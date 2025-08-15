News

Final cumplit pentru Georgiana, o tânără de 19 ani din județul Bacău dispărută de o lună. A fost găsită moartă în râul Bistrița

O tânără de 19 ani din Buhuși, județul Bacău, dispărută pe 1 iulie, a fost găsită moartă în canalul râului Bistrița, după mai bine de o lună de căutări.
Mădălina Cristea
15.08.2025 | 09:19
Final cumplit pentru Georgiana o tanara de 19 ani din judetul Bacau disparuta de o luna A fost gasita moarta in raul Bistrita
Final tragic pentru Georgiana, tânără de 19 ani dispărută de acasă pe 1 iulie. A fost găsită moartă în râul Bistrița. Sursa foto: Colaj Fanatik, Bacău.net.

Romanescu Georgiana, tânăra de 19 ani dispărută pe 1 iulie din Buhuși, județul Bacău, a fost găsită fără viață în canalul râului Bistrița. Dispariția fetei fusese anunțată de familie, după ce tânăra nu s-a mai întors acasă. Trupul fetei a ieșit la suprafață joi seară, 14 august, în jurul orei 20:30.

ADVERTISEMENT

Tânără dispărută de acasă de o lună, găsită moartă în râul Bistrița

Polițiștii și pompierii au ajuns imediat la fața locului și au reușit să recupereze cadavrul. Georgiana fusese căutată zile întregi, inclusiv cu echipe de scafandri, dar fără rezultat până acum. Autoritățile au anunțat că au deschis o anchetă pentru a stabili cum s-a produs tragedia și dacă tânăra a fost victima unui accident sau a unei fapte violente, potrivit Bacău.net.

„Ați văzut-o? La data de 01.07.2025, I.P.J. Bacău a fost sesizat de către numita Romanescu Petrina Irina cu privire la faptul că fiica sa, Romanescu Georgiana, în vârstă de 19 ani, cu handicap grad 1, a plecat de la domiciliul din oraș Buhuși, județul Bacău și nu a mai revenit.

ADVERTISEMENT

Semnalmente – înălțime 1,60 m, greutate 50 kg, ten măsliniu, păr șaten, față ovală, ochi culoare maro, fără semne particulare. La data plecării de la domiciliu, aceasta era îmbrăcată cu un tricou de culoare deschisă, pantaloni negri cu dungă albastră, adidași negri, o borsetă argintie și în cap avea o șapcă de culoare neagră”, anunța Poliția Română pe 1 iulie 2025.

Adolescent de 16 ani, înecat în râul Siret

Un adolescent de 16 ani din județul Galați și-a pierdut viața duminica trecută, 10 august, după ce s-a înecat în râul Siret. Tragedia s-a produs în localitatea Condrea, comuna Umbrărești, unde băiatul venise la scăldat împreună cu mai mulți prieteni. Inițial, tinerii se distrau și profitau de ziua călduroasă, însă în câteva clipe, totul s-a transformat într-o tragedie.

ADVERTISEMENT
Avertisment pentru românii care au vizitat Italia: Actele de identitate scanate la recepție,...
Digi24.ro
Avertisment pentru românii care au vizitat Italia: Actele de identitate scanate la recepție, furate de hackeri

Pompierii militari au ajuns repede la fața locului, alături de un echipaj SMURD și o ambarcațiune specială pentru cazuri de înec. În sprijin au venit și scafandri din cadrul ISU București-Ilfov, chemați de urgență. Căutările au durat câteva minute.

ADVERTISEMENT
Neverosimil! Au început returul de la 0-3 și au luat roșu în minutul...
Digisport.ro
Neverosimil! Au început returul de la 0-3 și au luat roșu în minutul 18. Ce a urmat va rămâne în istorie

Pericolul din spatele scăldatului în locuri interzise

Băiatul a fost găsit și adus la mal, unde medicii au început manevrele de resuscitare, însă fără rezultate. Din păcate, inima adolescentului nu a mai început să bată. Imediat după tragicul eveniment, autoritățile au mai transmis din nou un avertisment despre pericolul care se află în spatele scăldatului în locuri neamenajate.

ADVERTISEMENT

„Pentru a evita astfel de tragedii, recomandăm cetăţenilor: să evite scăldatul în zone neamenajate sau neautorizate, să nu se aventureze în ape cu curent puternic sau adâncime necunoscută și să respecte indicaţiile autorităţilor şi să supravegheze în permanenţă copiii în apropierea apelor. Salvatorii noştri intervin cu toate mijloacele disponibile în astfel de situaţii, dar prevenirea rămâne cel mai important pas pentru protejarea vieţii”, au spus pompierii.

Când va primi Traian Băsescu înapoi vila de protocol. Anunț de la vârful...
Fanatik
Când va primi Traian Băsescu înapoi vila de protocol. Anunț de la vârful Guvernului
Tatăl lui Vladimir Putin, acuzat că i-a scos ochiul mamei dictatorului cu o...
Fanatik
Tatăl lui Vladimir Putin, acuzat că i-a scos ochiul mamei dictatorului cu o furcă. Dezvăluiri șocante dintr-o nouă carte despre viața liderului de la Kremlin
Ce prevede noul proiect de lege privind pensiile magistraților. La ce vârstă se...
Fanatik
Ce prevede noul proiect de lege privind pensiile magistraților. La ce vârstă se vor retrage și ce sumă vor primi
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Mădălina Cristea
Mădălina Cristea
Mădălina Cristea- Bălăceanu este redactor pe zona de News la Fanatik. Și-a început cariera jurnalistică la Evenimentul Zilei și Capital, apoi a fost parte din echipele redacționale ale site-urilor Mainnews.ro, Puterea.ro şi Ştirile ProTV
Parteneri
Președintele de club care i-ar da 1.000.000 euro pe sezon lui Ianis Hagi:...
iamsport.ro
Președintele de club care i-ar da 1.000.000 euro pe sezon lui Ianis Hagi: 'Sigur!'
A apărut noua revistă Taifasuri
  • Nu rata numărul 1046 al revistei Taifasuri!
  • Pachet special: revista + 3 CD-uri, la superpreţul de 19,99 lei
A apărut noua revistă Taifasuri
  • Interviu de colectie cu Cezara Dafinescu despre preţul succesului
  • Farmacia verde, sănătate, dietă, frumuseţe şi multe altele
Acum la toate punctele de presă din România!