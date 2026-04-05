Filmul lunii aprilie propus de MM Stoica: “Are o super distribuție”

Mihai Stoica și-a făcut un obicei din a recomanda, la FANATIK, o parte dintre serialele și producțiile artistice pe care le vizionează în timpul în care nu este ocupat cu fotbalul. Managerul general al celor de la FCSB a propus, sâmbătă, filmul lunii aprilie. E vorba de o capodoperă apărută în urmă cu câteva decenii, din care fac parte ”monștrii” sacri ai cinematografiei mondiale.

Un film de 5 stele pentru luna aprilie propus de MM Stoica

Conform tradiției ultimelor ediții din emisiunea MM la FANATIK, Horia Ivanovici și invitatul său, Mihai Stoica, 60 de ani, au abordat, în emisiunea de sâmbătă, 4 aprilie, și o latură de entertainment. Așa cum a obișnuit în ultimele ediții, Meme a dezvăluit cu ce producții cinematografice își mai umple timpul liber.

a adus în atenție faptul că vizionează, pe SkyShowtime, Capture. E vorba de o producție formată din două sezoane, nu atât de populară, fără o distribuție spectaculoasă, dar extrem de interesantă. Tot în această perioadă, MM spune că și-a propus, săptămânal, să urmărească câte un film mai vechi. A optat pentru o capodoperă: Vremea răzbunării (A Time to Kill).

Scenariul filmului realizat de Akiva Goldsman are la bază romanul lui John Grisham. Vorbim de o producție de 5 stele din punct de vedere al distribuției. ”Am zis așa, săptămânal, să mai văd un film vechi. Și am văzut A Time to Kill după romanul lui Grisham, cu Matthew McConaughey, Samuel L. Jackson, Sandra Bullock, Kevin Spacey, Ashley Judd, Donald Sutherland, Kiefer Sutherland. E suficient să vezi distribuția și..”, a punctat MM.

7.5 este nota filmului pe IMBD

8.00 este nota pe Cinemagia

Ce se petrece în filmul A Time to Kill

Criticii spun că ”A Time to Kill” (1996) lui Grisham din anii ’90. Ar fi peste The Firm sau The Pelican Brief, după părerea multora din domeniu. Filmul, care a avut premiera în România în urmă cu urmă cu 30 de ani, este unul extrem de lung, de două ore și jumătate.

Acțiunea se petrece într-un orășel mic cu tente rasiste din Mississippi. Aici, bărbați albi comit o crimă oribilă împotriva unei fetițe de 10 ani de culoare. Tatăl micuței, Carl Lee Hailey (Samuel L. Jackson), din dorința de a-i face dreptate copilei sale, ia justiția în propriile mâini și îi împușcă pe cei doi în plină zi. Totul se întâmplă în fața tribunalului. Din cauza gestului extrem, el riscă pedeapsa cu moartea.

În scenă intră apoi un tânăr avocat alb, Jake Brigance, interpretat magistral de Matthew McConaughey. Acesta acceptă să-l apere pe Hailey. Cazul devine rapid un simbol al tensiunilor rasiale profunde din sudul Americii. Procesul care are loc se transformă într-un adevărat circ mediatic și moral. Întrebarea filmului e una cât se poate de dificilă: Există un moment în care răzbunarea personală poate fi justificată? Și cât de imparțială este justiția când rasa, prejudecățile și emoțiile sunt implicate?