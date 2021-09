Final de calvar pentru Toni Kross! Carlo Ancelotti a primit o veste excelentă înainte de Real Madrid – Sheriff Tiraspol

Ultimul meci jucat de Toni Kroos pentru Real a avut loc în luna mai, după care jucătorul a fost testat pozitiv la COVID-19. El s-a vindecat la timp pentru a participa la Campionatul European alături de naționala Germaniei.

Kross a fost integralist în toate cele patru meciuri de la competiția din vară (0-1 cu Franța, 4-2 cu Portugalia și 2-2 cu Ungaria, toate în Grupa F, și ), dar nu a marcat niciun gol.

Leziune inghinală care s-a accentuat înaintea sezonului

Jucătorul a avut din nou ghinion, deoarece cu două săptămâni înaintea debutului actualului sezon a fost diagnosticat cu o leziune inghinală. Din acest motiv, a absentat la toate cele opt meciuri pe care Real le-a jucat până acum (șapte în campionat plus unul în Liga Campionilor).

Evident, a fost doar spectator la meciurile Germaniei din această toamnă, în preliminariile CM 2022 din Qatar, cu Liechtenstein (0-2), Armenia (6-0) și Islanda (4-0), primul și ultimul fiind în deplasare.

S-a antrenat fără să-l mai doară ceva

Azi se împlinesc 141 de zile de la ultimul lui meci oficial pentru Real, iar Kroos a recunoscut că au fost momente în care s-a gândit să joace, chiar dacă era accidentat, dar a preferat să își continue recuperarea.

„Sunt fericit că am reușit să fac al treilea antrenament cu echipa fără să mă doară nimic, după atâtea luni de chin, așa că este un sentiment foarte plăcut”, a declarat el pentru 90min.com.

„Nu am mai jucat de trei luni, din 29 iunie, la Campionatul European, așa că am nevoie de timp pentru a reintra în ritm. Dar cel mai important lucru este că nu mai simt dureri. De acum putem vorbi și despre jocuri. Am ajuns în acel moment în care îmi doream să fiu.

Au trecut aproape opt săptămâni de când am avut acele probleme medicale, dar în ultima lună și jumătate știam că voi ajunge aici. Prima stare de disconfort în zona inghinală am simțit-o în martie.

Știam că, dacă voi continua să joc, voi ajunge în situația în care durerile vor fi insuportabile, dar a fost foarte dificil să mă opresc, pentru că mi-am dorit să joc cu echipa de club în sferturile de finală, în semifinală și în finala Ligii Campionilor, apoi la Campionatul European.

Mi-a fost foarte greu să mă opresc din cauza problemelor medicale. Apoi am plecat în vacanță și am sperat că acele trei săptămâni mă vor ajuta să-mi revin. M-am întors la antrenamentele lui Real, dar durerile persistau, așa că am fost nevoit să mă opresc”, a mai spus jucătorul.

Zidane și-l va aminti ca pe un jucător spectaculos

Kroos este unul dintre preferații lui Zinedine Zidane, chiar dacă uneori dă declarații dure la adresa foștilor colegi, sau Mesut Ozil. Antrenorul francez a spus nu de puține ori despre mijlocașul german că este un jucător „spectaculos”.

Toni a ajuns la Madrid în 2014, de la Bayern München, cucerind de atunci două titluri și trei Ligi ale Campionilor. „Îmi voi aminti de el ca de un jucător spectaculos, unul dintre cei mai buni din lume pe postul său“, a declarat Zidane pentru Real France.

„Când am ajuns la Real am fost foarte fericit că sunt antrenorul lui. Când mă voi retrage, voi putea spune că i-am antrenat pe Cristiano Ronaldo, Gareth Bale, Luka Modric, Sergio Ramos, dar voi spune și de Toni Kroos.

Este impresionant să-l vezi antrenându-se în fiecare zi. Este profesionist. A vorbi despre el înseamnă a vorbi despre cineva extraordinar. Abilitățile principale sunt răbdarea și calmul. Este un jucător care poate fi urmat ca exemplu.

Este atât de bun încât ar putea juca ca numărul ‘6’ și ca ’10’. Se adaptează imediat, indiferent unde îl pui să joace. Nu se enervează și îi place să șuteze de la distanță la fel de mult ca atunci când dă o pasă înapoi.

Ușurința cu care folosește ambele picioare este fascinantă pentru mine. Ai putea crede că este stângaci. Toni este un băiat foarte liniștit și rezervat, dar vorbește la fel de deschis cu oricine: antrenor, manageri, colegi”, a declarat fostul antrenoir al Realului anul trecut pentru as.com.