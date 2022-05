Final cu suspans: Gigi Becali așteaptă salvarea de la Tata Reghe! Laurenţiu Reghecampf, principalul aliat al patronului FCSB în lupta pentru titlu

FCSB a remizat, și nu mai este la mâna ei în lupta pentru titlu. Dacă CFR Cluj învinge Universitatea Craiova duminică, va câștiga pentru a cincea oară consecutiv trofeul din Casa Pariurilor Liga 1.

Final cu suspans: Gigi Becali așteaptă salvarea de la Tata Reghe! Primă de 50.000 de euro pentru U Craiova

Deși rivali în acest sezon, Gigi Becali are o relație strânsă cu Laurențiu Reghecampf. Iar acum salvarea celor de la FCSB poate veni de la antrenorul care a făcut cele mai mari performanțe la roș-albaștrii în ultimul deceniu.

ADVERTISEMENT

După cele două titluri câştigate ca antrenor al celor de la FCSB, Laurenţiu Reghecampf îi poate ajuta indirect pe roş-albaştrii să câştige încă un campionat, primul după o pauză de 7 ani. FCSB stă la mâna Craiovei astfel încât meciul din ultima etapă cu CFR Cluj să se joace cu titlul pe masă.

Gigi Becali, relaţie strânsă cu Laurenţiu Reghecampf: “Vorbeam foarte mult, și nu doar despre fotbal”

De altfel, tehnicianul a vorbit într-un interviu despre relaţia de prietenie care îl leagă de Gigi Becali spunând că nu discutau doar despre fotbal când era antrenor la FCSB, ci de multe alte subiecte:

ADVERTISEMENT

“Eu vorbesc foarte mult cu Gigi. Am o legătură foarte strânsă cu el. E o legătură de respect. Când eram antrenor eu vorbeam câte două, trei ore pe zi cu el. Vorbeam foarte mult, și nu doar despre fotbal.

Eu discutam un lucru important cu el și îl întrebam ce își dorește într-un an calendaristic. Vrei să promovezi, să vinzi, ce vrei să faci? Noi trebuia să facem ce voia patronul și să nu schimbăm strategia la mijlocul campionatului. Ce dorea patronul trebuia să se facă. Iar strategia la o echipă o face ăla care dă banii.”

ADVERTISEMENT

Reghe, omul care se ocupa de FCSB cât Gigi Becali era în închisoare: “Mă suna și am mers chiar și de câteva ori la el. Aveam o legătură de suflet”

Unul dintre cele mai dificile momente ale lui Gigi Becali a fost momentul în care a fost încarcerat. De echipă a rămas să se ocupe Laurenţiu Reghecampf, antrenor care a recunoscut că îl vizita des la puşcărie:

“Vorbeam foarte mult din închisoare! Mă suna și am mers chiar și de câteva ori la el. Aveam o legătură de suflet. Pe mine mă ajuta mult când era în liberatate, nu atunci când a fost reținut.

ADVERTISEMENT

Este un tip cu care se poate lucra foarte bine. Este tip căruia nu îi place să piardă, investește foarte mulți bani și este dreptul lui să știe ce se întâmplă la echipă”, a spus Reghe la Gsp.

ADVERTISEMENT

Reghe, singurul antrenor “vândut” de Gigi Becali: “Aveam clauză și am dat 800.000 de euro ca să pot rupe contractul.Dar am făcut-o cu drag”

De altfel, Laurenţiu Reghecampf este singurul antrenor pe care Gigi Becali “l-a vândut” de la FCSB. În 2014 când a plecat pentru prima dată de la roş-albaştrii, Reghe avea clauză de reziliere de 800.000 de euro, pe care a plătit-o el:

„Eu la Steaua, după ce am obținut o calificare în Champions League, am luat 1,5 milioane de euro. Erau foarte mulți bani. Am avut salariu, în primul an, 20.000 de euro pe lună. În al doilea am avut 25.000 de euro.

