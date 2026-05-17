Bucuria eventului Universităţii Craiova în imagini pentru eternitate! Foto şi video reportaj Fanatik: filmul complet al unei zile istorice în care titlul a venit, după 35 ani, Bănie

ADVERTISEMENT

Aşteptarea a luat sfârşit. Craiova are din nou o echipă campioană a României, după o pauză de 35 de ani. şi câştigă matematic campionatul cu o etapă rămasă de disputat din SuperLiga. FANATIK are o echipă importantă de jurnalişti în Bănie, cu Cristi Coste, Tibi Cocora şi fotoreporterii Renato Anghelescu şi Bogdan Buda.

Filmul unei zile de neuitat pentru Universitatea Craiova! Fanii s-au adunat în centrul cu patru ore înainte de meci

A fost o zi cu mari emoţii, dar o şi mai mare bucurie pentru fanii oltenilor, iar FANATIK vă propune o incursiune în ziua de vis a fanilor Universităţii Craiova, cu cele mai tari imagini surprinse de jurnaliştii noştri. Suporterii au început să se adune în centrul oraşului în jurul orei 16:30. Îmbrăcaţi în alb-albastru, fanii au început să cânte şi să aprindă torţe, parcă nerăbdători să înceapă odată marele meci.

ADVERTISEMENT

Atmosferă „sud-americană” la venirea autocarelor

Pe măsură ce a trecut timpul, ultraşii au început să cânte din ce în ce mai tare, la unison. Mai ales că fanii din nucleul dur al galeriei au organizat un „corteo”, prin care să meargă organizaţi, câteva mii, spre stadionul din Bănie, acolo unde să primească aşa cum se cuvine autocarul favoriţilor, într-o atmosferă sud-americană.

Fanii Craiovei au cântat în centrul istoric

La stadion, esplanada a fost neîncăpătoare pentru numărul uriaş de fani olteni care au venit să întâmpine „Oltenia Force One”. Autocarul favoriţilor s-a pierdut într-o mare alb-albastră de fani, fumigene şi alte materiale pirotehnice. Un spectacol care anunţa atmosfera extraordinară de pe stadionul „Ion Oblemenco”.

ADVERTISEMENT

Autocarul Craiovei s-a pierdut în marea alb-albastră

Infernul de pe „Oblemenco”!

În arenă nu puteai să să arunci un ac. Cele 30.000 de bilete s-au epuizat în şase ore de când au fost scoase la vânzare, iar cererea pentru această confruntare a fost de câteva ori mai mare decât capacitatea stadionului din Bănie. Înaintea confruntării, fanii au cântat la unison imnul Craiovei. Aşa cum era de aşteptat, în tribune şi-au făcut apariţia multe VIP-uri, în frunte cu Gică Hagi, Gino Iorgulescu, dar şi primarul Lia Olguţa Vasilescu.

ADVERTISEMENT

Imnul Craiovei cântat la unison

Start de vis pentru olteni! U Cluj a avut duel mai aprig cu Bîrsan decât cu U Craiova

Începutul meciului a fost extraordinar pentru olteni. David Matei a deschis scorul în minutul 3 al meciului cu o bombă în colţul lung. Apoi, doar şase minute mai târziu, Assad Al Hamlawi a câştigat un duel cu Iulian Cristea şi l-a executat pe Lefter. Debut de vis pentru Universitatea Craiova.

ADVERTISEMENT

Meciul a fost de coşmar pentru U Cluj încă din primele minute. Elevii lui Cristiano Bergodi păreau că au un meci mai important cu . Furia „şepcilor roşii” a fost alimentată de eliminarea din minutul 42 a lui Oucasse Mendy, pentru cumul de cartonaşe galbene.

Dulce răzbunare! Universitatea Craiova s-a dezlănţuit în repriza secundă

Repriza secundă a fost una de fotbal şampanie pentru Universitatea Craiova, care s-a dezlănţuit. Assad, Anzor şi Băsceanu au mai înscris pentru un neverosimil 5-0, prin care oltenii au răzbunat şi înfrângerea dură din tur. După această prestaţie magică, fiesta s-a dezlănţuit pe „Ion Oblemenco”, iar numele Craiovei a fost, în sfârşit, gravat pe trofeu.

ADVERTISEMENT

Bucurie fără sfârşit! Craiova a făcut eventul

Sărbătoarea Universităţii Craiova a început direct pe gazon. Jucătorii au început fiesta şi, având în vedere că acest oraş n-a mai trăit aşa ceva de 35 de ani, unii dintre jucători nici nu ştiau cum să se bucure. Tribunele au fost pline până la decernarea trofeului, Mihai Rotaru urmărind fiesta de pe margine. Cu siguranţă, la Craiova va fi o noapte de neuitat.