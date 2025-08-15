Final cumplit pentru Georgiana, o tânără de 19 ani din județul Bacău dispărută de o lună. A fost găsită moartă în râul Bistrița

Romanescu Georgiana, tânăra de 19 ani dispărută pe 1 iulie din Buhuși, județul Bacău, a fost găsită fără viață în canalul râului Bistrița. Dispariția fetei fusese anunțată de familie, după ce tânăra nu s-a mai întors acasă. Trupul fetei a ieșit la suprafață joi seară, 14 august, în jurul orei 20:30.

Tânără dispărută de acasă de o lună, găsită moartă în râul Bistrița

Polițiștii și pompierii au ajuns imediat la fața locului Georgiana fusese căutată zile întregi, inclusiv cu echipe de scafandri, dar fără rezultat până acum. Autoritățile au anunțat că au deschis o anchetă pentru a stabili cum s-a produs tragedia și dacă tânăra a fost victima unui accident sau a unei fapte violente, potrivit

„Ați văzut-o? La data de 01.07.2025, I.P.J. Bacău a fost sesizat de către numita Romanescu Petrina Irina cu privire la faptul că fiica sa, Romanescu Georgiana, în vârstă de 19 ani, cu handicap grad 1, a plecat de la domiciliul din oraș Buhuși, județul Bacău și nu a mai revenit.

Semnalmente – înălțime 1,60 m, greutate 50 kg, ten măsliniu, păr șaten, față ovală, ochi culoare maro, fără semne particulare. La data plecării de la domiciliu, aceasta era îmbrăcată cu un tricou de culoare deschisă, pantaloni negri cu dungă albastră, adidași negri, o borsetă argintie și în cap avea o șapcă de culoare neagră”, anunța Poliția Română pe 1 iulie 2025.

Adolescent de 16 ani, înecat în râul Siret

Un adolescent de 16 ani din județul Galați și-a pierdut viața duminica trecută, 10 august, după ce s-a înecat în râul Siret. Tragedia s-a produs în localitatea Condrea, comuna Umbrărești, unde băiatul venise la scăldat împreună cu mai mulți prieteni. Inițial, tinerii se distrau și profitau de ziua călduroasă, însă în câteva clipe, totul s-a transformat într-o tragedie.

Pompierii militari au ajuns repede la fața locului, alături de un echipaj SMURD și o ambarcațiune specială pentru cazuri de înec. În sprijin au venit și scafandri din cadrul ISU București-Ilfov, chemați de urgență. Căutările au durat câteva minute.

Pericolul din spatele scăldatului în locuri interzise

unde medicii au început manevrele de resuscitare, însă fără rezultate. Din păcate, inima adolescentului nu a mai început să bată. Imediat după tragicul eveniment, autoritățile au mai transmis din nou un avertisment despre pericolul care se află în spatele scăldatului în locuri neamenajate.

„Pentru a evita astfel de tragedii, recomandăm cetăţenilor: să evite scăldatul în zone neamenajate sau neautorizate, să nu se aventureze în ape cu curent puternic sau adâncime necunoscută și să respecte indicaţiile autorităţilor şi să supravegheze în permanenţă copiii în apropierea apelor. Salvatorii noştri intervin cu toate mijloacele disponibile în astfel de situaţii, dar prevenirea rămâne cel mai important pas pentru protejarea vieţii”, au spus pompierii.