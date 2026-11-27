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, după ce Didier Deschamps a încheiat lungul său mandat de 12 ani. Sosirea câștigătorului Balonului de Aur la ”cocoșii galici” a creat o adevărată isterie în ”hexagon”, iar francezii sunt pregătiți să răsplătească cariera de excepție a lui ”Zizou”.

Producția cinematrografică despre Zinedine Zidane, aproape de startul filmărilor

Personalitatea fostului atacant rămâne una ce strălucește în Franța, chiar și pentru generațiile care nu l-au văzut vreodată jucând. Astfel, tinerii vor avea șansa de a cunoaște povestea de viață a unuia dintre cei mai mari fotbaliști pe care i-a oferit ”hexagonul” în ultimele decenii. Mai mult, acest plan este aproape de realizare.

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Conform , un film biografic despre viața lui Zidane ar urma să fie filmat la începutul anului viitor. Pelicula se va înregistra între ianuarie și martie 2027, în orașul natal al selecționerului Franței, Marseille. Filmul va urmări parcursul lui Zinedine Zidane, de la copilul provenit dintr-o familie de imigranți algerieni, până la statutul de vedetă absolută la nivel mondial.

Producția ce se va ocupa de filmul selecționerului Franței ar fi distribuit deja anunțurile de casting pentru roluri legate de copilăria și mediul în care s-a format Zinedine Zidane. Printre rolurile disponibile se află și cele ale unor personalități importante din fotbalul francez, precum Aimé Jacquet și foști coechipieri internaționali. Totuși, până în prezent, casa de producție nu a anunțat cine va juca rolul lui Zinedine Zidane.

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Zinedine Zidane este legendă absolută în Franța

Atacantul a debutat la nivel de seniori, în 1988, pentru echipa din Sudul Franței, Cannes. La gruparea de la malul mării a petrecut nu mai puțin de patru sezoane, timp în care a convins marile cluburi ale vremii să se lupte pentru a obține semnătura sa. Astfel, Zinedine Zidane a ales să își continue cariera la Girondins de Bordeaux.

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Atacantul a format un ”trio” legendar în Nouvelle-Aquitaine, alături de Bixente Lizarazu și Christophe Dugarry, nucleu care avea să câștige Cupa Mondială din 1998 cu Franța. Pentru echipa de pe Matmut Atlantique, a strâns 176 de apariții în meciuri oficiale și și-a trecut numele pe lista marcatorilor de 39 de ori. Mai mult, a cucerit Cupa Intertoto, în 1995, dar și Cupa UEFA, în 1996.

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După succesul din a doua competiție continentală, Zinedine Zidane s-a despărțit de Bordeaux și nu a mai revenit, ca jucător, niciodată la un club din Franța. Acesta a fost transferat la Juventus și, ulterior, la Real Madrid. Singura sa legătură, din a doua parte a carierei, cu țara natală, a fost echipa națională. Zidane a condus ”cocoșii galici” spre primul trofeu mondial, marcând două goluri în , contra Braziliei, 3-0.