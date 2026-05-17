Final apoteotic de sezon pentru prima femeie antrenor din top 5 campionate! A salvat echipa de la retrogradare și a bătut record după record în Bundesliga

(34 de ani), prima antrenoare de fotbal masculin în primele cinci campionate de top ale Europei a avut parte de un sfârșit excelent de sezon pe banca celor de la Union Berlin. Instalată la timona echipei din capitala Germaniei în urmă cu o lună, aceasta a reușit să salveze clubul de la retrogradare și să încheie sezonul din Bundesliga cu o victorie la scor, 4-0 în fața celor de la Augsburg.

Marie-Louise Eta, final apoteotic de sezon cu Union Berlin în Bundesliga!

Femeia în vârstă de 34 de ani a preluat cârma grupării de pe „Stadion An der Alten Forsterei” pe data de 12 aprilie, moment în care clubul avea emoții mari în lupta pentru salvarea de la retrogradare. Atunci, Marie-Louise Eta a devenit prima antrenoare de fotbal masculin din TOP 5 campionate ale Europei, scriind astfel istorie în lumea sportului rege. Deși primele două meciuri ale ei în calitate de interimar pe banca tehnică a lui Union Berlin au reprezentat două înfrângeri, 1-2 „acasă” cu Wolfsburg, respectiv 1-3 pe terenul lui RB Leipzig, clubul din capitala a reușit să se mențină în primul eșalon.

Ultimele trei partide ale celor de la Union cu Marie-Louise Eta la conducere au adus două victorii (3-1 la Mainz, 4-0 pe teren propriu cu Augsburg) și o remiză (2-2 cu Koln la Berlin), rezultate ce le-au permis berlinezilor să urce până pe locul 11 în clasamentul din Bundesliga, distanțându-se la nu mai puțin de 10 lungimi de poziția #16, loc care duce la barajul de promovare/retrogradare și care a fost ocupat, în cele din urmă, de Wolfsburg. Așadar, Marie-Louise nu a devenit doar prima antrenoare dintr-un campionat de top al Europei, ci și prima femeie care izbutește să câștige un meci și să lege victorii în cadrul unei astfel de competiții.

Marie-Louise Eta, câștigătoare de UEFA Champions League în fotbalul feminin!

Înainte de a deveni antrenoare, Marie-Louise a activat ca jucătoare profesionistă, evoluând la cluburi importante din Germania, precum Hamburger SV, Werder Bremen sau Turbine Potsdam. Ba mai mult, în perioada în care a îmbrăcat tricoul celor de la Turbine, aceasta și-a trecut în palmares nu mai puțin de șase titluri, cel mai important dintre ele fiind, bineînțeles, trofeul Ligii Campionilor, cucerit în stagiunea 2009/2010.

Celelalte cinci trofee au fost titlul în Bundesliga, câștigat de trei ori, respectiv DFB-Hallenpokal, o competiție anuală de cinci contra cinci, a cărei ultimă ediție a avut loc în anul 2015. Ulterior, Marie-Louise și-a mai îmbogățit CV-ul și cu două trofee de Zweite Bundesliga, unul cucerit cu Werder Bremen (2016/2017), iar celălalt cu BV Cloppenburg (2012/2013).