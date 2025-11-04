Filmul despre viața lui Loți Boloni, lansat cu mare fast la Budapesta. Cum a fost convins Valentin Ceaușescu să apară în documentar

ADVERTISEMENT

După proiecția de la Festivalul Internațional de Film Cinefest de la Miskolc, destinată în primul rând unui public profesionist, și premiera oficială de la Târgu Mureș, Loți Boloni și-a lansat documentarul ”Boloni – Legenda Transilvaniei” și la Budapesta.

Filmul despre viața lui Loți Boloni, prezentat cu mare fast și la Budapesta

Filmul de aproape două ore, care prezintă viața fostului mare internațional român, a fost prezentat luni seară, în capitala Ungariei, iar de miercuri, 5 noiembrie, va putea fi vizionat de publicul larg în cinematografele din Budapesta. La București, documentarul va rula începând din 16 noiembrie.

”Sala mare a Teatrului de Film Urania a fost plină pentru marea premieră de la Budapesta. Printre alții, Laszlo Kover, președintele Parlamentului Ungariei, și Gabriel Sopanda, ambasadorul României la Budapesta, și-au adus omagiile.

Au fost prezenți și mai mulți dintre creatorii și actori ai filmului, inclusiv Luciano D’Onofrio, fostul director sportiv al echipei Standard Liege, care a lucrat cu Boloni la clubul belgian”, a scris publicația .

Boloni, discurs fabulos la Budapesta

După proiecție, Zsuzsa Csisztu, gazda evenimentului, i-a chemat pe scenă pe Loți Boloni, pe regizorii Tamas Kollarik și Attila Szabo și pe producătorul, Tamas Novak, care au fost întâmpinați cu ovații în picioare.

”Sunt antrenor de fotbal, nu estet de film, așa că nu aș îndrăzni să intru într-o analiză profesională a operei. Știu însă că mulți oameni au depus multă muncă pentru acest film. Pe lângă regizori, au fost directorii de imagine, editorii, creatorii muzicii de fundal.

Desigur, totul înseamnă altceva pentru mine decât pentru un spectator ocazional, deoarece fiecare mișcare, referință și propoziție emisă evocă emoții diferite în mine, decât în ​​cei care urmăresc filmul. Un lucru este sigur, există o bucurie sau o tristețe reală ascunsă în fiecare moment”, a declarat Boloni, vizibil emoționat.

Cum a fost convins Valentin Ceaușescu să apară în filmul despre Boloni

Attila Szabo, unul dintre regizorii filmului, l-a comparat pe Loți Boloni cu uriașii fotbaliști Leo Messi și Cristiano Ronaldo și a explicat în acest documentar de excepție.

”Boloni este Ronaldo și Messi al tinereții noastre. Dar nu am vrut în primul rând să facem un film sportiv, ci am fost curioși și să aflăm ce fel de persoană era. Concluzia mea: mi l-am imaginat exact așa cum l-am cunoscut.

Sunt cel mai mândru de faptul că am reușit să-l convingem să ne considere cea mai potrivită persoană pentru a realiza filmul. Și când a fost gata, l-a acceptat așa cum era. Nu există laude mai mari decât acestea.

Poate chiar mai impresionantă decât apariția vedetelor fotbalului a fost prezența lui Valentin Ceaușescu, fiul fostului dictator și patronul Stelei la acea vreme. Multă vreme, el doar în visele noastre apărea în fața camerei.

Eu locuiesc în România, știu foarte bine că nu a prea apărut în public în ultimii 30 de ani. A făcut o excepție pentru noi datorită lui Loți Boloni. Avea o singură dorință: fotbalul, Steaua, Boloni”, a spus Szabo.

Mesajul lui Viktor Orban

În timp ce la Budapesta era prezentat documentarul ”Boloni – Legenda Transilvaniei”, premierul Ungariei, Viktor Orban, a făcut o .

”Un film despre legende! Laszlo Boloni merită să fie cea mai mare figură a fotbalului din Transilvania, legenda istoriei sportului maghiar. După Puskas, el este singurul fotbalist maghiar care ar putea ridica trofeul BEK.

Filmul este o nostalgie și o amintire pentru noi, iar pentru generația următoare este o privire în epoca eroică. Din 6 noiembrie, putem face cu toții parte din viața legendei”, a scris Orban, pe contul de Facebook.