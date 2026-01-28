Filmul românesc celebru care a fost filmat pe stadionul lui Dinamo. E o comedie la care râd cu lacrimi sute de mii de români și astăzi, în care joacă unii dintre cei mai mari actori ai țării

ADVERTISEMENT

Stadionul lui Dinamo are în spate o istorie bogată din punct de vedere sportiv, cu momente memorabile și meciuri de neuitat. În paralel, pe arena din Ștefan cel Mare s-au strecurat și momente artistice. În urmă cu 55 de ani, scene dintr-un celebru film românesc au fost surprinse în ”Groapă”. Vorbim de o comedie la care râd și în prezent sute de mii de români, în care joacă unii dintre cei mai mari actori ai țării.

”B.D. la munte și la mare”, filmul românesc celebru care a fost filmat pe stadionul lui Dinamo

În viitorul apropiat, stadionul din Șoseaua Ștefan cel Mare, cu o capacitate de circa 15.000 de locuri, se va transforma într-o pagină de istorie. Pe 20 ianuarie, buldozerele au intrat în forță pe această arenă. Planurile sunt ca în ”Groapă” să se ridice o construcție nouă, modernă, cu circa 25.000 de locuri.

Despre arena lui Dinamo se pot spune sute sau chiar mii de povești. S-au jucat aici o mulțime de meciuri care au rămas în istorie, atât din întrecerile interne, cât și din cele internaționale. . Pe acest stadion au ajuns însă și numele legendare din alte domenii.

La ediția de sâmbătă, 24 ianuarie, a emisiunii ”Oldies But Goldies”, Horia Ivanovici și Andrei Vochin au vorbit despre istoria bogată a stadionului Dinamo. La un moment dat, oficialul FRF a readus în memoria publicului larg episodul 1971. Atunci, pe arena lui Dinamo au fost surprinse cadre din una dintre cele mai populare serii de comedii românești din perioada comunistă: ”B.D. la munte și la mare”. În emisiunea de la FANATIK au fost prezentate mai multe cadre din această comedie de succes a cinematografiei românești.

”Știm foarte bine stadionul, încă de la început. Îl ținem minte și din celebra serie de filme cu B.D. (n.r. ”B.D. la munte și la mare”), pentru că acolo s-a filmat celebrul concurs al milițienilor cu câini, cu nu mai știu. Cu câinele Costel. Pe stadionul Dinamo”, reamintește Andrei Vochin.

Întâmplare savuroasă cu îndrăgitul Jean Constantin pe platourile filmului ”B.D. la munte și la mare”

Jean Constantin, actor principal în seriile B.D., a fost și un altfel de ”actor” în timpul filmărilor petrecute pe arena lui Dinamo. Andrei Vochin reamintește publicului un episod de-a dreptul savuros cu această figură memorabilă a cinematografie românești.

”Chiar a găsit un coleg o întâmplare povestită acolo de Jean Constantin, la filmări. Regizorul Mircea Drăgan (n.r. al trilogiei B.D.) era, evident… ca să iasă un lucru foarte bun, așa cum au ieșit seriile de B.D., trebuie o mare disciplină, cu actorii, și așa mai departe.

Și Jean Constantin a întârziat la o filmare. Și când a venit după câteva minute, Mircea Drăgan l-a întrebat: ‘Ce ai pățit?’ / ‘Păi, vă rog să mă scuzați că am fost, m-am dus să-mi iau și eu un sandviș că mi-era foame’ și nu știu ce. Zice și ‘cât a costat sandviș-ul?’ Zice 3 lei. Apoi spune: ‘nu cred, 503 lei’. ‘Nu, 3 lei!’. ‘503 lei: 3 lei sandvișul, 500 de lei amenda că ai întârziat’. Și asta povestește Jean Constantin”, spune Vochin, la ”Oldies But Goldies”.

Ce scenă s-a filmat pe stadionul Dinamo din seria ”B.D. la munte și la mare”

Filmul românesc celebru , ”B.D. la munte și la mare” (1971), regizat de Mircea Drăgan, este a treia parte din celebra trilogie a Brigăzii Diverse (prescurtată B.D.). O secvență memorabilă din această populară comedie românească din perioada comunistă a fost cea în care brigada apare la un eveniment sportiv pe arena Dinamo.

În acest film, stadionul apare în cadre exterioare și interioare, inclusiv peluzele și tribunele din acea perioadă. Brigada Diverse, avându-i în prim-plan pe Dem Rădulescu, Jean Constantin și Toma Caragiu, încearcă să prindă un suspect. Acesta se amestecă apoi în mulțimea de spectatori. Momentele comice se succed cu repeziciune.