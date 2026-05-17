Sport

Bucuria eventului Universităţii Craiova în imagini pentru eternitate! Foto şi video reportaj Fanatik: filmul complet al unei zile istorice în care titlul a venit, după 35 ani, Bănie

Universitatea Craiova a rupt blestemul şi oraşul sărbătoreşte primul titlu după o pauză de 35 de ani. FANATIK vă prezintă filmul celor mai importante momente din ziua fericirii fanilor olteni.
Cristi Coste, Tibi Cocora
17.05.2026 | 23:49
Bucuria eventului Universitatii Craiova in imagini pentru eternitate Foto si video reportaj Fanatik filmul complet al unei zile istorice in care titlul a venit dupa 35 ani Banie
SPECIAL FANATIK
Universitatea Craiova a facut eventul in seyonul 2025 2026
ADVERTISEMENT

Aşteptarea a luat sfârşit. Craiova are din nou o echipă campioană a României, după o pauză de 35 de ani. Universitatea Craiova a spulberat U Cluj cu 5-0 şi câştigă matematic campionatul cu o etapă rămasă de disputat din SuperLiga. FANATIK are o echipă importantă de jurnalişti în Bănie, cu Cristi Coste, Tibi Cocora şi fotoreporterii Renato Anghelescu şi Bogdan Buda.

Filmul unei zile de neuitat pentru Universitatea Craiova! Fanii s-au adunat în centrul cu patru ore înainte de meci

A fost o zi cu mari emoţii, dar o şi mai mare bucurie pentru fanii oltenilor, iar FANATIK vă propune o incursiune în ziua de vis a fanilor Universităţii Craiova, cu cele mai tari imagini surprinse de jurnaliştii noştri. Suporterii au început să se adune în centrul oraşului în jurul orei 16:30. Îmbrăcaţi în alb-albastru, fanii au început să cânte şi să aprindă torţe, parcă nerăbdători să înceapă odată marele meci.

ADVERTISEMENT
Fanii Universităţii Craiova, în centrul vechi. Sursa foto: Renato Anghelescu / Fanatik
Fanii Universităţii Craiova, în centrul vechi. Sursa foto: Renato Anghelescu / Fanatik
Fanii, îmbrăcaţi în alb-albastru. Sursa: Renato Anghelescu / Fanatik
Fanii, îmbrăcaţi în alb-albastru. Sursa: Renato Anghelescu / Fanatik
Fanii, îmbrăcaţi în tricoul Universităţii Craiova. Sursa: Renato Anghelescu / Fanatik
Fanii, îmbrăcaţi în tricoul Universităţii Craiova. Sursa: Renato Anghelescu / Fanatik

Atmosferă „sud-americană” la venirea autocarelor

Pe măsură ce a trecut timpul, ultraşii au început să cânte din ce în ce mai tare, la unison. Mai ales că fanii din nucleul dur al galeriei au organizat un „corteo”, prin care să meargă organizaţi, câteva mii, spre stadionul din Bănie, acolo unde să primească aşa cum se cuvine autocarul favoriţilor, într-o atmosferă sud-americană.

Fanii Craiovei au cântat în centrul istoric

Fanii Universităţii Craiova au plecat în Corteo spre stadion. Sursa: Renato Anghelescu / Fanatik
Fanii Universităţii Craiova au plecat în Corteo spre stadion. Sursa: Renato Anghelescu / Fanatik
Fanii au aprins fumigene şi de la balcoane. Sursa: Renato Anghelescu / Fanatik
Fanii au aprins fumigene şi de la balcoane. Sursa: Renato Anghelescu / Fanatik

La stadion, esplanada a fost neîncăpătoare pentru numărul uriaş de fani olteni care au venit să întâmpine „Oltenia Force One”. Autocarul favoriţilor s-a pierdut într-o mare alb-albastră de fani, fumigene şi alte materiale pirotehnice. Un spectacol care anunţa atmosfera extraordinară de pe stadionul „Ion Oblemenco”.

ADVERTISEMENT
De ce nu poate elita de la Kremlin să-l înlăture de la putere...
Digi24.ro
De ce nu poate elita de la Kremlin să-l înlăture de la putere pe Putin și ce poate face Occidentul ca să grăbească prăbușirea regimului

Autocarul Craiovei s-a pierdut în marea alb-albastră

Autocarul Craiovei, în marea a-b-albastră. Sursa: Renato Anghelescu ./ Fanatik
Autocarul Craiovei, în marea a-b-albastră. Sursa: Renato Anghelescu ./ Fanatik
Autocarul Craiovei, în marea a-b-albastră. Sursa: Renato Anghelescu ./ Fanatik
Autocarul Craiovei, în marea a-b-albastră. Sursa: Renato Anghelescu ./ Fanatik
Autocarul Craiovei, în marea a-b-albastră. Sursa: Renato Anghelescu ./ Fanatik
Autocarul Craiovei, în marea a-b-albastră. Sursa: Renato Anghelescu ./ Fanatik
Autocarul Craiovei, în marea a-b-albastră. Sursa: Renato Anghelescu ./ Fanatik
Autocarul Craiovei, în marea a-b-albastră. Sursa: Renato Anghelescu ./ Fanatik
Autocarul Craiovei, în marea a-b-albastră. Sursa: Renato Anghelescu ./ Fanatik
Autocarul Craiovei, în marea a-b-albastră. Sursa: Renato Anghelescu ./ Fanatik

Infernul de pe „Oblemenco”!

