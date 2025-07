Filmul de pe Netflix care rupe topurile în lume și în România. E numărul 1 peste tot, a strâns deja peste 37 de milioane de vizualizări, are o poveste plină de suspans, iar Charlize Theron are un rol fenomenal

Nu știi ce să mai urmărești vara aceasta? Iată care este filmul de pe Netflix ce rupe topurile în lume și în România. E numărul 1 peste tot și conform datelor, a strâns deja peste 37 de milioane de vizualizări. Povestea este plină de suspans, iar Charlize Theron are un în această producție.

Filmul de pe Netflix cu Charlize Theron, care rupe topurile în lume și în România

Platformele de streaming sunt la mare căutare de către pasionații de documentare, pelicule sau desene animate. Filmul care se clasează pe locul 1, în topurile din întreaga lume, este unul care te va ține cu sufletul la gură.

Are momente cu mult suspans. Potrivit informațiilor culese de a adunat până acum peste 37 de milioane de vizualizări. E în top 10 în 93 de țări din întreaga lume și continuă să facă valuri în rândul spectatorilor.

Producția a fost lansată în anul 2025 și poartă denumirea The Old Guard 2 (Vechea gardă). Charlize Theron are un personaj incredibil în filmul american de supereroi regizat de Victoria Mahoney. Din distribuție mai fac parte actorii KiKi Layne, Matthias Schoenaerts și Marwan Kenzari.

Chiwetel Ejiofor, Veronica Ngo și Henry Golding se numără, de asemenea, printre artiștii ce pot fi urmăriți în această producție. Scenariul este scris de Greg Rucka și Sarah L. Walker, bazat pe benzile The Old Guard.

Ce se întâmplă în The Old Guard 2, filmul care rupe topul pe Netflix

The Old Guard 2 avut premiera pe data de 2 iulie 2025, pe platforma de streaming Netflix. Vine la 5 ani distanță față de prima producție și este o continuare care a creat foarte multe întrebări în rândul oamenilor care l-au urmărit.

În plus, are o poveste plină de suspans. Spectatorii au fost cuceriți de personajul interpretat de Charlize Theron, care joacă rolul lui Andy. Aceasta luptă alături de echipa sa de războinici nemuritori.

Ei au un singur scop, care a fost reînnoit în timp, acela de a se confrunta cu un nou dușman puternic. Inamicul Quyhn (Veronica Van) vine de pe fundul oceanului și le amenință misiunea de a proteja omenirea.

Dușmanul din producția The Old Guard 2 poate fi urmărit în numeroase cascadorii încărcate cu adrenalină. În una dintre aceste scheme periculoase actrița principală din film, Charlize Theron, atârnă de un elicopter.

Charlize Theron, despre scenele din filmul The Old Guard 2

Charlize Theron a oferit un interviu în care a discutat despre scenele din filmul The Old Guard 2. Renumita actriță și-a dorit să impresioneze publicul și a creat mai multe momente de suspans decât în primul film, lansat în anul 2020.

„Secvențele de acțiune pe care le-am realizat în primul film Old Guard au fost cu adevărat celebre. Așa că primul lucru la care ne-am uitat a fost: Cum putem ridica ștacheta? Există ceva pentru toată lumea în acest film.

Fanii care au iubit primul film, fanii care iubesc romanele grafice originale și fanii noi au parte de acțiune nebună, personaje împământenite și relatabile, locații superbe și o distribuție globală de superstaruri”, a spus vedeta pentru .

Celebra artistă a ținut să mai sublinieze faptul că în acest film spectatorii vor întâlni personaje complet noi. Uma Thurman și Henry Golding sunt cei doi jucători cheie care se alătură universului din această producție difuzată de Netflix.

Mai mult decât atât, Charlize Theron susține că mizele sunt și mai mari pentru că Andy este muritoare. Cu toate acestea, nu va sta departe de acțiune, lucru care se observă încă din primele secvențe ale producției cinematografice.