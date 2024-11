Filmul de pe Netflix care rupe topul în România. Are o poveste emoționantă, a ajuns foarte apreciat și ocupă locul 1

A avut premiera în urmă cu un an, însă filmul de pe Netflix în momentul de față. Are o poveste emoționantă, a ajuns foarte apreciat și ocupă locul 1. Spectatorii din lumea întreagă sunt extrem de încântați.

Producția de pe Netflix, pe prima poziție în clasament datorită scenariului

Platforma de streaming Netflix are o serie de producții importante, care sunt pe placul oamenilor din toate colțurile globului. Una dintre acestea a reușit să urce până pe prima poziție în clasamentul din România.

Acest lucru s-a întâmplat datorită scenariului pe care îl propune și care este unul neobișnuit. Filmul care a fost lansat în 2022 este realizat după o carte care a făcut senzație, fenomenul cucerind peste 12 milioane de cititori.

Mai exact, este vorba de un bestseller, potrivit The New York Times. Se numește Where the Crawdads Sing (Acolo unde cântă racii) și este scris de Delia Owens, de profesie zoolog. Ecranizarea de excepție i-a cucerit pe toți.

Romanul scriitoarei americane a văzut lumina tiparului în 2018 și este despre maturizare și o crimă misterioară. Povestea filmului de pe Netflix urmează două linii temporale care se împletesc treptat, fiind vorba de dragoste și supraviețuire.

Ce se petrece în filmul Acolo unde cântă racii, de pe Netflix

Scenariul din Acolo unde cântă racii, de pe Netflix, o prezintă pe o tânără pe nume Kya Clark, numită de localnicii din orășelul Barkley Cove drept Fata Mlaștinii. Acțiunea din se petrece într-un loc liniștit de pe coasta Carolinei de Nord, spre finalul anului 1960.

Acest oraș este bântuit de zvonuri nelămurite despre adolescenta care trăiește singură. Filmul de pe platforma de streaming îl arată pe tânărul Chase Andrews care este găsit mort, toată lumea bănuind-o de crimă pe Kya Clark.

Localnicii încep să o descopere pe fată, care nu este deloc așa cum au crezut și cum s-a zvonit. Tânăra este sensibilă și inteligentă, dovadă că ani la rând a supraviețuit singură, în pustietatea mlaștinii. Casa ei este construită printre pescăruși și alte viețuitoare.

La un moment dat Kya își dorește să se apropie de semenii săi, dorindu-și dragoste din partea acestora, fiind tentată de perspectiva unei vieți noi. În peliculă ajunge să fie înconjurată de doi tineri din oraș care sunt atrași de frumusețea sa sălbatică.

Din distribuția filmului de pe Netflix fac parte actorii Daisy Edgar-Jones, Taylor John Smith și Harris Dickinso. Producția emoționantă este regizată de Olivia Newman, după un scenariu redactat de Lucy Alibar.