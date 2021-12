Filmul lui Ridley Scott în care apare Mădălina Ghenea, debut dezamăgitor la box office

Filmul regizat de celebrul Ridley Scott, House of Gucci, a coborât pe poziția a patra, la trei săptămâni de la lansare.

Deocamdată, filmul în care apare și Mădălina Ghenea a avut încasări de 4 milioane de dolari.

Pe primul loc s-a clasat West Side Story realizat de Steven Spielberg. Filmul a avut încasări de 10,5 milioane de dolari în primul weekend pe marile ecrane.

West Side Story realizat de cunoscutul Steven Spielberg ocupă primul loc în box office-ul nord-american. Filmul este o adaptare a peliculei din 1957. În primul weekend de la lansare a înregistrat încasări de 10.5 milioane de dolari, dar criticii susțin că va pierde destui bani, având în vedere că producția a costat aproape 100 de milioane de dolari.

Encanto, filmul de desene animate, a coborât pe locul secund. Producția Disney are încasări de 9,4 milioane de dolari. Encanto este povestea unei fete din Columbia.

Aceasta se trage dintr-o familie în care toate persoanele au puteri magice, mai puțin ea. Fetița descoperă că magia din Encanto este în pericol și decide să o salveze.

Pe locul trei în top se află Ghostbusters: Afterlife. Este o continuare a SF-ului din 1984. Povestea are loc la câteva decenii după cea a celebrilor vânători de fantome. În cel ce-al patrulea weekend, filmul a generat încasări de 7,1 milioane de dolari.

Filmul regizat de celebrul Ridley Scott, a coborât pe poziția a patra, la trei săptămâni de la lansare cu încasări de 4 milioane de dolari. În film este prezentată povestea asasinării lui Maurizio Gucci (Adam Driver).

Fanii o pot vedea pe Lady Gaga în rolul Patriziei Reggiani, fosta soție a lui Maurizio Gucci, cea care este condamnată pentru asasinarea acestuia. A fost eliberată după 18 ani. Filmul în care are o distribuție de excepție. Jared Leto, Jeremy Irons, Jack Huston, Salma Hayek și Al Pacino.

Locul cinci este ocupat de Eternals, o producție Marvel. La șase weekend-uri de la lansare a generat încasări de 3,1 milioane de dolari.

Următoarele locuri din Top 10 sunt ocupate de Resident Evil: Welcome to Raccoon City, Clifford the Big Red Dog, Christmas with the Chosen: The Messengers, Dune și Venom: Let There Be Carnage.