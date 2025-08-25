Sport

Final de carieră pentru Cosmin Matei? Vestea cruntă pe care a primit-o în scandalul de dopaj

Cosmin Matei a primit o veste dură în dosarul de doping. WADA a făcut apel la TAS și vrea să îl suspende 2 ani pe jucătorul de la Sepsi
Cristian Măciucă
25.08.2025 | 16:31
Final de cariera pentru Cosmin Matei Vestea crunta pe care a primito in scandalul de dopaj
Final de carieră pentru Cosmin Matei? Vestea cruntă pe care a primit-o în scandalul de dopaj.

Cosmin Matei (33 de ani) a fost suspendat inițial de ANAD pentru 6 luni deoarece ar fi consumat o substanță interzisă. Mijlocașul lui Sepsi a fost depistat pozitiv în februarie 2024, dar Comisia de Apel l-a absolvit de vină la finalul anului trecut. WADA (n.r. Agenția Mondială Anti-Doping) nu este de acord și a mers la TAS.

Cosmin Matei ar putea renunța la fotbal din cauza scandalului de dopaj

În februarie 2024, după un meci Sepsi – Universitatea Craiova 1-3, Cosmin Matei făcut un test doping cu probă de urină. 90 de zile mai târziu, mijlocașul covăsnenilor a ieșit pozitiv. El a fost depistat cu o substanță numită 5-metilhexan-2-amină, un stimulent interzis care crește viteza, energia și tonusul muscular.

Inițial, Matei a fost suspendat 6 luni de ANAD (n.r. – Agenția Națională Antidoping), dar, în decembrie 2024, decizia a fost anulată la la Comisia de Apel de pe lângă Secretariatul General al Guvernului, pe motiv că produsul a fost contaminat.

„Voi merge acolo să-mi demonstrez nevinovăția”

Din nefericire pentru Cosmin Matei, dosarul n-a fost închis definitiv. Fotbalistul lui Sepsi, în vârstă de 33 de ani, s-a trezit că a fost citat la TAS. Agenția Mondială Anti-Doping vrea să obțină o suspendare de cel puțin doi ani pentru Cosmin Matei, sancțiune care poate ajunge până la patru ani dacă s-ar dovedi intenția în circuitul de administrare.

„Am fost informat pe data de 5 august că WADA a deschis la TAS un proces în cazul meu. Voi merge acolo să-mi demonstrez în continuare nevinovăția, așa cum am reușit să o fac și în România.

Am crezut că totul s-a încheiat într-un mod fericit pentru mine. De aceea, am fost surprins când am aflat despre demersul WADA, pornit la aproape 20 de luni după testare”, a declarat Cosmin Matei, potrivit gsp.ro. 

