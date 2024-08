Luna aceasta, pe Netflix, va fi disponibil un film românesc de succes, creat de Selly. Pelicula a generat încasări totale de peste 7 milioane de euro.

Filmul românesc pe care trebuie să-l vezi. E făcut de Selly și intră pe Netflix. A avut încasări de peste 7 milioane de euro

“Buzz House: The Movie”, filmul românesc care a luat cu asalt box office-ul din România, După cum știm, pelicula a fost realizată de tânărul antreprenor și creator de conținut, Selly. Cu încasări care au depășit impresionanta sumă de 7 milioane de euro în cinematografe, filmul a demonstrat că are toate ingredientele unui succes răsunător. Când va fi disponibil pe platforma de streaming?

“Buzz House: The Movie”, cu o distribuție plină de influenceri și produs de cunoscutul vlogger Selly, va fi disponibil pe Netflix din 28 august. Filmul a avut un succes remarcabil în cinematografe când a fost lansat în aprilie, atrăgând peste 250.000 de spectatori în primele trei zile și generând venituri de peste șapte milioane de euro.

show-ul cu influenceri “Buzz House” și îi prezintă pe creatorii de conținut care își joacă propriile personaje. Printre care se numără Erika Isac, Cezara, Costi Max și mulți alții.

“Buzz House: The Movie” intră pe Netflix

Andrei Șelaru, cunoscut ca Selly, care este atât actor cât și producător în acest proiect, a explicat că succesul filmului era de așteptat, având în vedere popularitatea show-ului pe YouTube.

„Buzz House este un proiect care ne-a demonstrat că merge încă din online. Era clar că, dacă publicul nostru a urmărit cu sufletul la gură patru sezoane full de reality pe YouTube, vor fi curioşi să-şi vadă creatorii de conţinut preferaţi şi pe marele ecran.

Am crezut în el, am investit extrem de multe resurse ca să corespundă cerinţelor publicului şi am sperat să rupă box office-ul. Şi iată că s-a întâmplat!”, a declarat acesta, potrivit

Următorul sezon din Buzz House e cel mai ambițios de până acum, scrie Selly a pregătit multe surprize participanților: concurenți secreți, o vilă izolată în pădure la care se ajunge doar cu barca și un angajat costumat, pus să-i sperie, să iasă palpitant.

Totul este plănuit în detaliu. Ce nu e în plan însă e ca un psihopat adevărat să apară, să-l omoare pe angajatul „sperietoare”, să îi ia costumul și să îi terorizeze pe bune pe concurenții noștri.