mult decât atât, foarte multe persoane cred că este una dintre cele mai bune producții care s-a făcut vreodată, lăsând o amprentă semnificativă din punct de vedere cultural.

Totodată, GoodFellas a fost selectat pentru păstrarea în Registrul Național de Film al Statelor Unite ale Americii de către Biblioteca Congresului. Filmul poate fi urmărit în prezent pe platforma de streaming Netflix, unde are comentarii foarte bune.