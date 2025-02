Filmul românesc care i-a cucerit pe străini. Se găsește și pe Netflix, iar Celentano din Las Fierbinți are un rol fenomenal în el

Filmul românesc care atinge un subiect sensibil pentru țara noastră, dar și pentru istorie, a ajuns în atenția experților din străinătate. Producția în care joacă nume cunoscute, a primit 16 premii internaționale.

Anul Nou care n-a fost, filmul care i-a cucerit pe străini

Anul Nou care n-a fost aduce în discuție un subiect controversat, Revoluția din 1989, și combină umorul fin cu momentele de tensiune, oferind o perspectivă intimă asupra perioadei încărcate de durere, incertitudine, dar și speranță.

Lansat pe 24 septembrie 2024, producția adunase deja patru premii internaționale, la Festivalul de Film de la Veneția, Vorbim despre premiul FIPRESCI, cel mai bun scenariu (Bisato d’Oro) și cel mai bun film din secțiunea Orizzonti.

De asemenea, Boroka Biro a primit o mențiune specială pentru imagine la categoria Authors Under 40 Award. Iar între timp, producția regizată și produsă de Bogdan Mureșeanu a primit mai multe distincții.

„Anul Nou care n-a fost” a câștigat în ianuarie premiul New Voices New Visions Award la Palm Springs International Film Festival, marcând astfel un început de an remarcabil.

Juriul format din Beth Barett (Seattle International Film Festival), Gil Robertson (African American Film Critics Association) şi Justine Barda (Telescope Film), a fost cucerit de complexitatea proiectului cinematografic.

„Regizorul acestui film se ridică la înălţimea aşteptărilor setate în 2019 când filmul său Cadoul de Crăciun a câştigat premiul pentru cel mai bun scurtmetraj. Apreciem modalitatea în care a încorporat o miriadă de linii narative, aducându-le spre o concluzie triumfală pe ritmurile Boleroului lui Ravel. Am admirat în mod special folosirea umorului negru în folosirea impactului dictaturii şi căderii acesteia asupra cetăţenilor”, au spus jurații.

Ce alte premii a obținut filmul

Pe 1 februarie, filmul a câștigat Premiul Juriului la Festivalul Chefs Op’ en Lumière din Franța, unde fusese proiectat pe 29 și 31 ianuarie. De asemenea, de la lansare a primit Premiul Special al Juriului la Bucharest International Film Festival și Trofeul pentru Cel mai bun film la B3 Festival of the Moving Image din Frankfurt.

Pe de altă parte, juriul „Molodist” International Film Festival din Kiev i-a acordat o mențiune specială, iar la Festivalul Internațional de Film Arras din Franța a fost recompensat cu Silver Atlas pentru regie și Youth Jury Prize, oferit de Juriul Tânăr.

Anul Nou care n-a fost a câștigat Golden Pyramid pentru cel mai bun film în competiția Festivalului Internațional de Film de la Cairo, Egipt, și Silver Peacock pentru cea mai bună regie la Goa International Film Festival, India.

În Serbia, în cadrul Original Film Festival, a primit Marele Premiu „Aleksandar Saša Petrović” pentru cel mai bun film, Premiul „Gordan Mihić” pentru scenariu, acordat lui Bogdan Mureșanu, și mențiunea specială a juriului pentru montaj, oferită lui Vanja Kovacevic și Mircea Lăcătuș.

Totodată, a fost recompensat cu New Voices New Vision Award la Palm Springs International Film Festival din SUA și Premiul Juriului la Festivalul Chefs Op’ en Lumière din Franța, scrie

Filmul va avea premiera în Australia

„Anul Nou care n-a fost” își va avea premiera australiană la Sydney, în cadrul Festivalului Internațional „Europa! Europa”, cu proiecții programate pe 15, 16, 23, 24 și 26 februarie. Filmul lui Bogdan Mureșanu este inclus și în selecția Glasgow Film Festival, unde premiera britanică va avea loc pe 7 martie.

„Anul Nou care n-a fost” a concurat în competiția Black Movie Festival din Elveția, cu proiecții pe 18, 19 și 20 ianuarie 2025. a participat la alte festivaluri internaționale, precum Trieste Film Festival în Italia (23 ianuarie), Kustendorf Film Festival în Serbia (21-25 ianuarie), Göteborg International Film Festival în Suedia (26 ianuarie – 1 februarie) și Filmfestival Oostende în Belgia (31 ianuarie – 8 februarie).

Totodată, a fost prezentat în Danemarca, cu sprijinul Dansk Rumænsk Kultur Forening i Skive, având proiecții în Aalborg pe 21 ianuarie, Skive pe 1 februarie și Copenhaga pe 2 februarie.

Anul nou care n-a fost, distribuție

Distribuția filmului include actori de renume precum Adrian Văncică, Iulian Postelnicu, Emilia Dobrin, Mihai Călin, Nicoleta Hâncu și Andrei Miercure. Printre cei care completează acest grup se numără Manuela Hărăbor, Ioana Flora, Ada Galeș, Victoria Raileanu și Elvira Deatcu. Marian Râlea, Vasile Muraru, Ion Sapdaru și Mircea Andreescu sunt doar câțiva dintre numele importante care fac parte din echipă. De asemenea, Radu Gabriel, Vlad Ionuț Popescu, Theodor Șoptelea, Răzvan Vasilescu și Ioan Paraschiv aduc o valoare semnificativă filmului.

În aceeași linie, Doru Cătănescu, Gabriel Spahiu, Angel Popescu, Nicodim Ungureanu, Ilinca Hărnuț și Sorin Cociș completează distribuția. Marius Damian, Marian Adochiței, Dana Voicu, Afrodita Androne, Virgil Aioanei și Luca Toma sunt alți actori care îmbogățesc acest proiect. Toți aceștia fac parte dintr-o distribuție realizată cu sprijinul directoarei de casting Viorica Capdefier.