Am câștigat din bonsuri aproape 1 milion de euro. Banii i-am dat înapoi lui Gigi când m-am transferat în Arabia Saudită, la Al Hilal. Aveam clauză și am dat 800.000 de euro ca să pot rupe contractul.Dar am făcut-o cu drag.

Aveam un contract pe care trebuia să-l țin, dar am plătit și am plecat. Am câștigat foarte mulți bani acolo. Eu am făcut foarte mulți bani în România. La Steaua am făcut mulți bani. Am câștigat peste două milioane de euro”, a declarat Reghecampf în podcast-ul lui Cătălin Măruță.

Înainte de a semna cu Craiova, Reghe voia să vină la FCSB

FCSB l-a numit în debutul sezonului pe Dinu Todoran în funcţia de antrenor principal, o surpriză din toate punctele de vedere. Rezultatele au fost modeste şi, înainte de a fi angajat de Universitatea Craiova, Reghe voia să vină la FCSB.

Dar, Mihai Rotaru s-a mişcat mai repede şi după eşecul dur cu FCSB din etapa a doua, scor 1-4, Universitatea Craiova s-a despărţit de Marinos Ouzounidis şi l-a angajat pe Laurenţiu Reghecampf, căruia i-a fost oferit un contract valabil două sezoane. Peste câteva etape avea să fie demis şi Dinu Todoran, înlocuit de Edi Iordănescu.

Îl ajută Reghe pe Gigi în lupta pentru titlu? Oltenii au ratat toate obiectivele în patru zile

Laurenţiu Reghecampf poate să îl ajute, de această dată indirect, pe Gigi Becali. Ca FCSB să joace meciul cu titlul pe masă în ultima etapă, Universitatea Craiova nu trebuie să piardă pe terenul lui CFR Cluj.

Însă oltenii au plecat cu autocarul spre Cluj, deși la meciurile importante Mihai Rotaru asigura un charter pentru deplasări. În plus, jucătorii lui Reghe sunt cu moralul la pământ după ce au ratat toate obiectivele în doar patru zile.

Se face din nou rocada Rădoi – Reghe?!

Din informaţiile FANATIK, după ce obiectivele clubului au fost ratate în acest final de sezon. Tehnicianul ar putea fi demis la finalul actualei stagiuni.

În locul său este dorit Mirel Rădoi, o ţintă mai veche a patronului Mihai Rotaru. Finanţatorul oltenilor l-a dorit pe Rădoi şi din perioada în care a fost selecţioner, însă atunci FRF nu l-a lăsat să plece, deşi obiectivul de calificare la Euro 2020 a fost ratat.

Astfel, poate să aibă loc o nouă rocadă între Reghe şi Rădoi, la fel cum s-a întâmplat în urmă cu 7 ani. În 2015, Mirel Rădoi şi-a început cariera de antrenor direct pe banca celor de la FCSB. Însă rezultatele nu au fost cele dorite.

În luna decembrie, Gigi Becali a hotărât să îl demită pe Mirel Rădoi şi să îl readucă la cârma echipei pe Laurenţiu Reghecampf. De această dată, Reghe este în pericol să fie înlocuit de Rădoi la Craiova.

Universitatea Craiova, două victorii în Gruia în ultimele patru meciuri

FCSB a câștigat cu 1-0 pe “Oblemenco” şi le-a spulberat speranţele oltenilor la locul doi, iar doar patru zile mai târziu, Universitatea Craiova a fost învinsă de Sepsi în returul din semifinalele Cupei şi vor juca baraj pentru Europa.

CFR Cluj are doar o victorie pe teren propriu în faţa oltenilor în ultimele patru meciuri directe, în timp ce Craiova a obţinut în Gruia două victorii şi un rezultat de egalitate. Însă, duminică, de la ora 21:30, jucătorii lui Dan Petrescu vor avea titlul pe masă.