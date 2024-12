Final de an de vis pentru Alexandru Roșca, portarul lui Dinamo. Suma ridicolă pentru care l-a pierdut UTA

Alexandru Roșca este marea surpriză din SuperLiga și unul dintre cele mai mari câștiguri pentru Dinamo, care .

Alexandru Roșca nu a primit niciun gol din acțiune la Dinamo

în acest final de an și are un parcurs pur și simplu incredibil. Portarul transferat pentru 50,000 de euro de la Șelimbăr a închis pur și simplu poarta.

În 8 meciuri disputate, Roșca nu a primit niciun gol din acțiune! Singurul încasat a fost din penalty în prelungirile partidei cu Sepsi Sfântu Gheorghe. Este fără doar și poate o performanță notabilă pentru tânărul în vârstă de doar 21 de ani.

Cota lui Alexandru Roșca a explodat de asemenea. Cota lui a crescut de două ori și ceva și a ajuns la 450,000 de euro. Portarul mai are contract cu Dinamo până în 2028, iar dacă va continua în acest ritm „câinii” ar putea să încaseze o sumă importantă de pe urma vânzării sale.

Alexandru Roșca putea ajunge la UTA pentru doar 25,000 de euro. Mircea Rednic nu se simte vinovat: „Îmi pun în cârcă situația lui”

Mircea Rednic, antrenorul celor de la UTA, a lămurit acest subiect: „Vreau să fac o paranteză, pentru că sunt foarte mulți care îmi pun în cârcă situația lui Roșca. El a fost dat la Șelimbăr fără clauză prin care noi puteam să-l aducem înapoi, singura clauză a fost că se poate cumpăra la 25,000 de euro.

S-a tot spus că >. Eu n-am putut să fac nimic, am întrebat de el, mi s-a spus că a fost dat sub formă de împrumut, fără clauză prin care să revină”, s-a apărat fostul tehnician al lui Dinamo. Rămâne de văzut dacă Alexandru Roșca va rămâne titular în poarta lui Dinamo și după revenirea lui Adnan Golubovic.

A ajuns să facă fotbal din întâmplare

Alexandru Roșca a fost crescut de UTA, de unde a fost împrumutat în 2021 la Crișul Chișineu. Tot sub formă de împrumut avea apoi să ajungă la Pecica, de unde arădenii l-au trimis la CSC Șelimbăr.

Mi-am propus să joc cât mai mult, asta mi-am dorit de când am venit aici și să fac și suporterii mândri. Este cea mai importantă realizare a mea de până acum, chiar nu mă așteptam. M-a luat prin surprindere.

Fotbalul l-am început la 7 ani din cauza unui coleg de clasă. Stăteam tot timpul cu el și nu îmi plăcea să nu fie cu mine. Voiam să fiu tot timpul cu el, să ne jucăm, eram cei mai buni prieteni și până în ziua de azi.

Am aflat că merge la fotbal și am zis să mă duc și eu, să stau și eu cu el, și așa am început fotbalul. Nu aveam nicio treabă cu fotbalul până la 7 ani, eu m-am dus doar să mă distrez, să stau cu el, doar de asta m-am dus”, a povestit jucătorul lui Dinamo într-un interviu pentru .