Final de aventură pentru Vinicius la Real Madrid!? Brazilianul a fost huiduit pe Bernabeu și a reacționat pe social media. Xabi Alonso a intervenit!

Vinícius Júnior are parte de un sezon extrem de complicat. Brazilianul nu a mai înscris un gol pentru Real Madrid de la începutul lunii octombrie. Suporterii echipei din capitala Spaniei s-au săturat și ei de prestațiile sub așteptări ale sud-americanului. Atacantul a fost huiduit sâmbătă seara pe Bernabéu, la meciul cu Sevilla FC. Xabi Alonso a încercat să își apere jucătorul la conferința de presă.

Vinicius, fluierat copios pe Bernabéu!

Real Madrid a câștigat duelul cu Sevilla din La Liga, scor 2-0. Golurile au fost marcate de Jude Bellingham și Kylian Mbappé, însă echipa lui Xabi Alonso rămâne în continuare în spatele rivalilor de la Barcelona în campionatul iberic.

Vinícius Jr. a avut puține realizări în fața celor de la Sevilla. Brazilianul a fost scos de pe teren în minutul 83 al jocului. Xabi Alonso l-a introdus în locul său pe tânărul Gonzalo García. În momentul schimbării, publicul de pe Bernabéu a început să îl huiduie pe brazilian.

Reacția lui Vinicius nu a întârziat! Brazilianul și-a șters poza cu Real Madrid de pe social media

Vinícius s-a uitat spre suporteri și a dat din cap, frustrat de cele întâmplate. Imediat după finalul jocului, atacantul și-a schimbat fotografia de pe profilul de social media. Acesta a înlocuit imaginea în care purta tricoul celor de la Real Madrid cu una în care apare în echipamentul naționalei Braziliei.

Mai mult, în descrierea pozelor postate pe social media după meciul cu Sevilla, Vinícius a pus doar câteva puncte de suspensie. Brazilianul pare să fi fost deranjat de atitudinea suporterilor celor de la Real Madrid, cu care se va reîntâlni abia la începutul anului 2026, asta dacă nu va schimba echipa încă din această iarnă.

Xabi Alonso a reacționat după ce Vincius a fost fluierat pe Bernabeu

Xabi Alonso a încercat, la conferința de presă, să explice reacția furioasă a jucătorului său. se bucură că echipa va intra în vacanță, întrucât sunt multe lucruri de pus la punct până la reluarea campionatului.

„Fanii sunt liberi și au tot dreptul să își exprime opinia. A fost un meci dificil, din cauza modului în care s-au desfășurat lucrurile pentru noi. Există aspecte pe care le putem îmbunătăți, dar iau în considerare situația echipei și accidentările pe care le-am avut. Vom profita de pauză și vom începe anul mai puternici.

Nu sunt aici să judec. Ne cunoaștem situația, avem anumite așteptări și un anumit grad de autocritică, ceea ce ne va permite să jucăm mai bine. Știm că nu jucăm la nivelul nostru și vrem să ne îmbunătățim. Unele lucruri nu au mers așa cum ne-am dorit, iar în alte privințe am fost mai aproape de rezultatul dorit, dar, totuși, am luat cele trei puncte. Am câștigat ultimele noastre meciuri și asta ne permite să începem anul viitor cu posibilitatea de a lupta pentru toate trofeele”, a declarat Xabi Alonso.

Vinicius, pe picior de plecare de la real Madrid?

Contractul brazilianului expiră în 2027, însă oficialii clubului ar putea să îi dea drumul mai devreme, pentru a nu risca să îl piardă fără a încasa nici măcar un euro.

Chelsea și-a manifestat deja interesul pentru brazilian. Londonezii încearcă să dea lovitura în perioada de transferuri din iarnă. Clubul din Premier League ar putea profita de faptul că Vinícius nu pare deloc fericit la Real Madrid. Mai mult, presa din Spania scrie că atacantul și Xabi Alonso se află într-o situație destul de tensionată.