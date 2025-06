Filmul românesc cu încasări de jumătate de milion de dolari care ar putea fi interzis din cauza unui sărut: ”Sunt anumite scene”

Iulian Lemnaru, personaj cu o comunitate de peste 1,3 milioane de urmăritori pe TikTok, a încercat să oprească distribuția filmului ”Sirenele: Secretul Medalionului”, produs de compania fostei sale iubite, Andra Gogan, care deține și rolul principal. Lemnaru a solicitat în instanță ”interzicerea difuzării în cinematografe a lungmetrajului Sirenele: Secretul Medalionului, până la soluționarea definitivă a acțiunii de fond”. Cererea de chemare în judecată a fost depusă cu o zi înainte de lansarea în cinematografe a producției.

Iulian Lemnaru, cunoscut și din apariția în emisiunea ”Insula de 1 milion”, , l-a dat în judecată pe fratele fostei lui iubite, Răzvan Gogan, dar a chemat în instanță și cele două companii care s-au ocupat de producție: Fargo Production (deținută de Andra Gogan) și The Gogan Pictures (Răzvan și Florin Gogan).

El a deschis două litigii la Tribunalul București, care au același obiect: plata unor drepturi de autor și obligarea de oprire de la difuzare a filmului ”Sirenele: Secretul medalionului”. Diferența dintre cele două procese este că primul dintre ele este o cerere de ordonanță președințială și se judecă în stare de urgență (având ca rezultat instituirea unor măsuri provizorii), iar celălalt este pe fond, care ar putea să se întindă pe durata mai multor luni.

Cererea de ordonanță președințială a fost respinsă de instanță, însă Lemnaru mai are dreptul să conteste decizia. Potrivit informațiilor obținute de FANATIK din dosar rezultă faptul că influencerul reclamă că nu a fost plătit pentru contribuția sa la filmul de lungmetraj și că nu și-a dat niciodată acordul pentru apariția lui în film.

cu Andra Gogan și că imaginile prezentate în film, realizate în urmă cu patru ani, nu-l mai reprezintă. Tânărul susține că se simte lezat de faptul că iubita lui a folosit o scenă de tandrețe, în condițiile în care acum ”are familie și copil”. Iulian Lemnaru are o relație cu Ana Maria Mușat, creatoare de conținut pe platformele de social media, care l-a anunțat că va deveni tată chiar în momentul în care filma pentru emisiunea de la Kanal D.

Lemnaru a mai dezvăluit în sala de judecată că a colaborat cu Andra Gogan la primul sezon al serialului ”Sirenele”, difuzat pe Youtube în anul 2000, după care a continuat să lucreze cu vloggerița pentru sezonul 2. În anul 2022, Andra și Iulian s-au despărțit, iar tânărul a întrerupt și colaborarea profesională.

Doar că, între timp, planurile familiei Gogan s-au schimbat, iar unele dintre scenele filmate pentru sezonul doi au fost incluse într-un lungmetraj care a fost lansat în cinematografe în mai 2025. Iulian Lemnaru nu a fost de acord ca imaginile cu el să apară și a respins oferta financiară a fraților Gogan, pe care a considerat-o prea mică.

FANATIK a obținut interogatoriul la care Iulian Lemnaru a fost supus la Tribunalul București.

Întrebare: Cum aţi participat la această producţie? În ce calitate?

Răspuns reclamant: Am ajutat la scenariu. Am avut un scenarist, dar eu împreună cu Andra Gogan şi Răzvan Gogan dădeam constant feedback, veneam cu idei. Ulterior, am trecut pe partea de căutat locaţii, căutat actori. Şi eu am fost implicat în asta, am căutat actori, am dat sugestii de actori. Multe locaţii au fost găsite pe barter, astfel locaţiile au fost folosite în mod gratuit în schimbul postărilor mele şi ale domnişoarei Andra Gogan.

Întrebare: Cât timp a durat pregătirea producţiei?

Răspuns reclamant: Cred că a durat câteva luni. Filmările au decurs pe un an de zile, iar în timp ce făceam producţia, făceam şi post-producţia. Am lucrat la la post-producţie, noi trei am editat episoadele iniţial, după care le-am dat la un profesionist.

Întrebare: Aţi editat dvs. personal?

Răspuns reclamant: Da.

Întrebare: În ce program?

Răspuns reclamant: Premier Pro.

Întrebare: Făceaţi personal sau la indicaţia dvs. dădeaţi altei persoane să facă?

Răspuns reclamant: Da, făceam personal.

Întrebare: Aţi investit sume de bani în producţie?