În arenă nu puteai să să arunci un ac. Cele 30.000 de bilete s-au epuizat în şase ore de când au fost scoase la vânzare, iar cererea pentru această confruntare a fost de câteva ori mai mare decât capacitatea stadionului din Bănie. Înaintea confruntării, fanii au cântat la unison imnul Craiovei. Aşa cum era de aşteptat, în tribune şi-au făcut apariţia multe VIP-uri, în frunte cu Gică Hagi, Gino Iorgulescu, dar şi primarul Lia Olguţa Vasilescu.

ADVERTISEMENT
Cristi Chivu i-a lăsat fără cuvinte pe italieni, după festivitatea de premiere: ”M-au...
Digisport.ro
Cristi Chivu i-a lăsat fără cuvinte pe italieni, după festivitatea de premiere: ”M-au tras și m-au împins. Eu nu am vrut”

Imnul Craiovei cântat la unison

Atmosfera incendiară creată de olteni. Sursa: Cristi Coste / Fanatik
Atmosfera incendiară creată de olteni. Sursa: Cristi Coste / Fanatik
Primarul Craiovei, Lia Olguţa Vasilescu. Sursa: Bogdan Buda / Fanatik
Primarul Craiovei, Lia Olguţa Vasilescu. Sursa: Bogdan Buda / Fanatik
Gică Hagi, cufundat în propriile gânduri. Sursa: Renato Anghelescu / Fanatik
Gică Hagi, cufundat în propriile gânduri. Sursa: Renato Anghelescu / Fanatik
Cetatea Olteniei a luat
Cetatea Olteniei a luat „foc” la meciul Craiova – U Cluj. sursa: Bogdan Buda / Fanatik

Start de vis pentru olteni! U Cluj a avut duel mai aprig cu Bîrsan decât cu U Craiova

Începutul meciului a fost extraordinar pentru olteni. David Matei a deschis scorul în minutul 3 al meciului cu o bombă în colţul lung. Apoi, doar şase minute mai târziu, Assad Al Hamlawi a câştigat un duel cu Iulian Cristea şi l-a executat pe Lefter. Debut de vis pentru Universitatea Craiova.

ADVERTISEMENT

 

David Matei a deschis scorul în Universitatea Craiova - U Cluj. Sursa: Bogdan Buda / Fanatik
David Matei a deschis scorul în Universitatea Craiova – U Cluj. Sursa: Bogdan Buda / Fanatik
Golul marcat de Assad Al Hamlawi. Sursa: Bogdan Buda / Fanatik
Golul marcat de Assad Al Hamlawi. Sursa: Bogdan Buda / Fanatik
Bucurie de nedescris pentru olteni. Sursa: Bogdan Buda / Fanatik
Bucurie de nedescris pentru olteni. Sursa: Bogdan Buda / Fanatik

Meciul a fost de coşmar pentru U Cluj încă din primele minute. Elevii lui Cristiano Bergodi păreau că au un meci mai important cu arbitrul Marcel Bîrsan decât cu Universitatea Craiova. Furia „şepcilor roşii” a fost alimentată de eliminarea din minutul 42 a lui Oucasse Mendy, pentru cumul de cartonaşe galbene.

 

Oucasse Mendy, eliminat de Marcel Bîrsan. Sursa: Renato Anghelescu / Fanatik
Oucasse Mendy, eliminat de Marcel Bîrsan. Sursa: Renato Anghelescu / Fanatik
Intrarea lui Oucasse Mendy asupra lui Mora. Sursa. captură Digisport
Intrarea lui Oucasse Mendy asupra lui Mora. Sursa. captură Digisport

Dulce răzbunare! Universitatea Craiova s-a dezlănţuit în repriza secundă

Repriza secundă a fost una de fotbal şampanie pentru Universitatea Craiova, care s-a dezlănţuit. Assad, Anzor şi Băsceanu au mai înscris pentru un neverosimil 5-0, prin care oltenii au răzbunat şi înfrângerea dură din tur. După această prestaţie magică, fiesta s-a dezlănţuit pe „Ion Oblemenco”, iar numele Craiovei a fost, în sfârşit, gravat pe trofeu.

