În cadrul show-ului MAX PROFEȚIILE LUI MITICĂ, Dumitru Dragomir a dezvăluit care este filmul său preferat. Horia Ivanovici a fost foarte surprins de răspunsul fostului șef LPF.

Filmul pe care nu credeai că Mitică Dragomir îl va urmări vreodată. “E preferatul meu! Un miliardar și-a cedat locul slujnicei. Plâng și acum”

preferat din istorie este Titanic. Fostul președinte LPF a rămas impresionat de anumite scene din cadrul peliculei din 1997.

Omul de afaceri susține că s-ar uita de sute de ori la el și că de fiecare dată l-ar emoționa la fel de tare. Pe lângă acest lucru, Dumitru Dragomir a dezvăluit și alte două filme celebre care îi plac, dar și care este actorul preferat.

“Titanicul este preferatul meu. M-a impresionat nemaipomenit. Sunt impresionat de multe ori de cum s-au strâns atâţia miliardari şi milionari pe el. Unii dintre ei şi-au prevăzut sfârşitul.

Dacă ai văzut faza aia în care un miliardar i-a cedat locul slujnicei în barcă. Este cutremurător, pe onoarea mea. Dacă ai puţin sentiment şi eşti empatic. Dacă îl văd acum, plâng şi acum. Este filmul meu favorit.

Ăsta m-a impresionat nemaipomenit. Faza cu orchestra care cânta în timp ce se scufundau nu o cred. Cel mai tare e că a slujnica care a primit locul a trăit până la aproape 100 de ani.

Îți dai seama ce putere a avut ăla. Bărbat adevărat, de aia a făcut și atâta avere. L-aș vedea și de 100 de ori. Și Scarface e bun, și The Godfather, joacă în ele artiști mari de tot. Al Pacino e actorul meu preferat”, a spus Dumitru Dragomir la MAX PROFEȚIILE LUI MITICĂ.

Nea Mitică și-a făcut apariția cu o pălărie de 10 grame

“Astăzi, Dumitru Dragomir a venit mai elegant ca niciodată. Nea Mitică, zici că ești din ‘Clanul sicilienilor’. Ce e cu pălăria asta?”, a spus Horia Ivanovici.

Dumitru Dragomir a dezvăluit că pălăria sa Borsalono, care costă câteva sute de euro, are 10 grame. de la compania italiană și că s-a inspirat dintr-un serial foarte cunoscut numit “Clanul Soprano”.

“E Borsalino și are cam 10 grame. E cât o bomboană. Nu am văzut așa ceva, nici nu o simți pe cap. Toate pălăriile mele Borsalino, am vreo 10, nu fac 300 de grame. Italienii ăștia sunt buni.

Mă uit acum la un serial, Clanul Soprano sunt pe la episodul 40. E un serial cu mafioți. Cui nu-i plac filmele astea de acțiune”, a mai spus Dragomir la MAX PROFEȚIILE LUI MITICĂ.

