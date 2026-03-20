Filmul de pe Netflix pe care trebuie să-l vadă neapărat și Mircea Lucescu. E în topul lunii martie și i-ar ajuta și pe tricolori

ADVERTISEMENT

Mircea Lucescu este unul dintre cei mai titrați antrenori din istoria fotbalului. Cu toate acestea, poate învăța câteva aspecte dintr-un film de pe Netflix. Având în vedere că România joacă împotriva Turciei, filmul trebuie văzut neapărat și le-ar prinde de minune chiar și tricolorilor.

Producția de pe Netflix pe care Mircea Lucescu nu trebuie să o rateze

Selecționerul României, Mircea Lucescu (80 de ani) vrea să dea lovitura împotriva Turciei pe 26 martie. Tehnicianul a anunțat că pregătește două mari . Cu această ocazie, antrenorul . De asemenea, nu ar strica să urmărească o peliculă care a avut premiera la finalul lui 2025. Se poate vedea și pe cunoscuta platformă de streaming Netflix.

ADVERTISEMENT

E o producție uriașă care le-ar prinde bine jucătorilor de la Națională. Filmul se numește Lefter: The Story of the Ordinarius, fiind realizat în regia lui Can Ulkay. Are legătură cu lumea fotbalului din Turcia, țară pe care Mircea Lucescu o cunoaște destul de bine. Așa le-ar explica și jucătorilor cât de puternici și orgolioși sunt următorii adversari.

Filmul urmărește povestea lui Lefter Küçükandonyadis, considerat a fi unul dintre cei mai mari fotbaliști turci din toate timpurile, o adevărată icoană pentru fanii de pe Bosfor.

ADVERTISEMENT

Despre ce este vorba în filmul de pe Netflix

Filmul care prezintă viața și cariera lui Lefter Küçükandonyadis are o intrigă foarte bine pusă la punct. Firul epic urmărește ascensiunea fotbalistului de la un tânăr plin de energie la etapa în care ajunge pe culmile succesului, atât la nivel național, cât și internațional.

ADVERTISEMENT

Pe parcursul producției spectatorii vor trece prin mai multe evenimente, dar și răsturnări de situație care l-au marcat profund pe sportiv. Acțiunea pleacă din anul 1953, povestea fiind plasată în Istanbul. La acea vreme fotbalistul turc jucase deja câțiva ani în Italia și Franța.

La revenirea în țara natală este întâmpinat de o adevărată mulțime. Jurnaliștii sunt curioși în privința deciziilor sale, mai ales că apăruseră zvonuri potrivit cărora ar fi refuzat o ofertă de la Real Madrid doar pentru a se putea întoarce în Turcia.

ADVERTISEMENT

Ulterior, cei din fața ecranelor sunt duși în copilăria sportivului. Tatăl său, un pescar pe nume Hristo, nu-l lasă să-și urmeze pasiunea, descoperind că are cunoștințe impresionante la matematică. Și-ar fi dorit să aibă o carieră în inginerie sau în mediul academic.

În schimb, mama îi dă bani pentru a-și duce visul mai departe. Urmează adolescența unde o întâlnește pe o tânără pe nume Stavriani, în orașul său natal, Buyukada. Finalul este unul complet neașteptat, Lefter Küçükandonyadis renunțând la fotbal la 39 de ani.

Povestea poreclei starului turc

Lefter Küçükandonyadis este celebru pentru rezultatele sale, dar și pentru porecla care i-a rămas în istorie. Aceasta are legătură cu dorința tatălui său de a urma cursurile unei facultăți și de a avea o carieră promițătoare. Figura paternă ar fi vrut ca fotbalistul să fie profesor.

În momentul în care sportivul a fost numit „ordinarius”, care înseamnă „profesor al profesorilor”, a fost ca și cum i-ar fi îndeplinit visul tatălui. Acesta a fost dus la capăt într-un mod indirect. Mai târziu, și-a încercat norocul în antrenorat, însă fără a avea parte de rezultate notabile.

Din distribuția filmului de pe Netflix fac parte actorii Erdem Kaynarca, Deniz Isin și Aslihan Malbora, Aslihan Gürbüz. Pelicula are 126 de minune și este una care îi atrage pe pasionații de fotbal, dovadă că a urcat rapid în topul preferințelor, în luna martie.