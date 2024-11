Filmul nebun al dezbaterilor TV! Cum se apăra Ciolacu la Antena 3 în timp ce Geoană, Lasconi şi Simion îi cereau demisia la Digi24, iar Ciucă de la Viena

Seara de 18 noiembrie 2024 trebuia să fie una memorabilă în istoria politică a ultimilor zece ani, cu prima dezbatere electorală a deceniului, între candidaţii la preşedinţie.

Lovitură de teatru a lui Ludovic Orban

Intensitatea confruntării a fost însă diluată de refuzul lui Marcel Ciolacu şi Nicolae Ciucă de a participa la dezbaterea organizată de Digi 24 şi, pentru ca haosul să fie complet, .

Nici nu apucaseră candidaţii să-şi ocupe bine locurile și să se pregătească să răspundă la întrebări, că Orban s-a şi grăbit să anunţe: „Mă retrag din competița prezidențială și să o susțin pe Elena Lasconi, pentru că România are nevoie de un nou început, de un aer proaspăt, de decență, bun simț și de o democrație autentică”. După aceea a părăsit platoul, dându-le peste cap programul organizatorilor, care din opt candidaţi iniţiali s-au trezit că mai contează doar pe cinci.

Marii absenți de la Digi 24

În timpul primei ore de dezbateri de la Digi 24, Antena 3 anunţa că va organiza de la ora 21.00 o dezbatere live între Marcel Ciolacu şi Niculae Ciucă, tocmai marii absenţi de la Digi 24. La ora aşteptată s-a dovedit însă că nu este vorba de nici un fel de dezbatere, ci de interviuri, pe care Marcel Ciolacu şi Nicolae Ciucă i le-au acordat separat lui Mihai Gâdea şi difuzate unul după altul, pe tronsonul orar în care Mircea Geoană, Elena Lasconi, George Simion, şi Cristian Diaconescu dezbăteau la Digi.

Cine va intra în turul doi cu liderul PSD?

Președintele PSD a declarat că, în ciuda sondajelor cu privire la turul doi al prezidențialelor, lupta nu se va da între el și președintele AUR, George Simion, dar nici cu liderul PNL, Nicolae Ciucă.

„Eu în acest moment cred că voi intra în turul doi cu altcineva decât George Simion. Este adevărat, sunt pe primul loc. Anticipând în funcţie de aceste trenduri eu vă spun, în proporţie de 99%, că nu voi intra cu George Simion în turul doi. E o analiză făcută în mod deosebit de către mine. Ce pot să vă spun cu certitudine e cu cine nu o să intru. Cu certitudine nu o să intru cu domnul Ciucă. Aşa ne arată nouă cifrele pe care le avem”, a spus Marcel Ciolacu.

Marcel Ciolacu: „Nu am făcut niciodată ceva ilegal”

Președintele PSD s-a apărat după ce, în urma unor investigații de presă, Nicolae Ciucă, Elena Lasconi și Mircea Geoană , după ce l-au acuzat că ar fi călătorit pe Riviera Franceză cu un avion plătit de dezvoltatorul imobiliar Nordis.

„Statul român nu poate fi condus de un om fără onoare și fără responsabilitatea necesară la cel mai înalt nivel. Marcel Ciolacu a mințit de mai multe ori cu bună știință. Ne-a mințit pe toți în față (…) România are nevoie de oameni de onoare, nu de impostori! Marcel Ciolacu trebuie să își dea demisia astăzi! Să iasă din politică”, a scris Ciucă pe pagina sa Facebook.

„Să își dea demisia măcar acum, în al 12-lea ceas. În fiecare zi mai aflăm câte ceva despre combinațiile pe care le face cu puterea pe care i-a dat-o partidul. De ce credeți că ne-a spus că subiectul Nordis e închis?”, a transmis și Elena Lasconi.

