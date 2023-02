Filmul de pe Netflix la care leșini de râs. O să-ți aducă aminte de State Potcovaru din Inimă de Țigan

Filmul de pe Netflix la care poți să râzi în hohote. Este un personaj aici care o să-ți aducă aminte cu siguranță de State Potcovaru. Da, da, State din celebrul serial Inimă de țigan.

Filmul de pe Netflix la care nu se poate să nu râzi

Acest film îți poate aduce cu siguranță zâmbetul pe buze pentru că este o comedie de zile mari. Se numește Ghinionistul și a fost lansat în anul 2017. În cele 90 de minute ai parte de o adevărată provocare. Trebuie să încerci să nu râzi. Personajul care o să te distreze este unul interpretat chiar de actorul care l-a jucat pe .

În film se vorbește despre faptul că românii au mereu impresia că tot ce se întâmplă lor rău în viața lor este din cauza ghinionului. Unul care îi lovește de fiecare dată. Totuși, personajele fac haz de necaz. Așa că actorul principal este convins și el de același lucru. Și mai uită că unele lucruri, pentru a fi fericit, depind în totalitate doar de el.

Personajul principal este un tânăr chitarist care e împiedicat constant de tot felul de obstacole. Așa că nu ajunge la audițiile care îi vor oferi pe tavă viața lui de vis. Iura Luncașu, regizorul acestui film de comedie disponibil pe Netflix spune că a încercat să aducă ceva nou publicului. Și a mizat pe comedie pentru a avea succes.

Cum a gândit regizorul întregul film

„Am aşteptări mari pentru că am o dorinţă uriaşă de a continua în zona asta de film independent. Mai mult, consider că am datoria de a încerca să aduc cât mai mulţi oameni în sala de cinema, aşa că am mizat pe comedie şi sper că cel puţin din perspectiva genului, a scenariului şi nu în ultimul rând a distribuţiei, să convingă publicul românesc că cel mai bine ne pricepem să râdem.

Am avut noroc că am întâlnit oameni care au înțeles asta, primul sprijin venind din Reşita, unde am descoperit o mare deschidere din partea tuturor.

Autorităţile locale şi comunitatea de business au făcut totul ca acest film să iasă aşa cum ne-am dorit”, a spus regizorul, conform

Ce spune actorul Gheorghe Visu despre rolul său din Ghinionistul

Filmul de pe Netflix care te face să răzi îl propune și pe Gheorghe Visu. Adică pe cel care l-a interpretat pe celebrul personaj State Potcovaru în Acesta îl joacă acu,m pe tatăl lui Robert. În acest film mai apar și Dorian Popa, Codin Maticiuc sau Diana Dumitrescu.

„Un scenariu scris foarte frumos. Era foarte incitant rolul, într-o comedie de situație care nu cerea decât să te implici bine de tot în situația respectivă. Am filmat în niște locuri superbe. Provocările au fost că a trebuit să filmăm repede, fără bani, într-o nevată continuă între București și Reșița”, a spus Gheorghe Visu, conform aarc.com.

Distribuția completă a filmului este compusă din Radu Gabriel, Sânziana Tarța, Codin Maticiuc, Diana Dumitrescu, Vlad Logigan. De asemenea, joacă și Levent Sali, Ruby, Augustin Viziru, Dorian Popa, Virgil Ianțu și Gheorghe Visu.