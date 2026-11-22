CE TREBUIE SĂ ȘTII Pleacă Risto Radunovic de la FCSB?

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Risto Radunovic, , ar putea să se despartă de FCSB în această iarnă, când îi expiră contractul. Fundașul muntenegrean a dezvăluit că negocierile pentru prelungirea înțelegerii nu s-au concretizat până în acest moment și nu exclude varianta unei plecări de la clubul lui Gigi Becali.

Pleacă Risto Radunovic de la FCSB?

FCSB a făcut un nou pas greșit în SuperLiga. Roș-albaștrii au ajuns la patru meciuri la rând fără victorie în campionat și fără gol marcat. . La finalul partidei a vorbit și Risto Radunovic, căruia îi expiră contractul cu roș-albaștri.

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„Asta este, echipa mai bună pleacă cu un punct. Sperăm să fim mai bine la meciul următor. Mă refer la ceea ce a spus Mister, ne așteptam la un meci dur din partea Argeșului, așa cum sunt mereu meciurile de la ei. Am fost pregătiți pentru asta.

Cred că în prima repriză am construit bine și am jucat mai bine decât în a doua. Dar și în a doua am avut ocazii de a marca, am avut șuturi pe poartă și mai multă inspirație în ultima treime. Am avut situații de a marca, nu am primit gol, acestea sunt lucrurile pozitive.

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Ceva ce nu este în regulă este că nu luăm puncte. Este al patrulea meci în care nu marcăm. Trebuie să fim mai inspirați în ultima treime. Trebuie să rămânem pozitivi, să muncim mai mult pentru echipă și să fim încrezători. Fiecare echipă trece printr-o perioadă bună sau mai puțin bună. Eu sunt convins că echipa asta poate câștiga toate meciurile până la finalul anului.

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Am lucrat cu Bogdan Andone la Astra, am rămas prieteni. Mereu mă bucur când îl văd. Vom vedea ce va fi, mai sunt câteva meciuri, după care vom vedea. În viitorul scurt vom vedea ce decizie am luat și ce voi face. Nu vreau să vorbesc despre mine, dar până la sfârșitul anului mai sunt câteva meciuri pe care vreau să le tratez serios și vom vedea ce va fi.

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Nu e niciun semn de întrebare, am rămas cu o lună de contract și vom vedea ce va fi. Nu am ce să spun despre schimbările în conducere. Îi mulțumesc domnului Mihai Stoica pentru munca depusă. Trebuie să continuăm și să o facem cât mai bine în meciurile rămase”, a declarat Risto Radunovic, după FC Argeș – FCSB 0-0.