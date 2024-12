Filmul de pe Netflix pe care mulți l-au așteptat cu sufletul la gură. A fost în Trending în 50 țări, iar Anthony Ramos are un rol excepțional în el

Pe final de an, Netflix a pregătit o surpriză. Abonații pot să vizioneze unul dintre cele mai bune filme din ultima vreme. Distribuția este una pe măsură, iar acțiunea îi va ține pe toți cu sufletul la gură.

Filmul de pe Netflix a cărui acțiune a cucerit milioane de abonați

Netflix face ce face și îi surprinde pe abonați. De data asta, pe platformă a fost introdus un film pe care mulți români îl așteptau de ceva vreme. Se pare că ce a fost bun a venit la final, iar pelicula poate fi deja urmărită.

ADVERTISEMENT

Este vorba despre , filmul care a ajuns în Trending în peste 50 de țări. Acesta a fost lansat în 2023, iar acțiunea sa este plină de suspans și adrenalină.

”Transformers: Rise of the Beats” îi are în rolurile principale pe Anthony Ramos, Dominiqu Fishback și Peter Cullen. Distribuția este completată de Ron Perlman, Michelle Yeoh, Pete Davidson și mulți alții.

ADVERTISEMENT

”Transformers: Rise of the Beats” este, de fapt, . Acțiunea filmului este plasată în anii ’90 și totul se petrece în New York, Brooklyn și Peru.

”Transformers: Rise of the Beats”, unul dintre cele mai așteptate filme în mediul online

De data asta, în centrul poveștii sunt Noah Diaz și Elena Wallace, interpretați de Anthony Ramos și Dominique Fishback. Noah Diaz este un fost soldat, iar Elena Wallace este o cercetătoare. Împreună, vor face echipă pentru salvarea Pământului.

ADVERTISEMENT

În ”Transformers: Rise of the Beats”, sunt aduse în prim plan și noile facțiuni Maximals, Predacons și Terrorcons. Acestea nu face decât să intensifice conflictul deja existent dintre Autoboți și Decepticoni.

Filmul regizat de Steven Caple Jr. este presărat cu de toate. Luptele dintre Maximals, Autoboți și Terrorcons îi vor ține pe toți cu sufletul la gură, iar confruntarea din jungla din Peru este punctul culminant al filmului.

ADVERTISEMENT

”Transformers: Rise of the Beats” va fi, cu siguranță, pe placul fanilor Transformers care încă nu au apucat să îl vadă. Filmul are două ore, însă, acțiunea este atât de intensă, încât nimeni nu va simți cum trece timpul.

”Transformers: Rise of the Beats”, a avut premiera globală pe 7 iunie 2023, iar în România a ajuns pe 9 iunie. Pe faimoasa platformă IMDb are nota medie de 6.0, notă primită în urma evaluărilor celor care au văzut deja filmul.