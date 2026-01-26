Filmul în care apare legenda Universității Craiova alături de actori din Casa del Papel și Game of Thrones. Va rupe topul în două

ADVERTISEMENT

La ani buni de la retragerea din fotbal, legenda Universității Craiova, Gică Craioveanu, a marcat încă o victorie. Care este, de fapt, filmul în care apare sportivul de 57 de ani, alături de actori din Casa del Papel și Game of Thrones.

Un fotbalist de la Universitatea Craiova, actor într-o producție românească

Gică Craioveanu a evoluat pe postul de atacant pentru numeroase echipe. A făcut istorie la Universitatea Craiova și a jucat pentru Real Sociedad, Villarreal și Getafe. Fostul mare fotbalist român are un cuvânt de spus și în prezent.

După ce s-a aflat că și-a încercat norocul pe platourile de filmare. A primit un rol important într-o producție românească, intitulată Acel martie.

Filmul este regizat de Iura Luncașu, după o carte scrisă de o prezentatoare cunoscută. Aceasta se numește Olivia Odăianu și este renumită pentru emisiunea de turism Vacanţe la bani mărunţi, difuzată la Metropola TV.

Mai exact, pelicula în care joacă Gică Craioveanu este un thriller intens, cu o poveste contemporană și o distribuție internațională. Fostul jucător de fotbal joacă alături de actori de renume, consacrați la nivel internațional.

Printre cei mai buni se află Esther Acebo, cunoscută publicului din serialul La Casa del Papel. Un alt actor emblematic este Costas Mandylor, celebru pentru franciza Saw. De asemenea, Luke Roberts a trecut de casting.

Actorul englez este renumit pentru aparițiile sale în Game of Thrones, Ransom, Batman. Totodată, Didi Anderson (The Hitman’s Wife, Ransom) face parte din distribuție. Mădălina Bellariu și Eduard Trică sunt actorii principali ai producției românești.

Bob Rădulescu, Diana Sar, Vlad Marin și Cătălin Herlo contribuie la rândul lor la conturarea poveștii din Acel martie. Gică Craioveanu are o apariție specială despre care nu a oferit amănunte până la ora actuală.

Când se lansează în cinematografe filmul

Gică Craioveanu are un rol inedit în Acel martie. Cel mai nou film regizat de Iura Luncașu aduce pe marile ecrane o poveste interesantă, cu o intrigă de spionaj cu miză globală. Producția îmbină mai multe elemente.

Regizorul a mizat pe un ritm alert și o tensiune psihologică. În plus, spectatorii vor avea parte de o producție care a fost filmată într-o perioadă scurtă. A fost ”turnată” pe parcursul a 24 de zile, atât în România și cât peste hotare.

Numeroase cadre au fost trase la Cluj-Napoca. De asemenea, mai multe scene au avut loc pe domeniul spectaculosului Castell de Peñíscola, din Spania. Filmul urmează să fie lansat în cinematografe pe data de 4 martie.

„Sunt foarte bucuros că am avut ocazia să lucrez cu o echipă extraordinară și să dăm viață unei povești atât de bine scrise de Olivia Odăianu. A fost un film plin de provocări, dar și de satisfacții enorme.

Cred foarte mult în acest proiect și îi invit pe toți să îl descopere în cinematografe”, a spus Iura Luncașu, într-un comunicat de presă.

Care e firul epic în pelicula cu Gică Craioveanu

Filmul în care apare , urmărește povestea lui Anabel Albu. Rolul este interpretat de Mădălina Bellariu Ion, aceasta jucând în pelicula românească o agentă a serviciilor de informații românești.

Ea este însărcinată să-l supravegheze pe Vlad Bratu (Eduard Trică), un cercetător implicat într-un proiect științific de importanță strategică. Pe parcursul filmului acesta face tot posibilul ca descoperirea lui să nu ajungă pe mâinile cui nu trebuie.

Face tot ce îi stă în puteri ca statul să nu o utilizeze în scopuri de control și manipulare. Acesta este punctul culminant în care Anabel este prinsă între loialitatea față de misiune și adevărul pe care începe să îl scoată la suprafață.

„Din momentul în care am citit scenariul, m-am îndrăgostit de poveste și am simțit nevoia să citesc și romanul Oliviei Odăianu. Am avut de la început convingerea că poate fi un film cu adevărat internațional.

Are acțiune, suspans și o intrigă de spionaj care poate rezona cu publicul din întreaga lume. Este diferit de ceea ce s-a făcut până acum în cinematografia românească”, a declarat actrița Mădălina Bellariu Ion.