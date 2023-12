Filmul intervenției de la Odorheiu Secuiesc, minut cu minut. Când au început să crape pereții în internat se aflau 50 de copii

În cursul zilei de marți, 19 decembrie, Comandantul Detașamentului de Pompieri Odorheiu Secuiesc a prezentat pe larg filmul intervenției de luni după-amiază, când clădirea internatului Liceului Tamasi Aron s-a prăbușit.

Filmul intervenției de la Odorheiu Secuiesc

O tragedie fără margini a avut loc, în urmă cu 24 de ore, la un liceu din Harghita. Un elev de 17 ani a murit, iar trei fete au fost rănite, după ce .

Se pare că structura clădirii a fost afectată de unele săpături adânci lângă fundație. Echipajele de pompieri au dus o luptă cu timpul și cu bucățile imense de beton și cu grămezile de moloz.

Autoritățile spun că în clădirea internatului liceului din Odorheiu Secuiesc erau inițial 45 – 50 de copii, care s-au autoevacuat. Căpitanul Ionuț Ioniță, comandantul Detaşamentului de Pompieri Odorheiu Secuiesc, a prezentat, minut cu minut, cum a decurs misiunea de salvare de luni după-amiază.

În urma incidentului de luni, trei fete cu vârste cuprinse între 15 și 17 ani au fost salvate. Una dintre ele este internată la terapie intensivă în stare gravă. Pentru un băiat de 17 nu s-a mai putut face nimic.

Elevul a fost găsit cu ajutorul unui câine de căutare al salvamontiștilor. S-a întâmplat la trei ore de la apelul primit la 112. Salvatorii l-au găsit pe băiat în jurul orei 19.00.

Apelul la 112 s-a dat la ora 16.00

Primul apel care a fost primit de autorități la ora 16.00. În mai puțin de 5 minute, pompierii au ajuns la fața locului. Prima decizie luată de comandantul acțiunii: suplimentarea forțelor de intervenție.

”La ora 16.00 am fost solicitaţi printr-un apel prin sistemul unic de apeluri de urgenţă, pentru a inteveni în Odorheiul Secuiesc la un perete prăbuşit, la internatul liceului Tamasi Aron.

Am plecat cu forţele la 16 şi 1 minut, cu două autospeciale de stingere cu module de descarcerare, cu o ambulanţă smurd şi cu o autospecială de comandă şi primă intervenţie cu 2 ofiţeri, 11 subofiţeri şi un soldat.

Ajunşi acolo, la locul evenimentului, în jurul orei 16.04 am constatat dimensiunea situaţiei de urgenţă produse, astfel că am suplimentat forţele cu un container de căutare-salvare din dotarea Detaşamentului de Pompieri Odorheiul Secuiesc, care a ajuns în scurt timp la locul intervenţiei, nefiind o distanţă foarte mare”, spune căpitanul Ionuț Ioniță, comandantul Detaşamentului de Pompieri Odorheiu Secuiesc, conform .

Comandantul Pompierilor: ”În clădire au fost inițial în jur de 45, 50 de elevi”. Prima victimă, scoasă de sub dărâmături la ora 16.20

În total, în internatul liceului Tamasi Aron erau cazați 97 de elevi. Ei aveau program de voie până la ora 17, așa că o parte din căminiști nu erau în clădire. La un moment dat, câteva fisuri vizibile apărute în zidul exterior l-au alarmat pe pedagog. S-a dispus evacuarea copiilor. Zidul, plafonul și acoperișul s-au prăbușit însă rapid, peste cei patru.

Cu câteva momente înainte de tragedie, circa 45 – 50 de copii erau în internat. Cei mai mulţi dintre ei au reuşit să iasă înainte de prăbușirea ei, spun cei de la forțele ISU. Prima victimă a fost scoasă de sub dărâmături conștientă, la 16.20.

