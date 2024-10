Filmul de pe Netflix care sparge orice top în România. E făcut după o poveste reală. Will Smith are un rol fenomenal în el

Filmele inspirate din evenimente reale sunt mereu pe placul abonaților Netflix. Tocmai de aceea, platforma de streaming a pus la dispoziția tuturor un film uimitor, cu Will Smith în rolul principal.

Filmul de pe Netflix în care Will Smith are un rol magistral

Netflix are mulți ași în mânecă. Spre bucuria iubitorilor de filme, platforma de streaming are multe titluri inspirate din povești reale. De data asta, în atenția tuturor a ajuns un film în care Will Smith are rolul principal.

Marele actor joacă în care a avut premiera în anul 2015. Producția a fost regizată de Peter Landesman, cel care s-a ocupat inclusiv de scenariul filmului.

”Concussion” este un film bazat pe un articol publicat de jurnalista Jeannie Marie Laskas în GQ. Articolul intitulat ”Game Brain” a fost un semnal de alarmă și s-a dorit a fi un mesaj puternic de conștientizare a problemelor jucătorilor de fotbal american.

În lumea cinematografică, Peter Landesman este un nume foarte cunoscut. De-a lungul timpului, regizorul și scenaristul și-a valorificat la maxim pasiunea pentru povești bazate pe evenimente reale. De asemenea, a adus mereu în fața publicului probleme importante, precum dreptatea socială și nu numai.

”Concussion” este inspirat din povestea reală a unui cunoscut jucător de fotbal american

În ”Concussion”, , un neuropatolog criminalist care face descoperiri uimitoare. Întregul film se concentrează pe lupta pe care Dr. Bennet Omalu o duce cu National Football League din cauză că nimeni nu vrea să conștientizeze impactul pe care contuziile îl au asupra jucătorilor de fotbal american.

Întreaga luptă pornește în momentul în care, în urma studiilor sale, Dr. Bennet Omalu descoperă că fostul jucător Mike Webster se confruntă cu encefalopatie traumatică cronică. Dr. Bennet susține că totul a fost provocat de traumele repetate din timpul meciurilor, însă, nimeni nu îi dă atenție.

Pe măsură ce evenimentele se derulează, acțiunea devine și ea din ce în ce mai complicată. Fiind un film inspirat din evenimente reale, nu este de mirare că ”Concussion” a agitat apele și în realitate.

După lansarea filmului, National Football League s-a confruntat cu un val de critici. ”Concussion” a arătat cât de mult s-a luptat Omalu cu influența din NFL și cum munca sa a fost discreditată de către cei aflați la conducerea Ligii. NFL a fost acuzată de multe ori că a ignorat dovezile aduse de Dr. Omalu și că nu a pus pe primul loc sănătatea jucătorilor.

”Concussion” nu doar că a prezentat realitatea dură din lumea NFL, dar a confirmat, din nou, talentul lui Will Smith. Rolul lui Dr. Bennet Omalu i-a adus actorului nominalizări la Globul de Aur, dar și multe aprecieri din partea criticilor. Rolul a fost o adevărată provocare pentru Will Smith, însă, rezultatul a fost magistral.