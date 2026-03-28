Filmul de pe Netflix pe care îl recomandă MM Stoica pentru weekend: „E ceva deosebit!”

Mihai Stoica (60 de ani) are timp să se și relaxeze. Pe lângă munca de președinte al C.A. de la FCSB și cea de analist TV, oficialul campioanei României își petrece timpul liber urmărind filme și seriale. În ultima ediție de MM LA FANATIK, Meme Stoica a recomandat cinefililor

Filmul de pe Netflix pe care îl recomandă Mihai Stoica

și ceea ce se întâmplă în tabăra campioanei FCSB, Horia Ivanovici și Mihai Stoica au intrat într-o dezbtare relaxantă despre filme și seriale. Președintele C.A. al campioanei României a făcut câteva recomandări tari, în special de pe celebra platformă de streaming Netflix.

„Am devenit prea pretențios la filme. Și cred că am o problemă. M-am uitat la primele 30 de minute din Nurnberg. Cu actori de înnebunești. Russell Crowe, fără vână. Dă-mi un pont, că simt că am o problemă. Am stat șase nopți și m-am uitat, deși m-am jurat că nu o să o fac, la sezonul 6 din House of Cards, cu Claire Underwood. Am jurat că nu mă uit, dar am zis hai să îi fac hatârul șui Claire Underwood. Mai bine nu mă mai uitam. După dezamăgirea teribilă cu Peaky Blinders, m-am uitat la Nurnberg”, a transmis Horia Ivanovici.

„Eu mi l-am pregătit pentru o seară în care sunt liniștit. O să mă uit că are recenzii bune. Dar vreau să spun doar atât. House of Cards fără Kevin Spacey e ca Generația de Aur fără Gică Hagi. Îți dau un pont și tuturor cinefililor care ne urmăresc. Când ești dezamăgit de Immortal Man, prostia asta pe care au scos-o ca să mai mulgă niște bani după Peaky Blinder ăsta, e de neprivit, ia-ți un film vechi, pe care nu l-ai văzut de mult timp”, a adăugat MM Stoica.

„The Client”, unul dintre filmele preferate ale lui MM Stoica

„The Client” e un thriller juridic apărut în anul 1994, după romanul cu același nume al lui John Grisham. Filmul este unul foarte intens și spune povestea unui băiat care ajunge să știe un secret periculos și e prins între mafie și FBI. „Știi la ce m-am uitat la jumătate de film? Că am adormit. La ăla al tău, Boyz in the Hood. Știi la ce vreau să mă uit acum? La Evadatul. Nu de alta, dar îmi place Tommy Lee Jones”, a mai spus directorul FANATIK.

„Uite, să vezi ce înseamnă, telepatic. Eu am citit tot ce a scris John Grisham. Unele filme le-am văzut, altele n-am vrut să le văd. Dar acum am revăzut The Client. Care are distribuția Tommy Lee Jones, Susan Sarandon, Anthony LaPaglia, Kim Koates, pe care i-am mai văzut în niște seriale împreună. Copilul, este Brad Renfro, care a murit la 20 și ceva de ani. Și vreau să spun că te culci liniștit. Astea sunt filme prea bune”, a recomandat președintele C.A. de la FCSB.

