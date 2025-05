Filmul de pe Netflix care te va face să râzi cu lacrimi. Este partea a treia a unei serii celebre

Nu mai știi ce producție să urmărești? Află care este filmul de pe Netflix care încă de la primele secvențe. Actrița Nia Vardalos, în vârstă de 62 de ani, și-a pus amprenta asupra lui. Celebra artistă l-a regizat, dar joacă și un rol important în cadrul acestuia.

Filmul de pe Netflix regizat de actrița Nia Vardalos

Platforma de streaming Netflix este pentru toate gusturile pentru că dispune de pelicule de toate genurile. Cei care doresc să uite de stresul cotidian trebuie neapărat să-și îndrepte atenția spre o producție care îi va amuza teribil.

ADVERTISEMENT

Filmul o are în rol principal pe vedeta canadiană Nia Vardalos. Aceasta nu este doar un personaj memorabil, ci și regizorul. A reușit să se împartă între cele două meserii în My Big Fat Greek Wedding 3, lansat în anul 2023.

În scenariu se continuă povestea familiei Portokalos, care pleacă într-o călătorie în Grecia. Scopul acestei vacanțe este, de fapt, o reuniune de familie care devine înduioșătoare și amuzantă. În plus, este plină de dragoste.

ADVERTISEMENT

Vacanța nu este lipsită de răsturnări de situație. În mai joacă John Corbett, Elena Kampouris și Andrea Martin. De asemenea, în comedia americană au mai primit roluri Louis Mandylor, Gia Carides, Joey Fatone și Lainie Kazan.

Ce spun criticii despre acest film de pe Netflix

Mulți dintre actori fac parte din distribuția originală a acestei pelicule amuzante de pe Netflix. Producția i-a cucerit pe spectatorii din lumea întreagă, dovadă că are numeroase vizualizări. De asemenea, are parte de recenzii pozitive și din partea criticilor.

ADVERTISEMENT

Al treilea film din franciza My Big Fat Greek Wedding este apreciat pentru peisajele superbe și pentru atmosfera caldă. Pe de altă parte, a remarcat faptul că această comedie are un „fir de tristețe” sub suprafața sa excentrică. Cu toate acestea, oamenii au râs cu lacrimi.

ADVERTISEMENT

„Dar momentele sale scurte și șterse ies în evidență, poate pentru că, în calitate de regizor, Vardalos nu are talentul comic necesar pentru a oferi evadarea pe care o urmărește filmul.

Elemente comice simple, cum ar fi intrările și ieșirile, montările amuzante și glumele vizuale îi scapă printre degete; montajul filmului pare în permanență cu un ritm sau două în urma acțiunii.

Ca interpretă, Vardalos își face un deserviciu împărțind scenele cu Andrea Martin, o adevărată profesionistă care știe cum să exploateze replicile stupide și glumele uzuale pentru tot ce merită”, sunt de părere criticii de film.