”Iniţial în jur de 45, 50 de elevi se aflau în clădire, dar aceştia s-au autoevacuat, marea majoritate, pentru că ei au sesizat că începe să se întâmple ceva şi s-au autoevacuat.

Din păcate, au rămas patru persoane care nu au mai putut ieşi. Astfel că noi, începând manevrele de căutare-salvare, am identificat pentru început prima victimă, în jurul orei 16.20, pentru că cu aceasta puteam ţine un contact verbal, s-a putut face asta prin coordonarea a întregului efectiv de forţe care se afla acolo să intervină, am reuşit să facem absolut o linişte deplină, astfel încât să putem auzi de unde vin zgomotele, am reuşit o să extragem la ora 16.20, era conştientă, şi am predat-o echipajului SMURD din cadrul Detaşamentului Odorheiu Secuiesc, acesta i-a acordat primul ajutor şi apoi transportată la Centrul de primiri urgenţe din cadrul Spitalului Odorheiu Secuiesc”, a mai declarat Ioniță.

A doua victimă, scoasă în jurul orei 16.50, în stare de semi-conştienţă. Informații vitale oferite de prima victimă

Scoasă de sub moloz la ora 16.20, prima victimă, aflată în stare de șoc, a spus că mai sunt și alți copii sub dărâmături, relatează căpitanul Ioniţă. Forțele de intervenție au intensificat ritmul căutărilor. Astfel, o a doua victimă a fost scoasă în jurul orei 16.50. Fata era în stare de semi-conştienţă.

”Din cele spuse de către aceasta (n.r. prima victimă scoasă), cât am putut să luăm date de la ea, pentru că, vă daţi seama, era într-o stare de şoc, am aflat că mai sunt în zonă persoane astfel încât noi am continuat căutările şi în jurul orei 16.50 am reuşit extragerea celei de-a doua victime, într-o stare de semiconştienţă pe care am scos-o şi am predat-o echipajului SAJ, care i-a acordat primul ajutor şi a fost transportată şi ea la spital.

Între timp, au venit forţe, inclusiv din cadrul Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă, poliţia locală, poliţia naţională, cât şi echipajele de jandarmi care au asigurat şi perimetrul şi siguranţa”, a precizat Ioniţă.

La trei ore de la prăbușire, scos și băiatul de 17 ani

Căutările nu s-au oprit aici. Încă o fată, a treia, a fost scoasă la ora 17.30. În stare de inconştiență, acesteia i s-au făcut manevre de resuscitare la care a răspuns, iar apoi a fost dusă apoi spre spital.

”Am continuat astfel căutările şi după degajarea dărâmăturilor în alte locuri unde am mai presupus că ar putea fi, pentru că nu se mai putea menţine niciun fel de contact cu absolut nimeni de dedesubt, am reuşit la ora 17.30 să identificăm şi să extragem o a treia victimă, care era din păcate inconştientă şi în stop cardio-respirator, am predat-o echipajului SAJ care a început manevrele de resuscitare, acesta ocupându-se de victimă mai departe”, a spus comandantul.

Băiatul care avea să-și piardă viața în tragedie a fost scos de sub dărâmături la ora 19.00. Era în stop cardio-respirator şi nu a răspuns manevrelor de resuscitare.

”Pentru cea de-a patra victimă numai am presupus doar cam unde ar putea fi, din discuţiile cu personalul din cadrul internatului. Doar ştiam că a patra victimă se afla în momentul prăbuşirii la parter. A fost mai greu să ajungem la a patra victimă, dar din datele pe care le-am avut am reuşit să identificăm oarecum zona în care s-ar putea afla. Am efectuat degajările de dărâmături şi moloz, şi în jurul orei 19.00 am ajuns la aceasta.

Din păcate era în stop cardio-respirator, am predat-o echipajului medical, din păcate la locul evenimentului s-a declarat decesul, nu s-a mai putut face nimic pentru acesta”, mai declară căpitanul Ionuț Ioniță.