Răspuns reclamant: Fizic, nu. Doar prin bartere.

Întrebare: Ce înseamnă asta?

Răspuns reclamant: În schimbul folosirii locaţiei, eu postam un story, un tik-tok.

Întrebare: Dar bani nu aţi investit?

Răspuns reclamant: Nu.

Întrebare: Aţi apărut în producţie ca actor?

Răspuns reclamant: Da, personaj secundar.

Întrebare: Nu aţi încheiat nicio convenţie, niciun contract înainte să începeţi aceste activităţi?

Răspuns reclamant: Există un contract încheiat ca actor pentru sezonul 1 din „Sirenele” care a apărut pe Youtube în anul 2020. Toată producţia asta pentru sezonul 2 a început din 2021.

Întrebare: Aţi încheiat în perioada de pre-producţie un contract?

Răspuns reclamant: Nu.

Întrebare: Dar aţi discutat cum o să fiţi remunerat?

Răspuns reclamant: Da.

Întrebare: V-aţi opus vreodată ca această producţie să fie lansată în public până acum?

Răspuns reclamant: Nu. Ba da, m-am opus. În urmă cu 1 – 2 ani au revenit la mine ca să semnez contractul, ca să lansăm filmul. Eu am zis că ar fi trebuit să fiu remunerat pentru asta, am încercat să nu mă implic pe partea de imagine. Ei m-au chemat să facem un fotoshooting, să mă pună pe afiş, iar eu am zis că nu vreau asta.

Întrebare: Şi de ce v-aţi opus?

Răspuns reclamant: Pentru că e imaginea mea în joc. Eu m-am schimbat foarte mult de acum 4 ani de la filmări. În momentul de faţă, am o familie, am un copil. Mi-am schimbat cu totul imaginea pe online. Un astfel de film, când apare, mă trage în trecut. Mai ales că sunt anumite scene, mult spus amoroase, există un sărut cu doamna Andra Gogan.

Reclamantul, prin avocat, precizează că între reclamant şi actriţa principală din serial exista o relaţie amoroasă.

Întrebare: Când le-aţi spus prima dată că nu vreţi să participaţi la această producţie? Le-aţi spus vreodată asta?

Răspuns reclamant: Nu, practic în momentul despărţirii de Andra Gogan.

Întrebare: Când v-aţi despărţit?

Răspuns reclamant: În martie – mai 2022.

Întrebare: De atunci aţi mai participat în vreun fel la producţie?

Răspuns reclamant: Am mai fost doar ca să înregistreze vocea mea calitativ.

Întrebare: Când?

Răspuns reclamant: Cred că acum 2 ani de zile.

Întrebare: De acum 2 ani şi până în prezent, ce aţi mai făcut pentru proiect?

Răspuns reclamant: Nimic.

Întrebare: Când aţi fost contactat pentru lansarea proiectului către public?

Răspuns reclamant: Prima dată anul trecut în luna noiembrie.

Întrebare: Cine v-a contactat şi ce le-aţi spus?

Răspuns reclamant: M-a contactat C.M. A zis că vrea să mă plătească, noi aveam acel contract, dar nu era nicio remuneraţie în el. Eu i-am zis că îi trimit o listă cu ce am făcut eu pentru film, serial. C.M., fiind partenerul lor, nu ştia că eu am fost şi producător.

Întrebare: Şi i-aţi cerut o sumă de bani?

Răspuns reclamant: Da.

Întrebare: Şi ce a zis dumnealui?

Răspuns reclamant: A zis că este foarte mult şi că îmi va trimite o notificare prin avocat.

Întrebare: Deci aţi rupt relaţia?

Răspuns reclamant : Da.

Întrebare: Dar în afară de domnul M., v-a mai sunat cineva?

Răspuns reclamant: Da, mai am conversaţii cu Răzvan Gogan care a revenit la mine.

Întrebare: Când?

Răspuns reclamant: Nu ştiu să vă spun.

Întrebare: Nu mai ţineţi minte când aţi vorbit?

Răspuns reclamant : Pe 24 martie.

Întrebare: Ce an?

Răspuns reclamant: Anul acesta.

Întrebare: Şi ce v-a spus domnul Răzvan Gogan?

Răspuns reclamant: Mi-a spus că l-a costat de două ori mai mult producţia de când am plecat eu şi că vrea să mă plătească pentru toată muncă depusă. A venit la mine cu un contract, pe care eu nu l-am semnat.

Întrebare: De ce nu aţi fost de acord?

Răspuns reclamant : Pentru că era o sumă care nu reprezenta munca mea.