ADVERTISEMENT

 

Bucuria Craiovei pentru titlu. Sursa: Renato Anghelescu / Fanatik
Bucuria Craiovei pentru titlu. Sursa: Tibi Cocora / Fanatik
Bucuria Craiovei pentru titlu. Sursa: Renato Anghelescu / Fanatik
Bucuria Craiovei pentru titlu. Sursa: Renato Anghelescu / Fanatik
Bucuria Craiovei pentru titlu. Sursa: Renato Anghelescu / Fanatik
Bucuria Craiovei pentru titlu. Sursa: Renato Anghelescu / Fanatik
Bucuria Craiovei pentru titlu. Sursa: Renato Anghelescu / Fanatik
Bucuria Craiovei pentru titlu. Sursa: Renato Anghelescu / Fanatik
Assad, autor a două goluri. Sursa: Bogdan Buda / Fanatik
Assad, autor a două goluri. Sursa: Bogdan Buda / Fanatik
Tabela, în finala campionatului. Sursa: Bogdan Buda / Fanatik
Tabela, în finala campionatului. Sursa: Bogdan Buda / Fanatik
Bucuria de la final a oltenilor. Sursa: Bogdan Buda - Fanatik
Bucuria de la final a oltenilor. Sursa: Bogdan Buda – Fanatik

Bucurie fără sfârşit! Craiova a făcut eventul

Sărbătoarea Universităţii Craiova a început direct pe gazon. Jucătorii au început fiesta şi, având în vedere că acest oraş n-a mai trăit aşa ceva de 35 de ani, unii dintre jucători nici nu ştiau cum să se bucure. Tribunele au fost pline până la decernarea trofeului, Mihai Rotaru urmărind fiesta de pe margine. Cu siguranţă, la Craiova va fi o noapte de neuitat.

Festivitatea de premiere

Bucuria Universităţii Craiova pentru câştigarea titlului. Sursa: Bogdan Buda / Fanatik
Bucuria Universităţii Craiova pentru câştigarea titlului. Sursa: Bogdan Buda / Fanatik
Bucuria Universităţii Craiova pentru câştigarea titlului. Sursa: Bogdan Buda / Fanatik
Bucuria Universităţii Craiova pentru câştigarea titlului. Sursa: Bogdan Buda / Fanatik
Bucuria câştigării titlului de către Universitatea Craiova. Sursa: Bogdan Buda / Fanatik
Bucuria câştigării titlului de către Universitatea Craiova. Sursa: Bogdan Buda / Fanatik
Bucuria câştigării titlului de către Universitatea Craiova. Sursa: Bogdan Buda / Fanatik
Bucuria câştigării titlului de către Universitatea Craiova. Sursa: Bogdan Buda / Fanatik
Bucuria câştigării titlului de către Universitatea Craiova. Sursa: Bogdan Buda / Fanatik
Bucuria câştigării titlului de către Universitatea Craiova. Sursa: Bogdan Buda / Fanatik
Bucuria câştigării titlului de către Universitatea Craiova. Sursa: Bogdan Buda / Fanatik
Bucuria câştigării titlului de către Universitatea Craiova. Sursa: Bogdan Buda / Fanatik
Bucuria câştigării titlului de către Universitatea Craiova. Sursa: Bogdan Buda / Fanatik
Bucuria câştigării titlului de către Universitatea Craiova. Sursa: Bogdan Buda / Fanatik
Bucuria câştigării titlului de către Universitatea Craiova. Sursa: Bogdan Buda / Fanatik
Bucuria câştigării titlului de către Universitatea Craiova. Sursa: Bogdan Buda / Fanatik
Bucuria câştigării titlului de către Universitatea Craiova. Sursa: Bogdan Buda / Fanatik
Bucuria câştigării titlului de către Universitatea Craiova. Sursa: Bogdan Buda / Fanatik
Mirel Rădoi, reacție neașteptată după ce Universitatea Craiova a devenit campioană! S-a pus...
Fanatik
Mirel Rădoi, reacție neașteptată după ce Universitatea Craiova a devenit campioană! S-a pus la același nivel cu Filipe Coelho
Mihai Rotaru, exuberant ca niciodată! Ce a făcut patronul Universităţii Craiova, chiar pe...
Fanatik
Mihai Rotaru, exuberant ca niciodată! Ce a făcut patronul Universităţii Craiova, chiar pe gazon, în mijlocul sărbătorii de titlu
După zvonurile despărțirii a venit și confirmarea. Soția fotbalistului a anunțat că au...
Fanatik
După zvonurile despărțirii a venit și confirmarea. Soția fotbalistului a anunțat că au divorțat după 13 ani de relație
Tags:
Cristi Coste
Cristi Coste
Cristi Coste este Redactor-Șef la Fanatik, cu o experiență de peste 25 de ani în presă, ultimii 15 ani și în online. A realizat ani de zile emisiuni de radio la Sport Total FM și a co-realizat, alături de Horia Ivanovici, emisiunea Fanatik Show, iar în ultimii ani emisiunea Fanatik SuperLiga.
Parteneri
S-a enervat în direct și l-a făcut praf după Craiova - U Cluj...
iamsport.ro
S-a enervat în direct și l-a făcut praf după Craiova - U Cluj 5-0: 'Penibil!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!