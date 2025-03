Filmul românesc care ajunge în cinematografe în luna aprilie 2025. Selly are un rol important în el

Unu dintre cele mai așteptate filme românești va ajunge în cinematografe pe 15 aprilie. Selly are un rol important în el, iar cei care vor să îl vadă, trebuie să cumpere cât mai repede bilete. Presale-ul a început deja de astăzi, 25 martie.

În luna aprilie, se lansează în cinematografe un nou film produs de Selly

Selly și-a mai pus semnătura pe încă un proiect de succes. După ce a dat lovitura anul trecut cu ”Buzz House: The Movie”, filmul inspirat din show-ul online cu același nume, vloggerul revine cu partea a doua. va avea premiera pe 15, 16 și 17 aprilie, urmând ca pe 18 aprilie să ajungă în cinematografele din toată țara.

”Buzz House: The Movie 2” continuă povestea filmului de anul trecut. Din trailerul deja publicat în mediul online, reiese faptul că Selly se trezește din comă, într-un spital din Elveția. Alături de el este Smaranda, iubita lui din viața reală, care îi spune că nu mai poate să mintă niciodată.

În timp ce viața lui pare imposibilă, Costi Max, bunul său prieten, se gândește numai profit. Acesta vrea să transforme defectul lui Selly într-un show care să devină viral. Evident, lucrurile nu decurg conform planului, iar acțiunea se complică.

Cine joacă în ”Buzz House: The Movie 2”

Anul trecut, ”Buzz House: The Movie” a fost . Selly a păstrat rețeta succesului, iar distribuția filmului de anul acesta este formată din concurenții emisiunii ”Buzz House”.

În ”Buzz House: The Movie 2” vor juca Tina Duceac, Albert NBN, Avram Grigore, Imogen și Miruna Rumina. Nu lipsesc din film nici Rinu, Vlada, Davidenko, Alexia Ale, Drăcea, Nouă Unșpe și nici marele câștigător al acestui sezon, Theo Zeciu.

Regia ”Buzz House: The Movie 2” este semnată de Florin Babei, cel care s-a ocupat și de prima parte ”Buzz House: The Movie”. La fel ca producția lansată anul trecut, ”Buzz House: The Movie 2” a fost filmat în doar 20 de zile, iar procesul de post producție a fost unul rapid, pentru ca filmul să ajungă cât mai repede în cinematografe.

Fanii show-ului online, care vor să vadă pelicula pe marile ecrane, trebuie să își cumpere cât mai repede bilete. Presale-ul lor a început deja pe , încă de azi, 25 martie. De asemenea, cei care și-au cumpărat bilete la festivalul organizat de Selly, au primit deja bilet și la film.