Președintele PSD s-a apărat spunând că niciodată nu a făcut ceva ilegal, că mereu și-a plătit vacanțele, în timp ce Ciucă a cheltuit patru milioane de euro bani publici pentru cartea sa autobiografică. „Când nu ai proiecte şi soluţii pentru ţară, cel mai simplu e să ataci cu minciuni şi murdării. În asta s-a transformat campania electorală, într-un atac continuu la mine şi familia mea (…)

Ca să fie clar: nu am făcut niciodată ceva ilegal. I-am făcut un cadou fiului meu, plătit din banii mei, cu facturi şi chitanţe care dovedesc acest lucru. Şi mi-am plătit tot timpul vacanţele. Într-adevăr, cel care îmi cere retragerea acum, domnul Ciucă, a dat 4 milioane de euro pe propria carte, din bani publici. Şi a ‘uitat’ să îi ceară socoteală protectorului său, domnul Iohannis, care – timp de 10 ani de zile – s-a plimbat nestingherit şi la secret cu avioane private, plătite din bani publici, prin vacanţe de lux în ţări exotice”, a afirmat Ciolacu.

România, spre un Schengen terestru

La rândul său, președintele PSD, Marcel Ciolacu, a vorbit despre intrarea României cu drepturi depline în spațiul european de liberă circulație, subliniind importanța summit-ului de vineri de la Budapesta și reiterând că data aderării României la un Schengen terestru va fi 1 ianuarie 2025. Președintele PSD a punctat că România va intra în Schengen terestru la 1 ianuarie 2025. „Acest lucru se va definitiva în ziua de vineri, pe data de 22, la Budapesta”, a precizat Ciolacu la Antena 3 CNN.

Și președintele PNL a anunțat că a discutat la Viena cu cancelarul Austriei, Karl Nehammer, despre aderarea României cu drepturi depline în spațiul Schengen și despre măsurile ce trebuie luate și implementate în viitor pentru acest pas, în timp ce la Budapesta are loc, vineri, o întâlnire interministerială pe această temă. „Este un pas important şi lucrul acesta ne dă speranţă că vom avea o decizie finală”, a declarat Nicolae Ciucă.

George Simion, mesaj în engleză pentru Donald Trump

Dezbaterile între contracandidați au căpătat și conotații inedite, cum a fost răspunsul lui George Simion cu privire la faptul dacă ar alege o pace în Ucraina cu condiția dezmembrării țării sau continuarea războiului, dacă ar fi sunați de președintele SUA, Donald Trump, și întrebați ce ar face. Președintele AUR a dat răspunsul în engleză pentru Trump: „Hello Mr. President. It s time for peace, you promised peace, the Romanian people want peace, so maybe you can consider to let the Ukrainians into NATO”.

Războiul din Ucraina, muniție pentru Elena Lasconi și Mircea Geoană

Strategia de apărare a României a fost un prilej de ciocniri verbale între președinta USR, Elena Lasconi, și inependentul Mircea Geoană, inclusiv în chestiunea păcii pentru Ucraina. Lasconi a criticat punctul de vedere al lui Geoană în obținerea unei soluții de pace pentru Ucraina.

„Vă daţi seama, dacă Doamne fereşte România ar fi atacată, domnul Geoană ar ceda o parte din România. Nu, nu este o soluţie cedarea de teritorii. Şi asta este marea diferenţă între mine şi ceilalţi politicieni, care stau drepţi şi nu drept în faţa puterilor mari ale lumii. Nu este o soluţie cedarea de teritorii, pentru că Putin are un comportament de împărat. (…) Dacă Ucraina va ceda teritorii, Putin nu se va opri”, a spus președinta USR.

În replică, Mircea Geoană a declarat că Lasconi „nu este pregătită să fie președinte” și că nu are „minim de cunoștințe” în chestiuni privind siguranța națională, apărându-și punctul de vedere. „În clipa în care interpretaţi o situaţie în care se poate ajunge la o pace durabilă – nu dezmembrarea Ucrainei, ci o pace durabilă – care în schimbul suveranităţii, integrării euroatlantice a Ucrainei sunt forţaţi să cedeze o parte din teritoriu, eu cred că pacea este preferabilă războiului”, a spus Mircea Geoană.

Nicolae Ciucă așteaptă iar negocieri cu dreapta

Nicolae Ciucă a comentat și el anunțul retragerii făcut de Ludovic Orban, spunând că își menține invitația de dialog adresată liderului Forța Dreptei. „Dacă Ludovic Orban dorește să aibă un dialog, rămâne invitația deschisă, ne putem vedea și discuta”, a declarat Ciucă. Liderul PNL a mai spus că nu are cum să devină premier după alegeri, pentru că, potrivit lui, el va fi cel care va desemna noul prim-ministru și că o așteaptă iar pe Elena Lasconi, până miercuri, la discuții.