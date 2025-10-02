Final de coșmar pentru cel mai ghinionist fotbalist din România. Reia pregătirea după ce a fost operat de patru ori

Valentin Țicu, fundașul stânga al Petrolului, va relua pregătirea după mai bine de un an de absență de pe gazon. O operație de ligamente încrucișate a declanșat un coșmar neobișnuit în rândul fotbaliștilor.

ADVERTISEMENT

Valentin Țicu s-a infectat cu stafilococul auriu la Spitalul Bagdasar Arseni

Fotbalistul în vârstă de 25 de ani s-a accidentat anul trecut în luna august, la un meci cu Dinamo. A fost începutul unei lungi și anevoioase perioade, în care a fost nevoit să se opereze de patru ori.

Țicu a suferit prima intervenție chirurgicală la o clinică din Capitală. Din păcate, firele nu au fost absorbite de organism și a fost nevoie de o a doua operație, efectuată la Spitalul Bagdasar Arseni.

ADVERTISEMENT

Acolo, el a contactat o bacterie periculoasă. Când spera să revină, a fost nevoit să meargă din nou la medici, deoarece genunchiul cu pricina nu se dezumfla.

Mutu l-a trimis pe Țicu în Italia

Țicu a ajuns în Italia, prin intermediul lui Mutu, acolo unde s-a descoperit infecția. A fost curățat, printr-o altă intervenție chirugicală, iar apoi a urmat un tratament îndelungat cu antibiotice.

ADVERTISEMENT

Ulterior, în luna iunie, el practic a luat-o de la capăt. Adică a fost operat de ligamente încrucișate. Perioada de recuperare variază între opt și zece luni, dar poate fi și mai lungă.

ADVERTISEMENT

Valentin Țicu începe alergările

Totuși, lucrurile au mers bine pentru Țicu și la patru luni de la ultima operație, el va reveni pe teren. A fost la un ultim control în Italia, iar lucrurile stau bine. Deocamdată e apt pentru alergări. Drumul până la întoarcerea pe gazon e încă lung.

Mai mult ca sigur, fotbalistul va putea juca din nou abia în 2026. Dar este foarte probabil ca el să prindă cantonamentul de iarnă, împreună cu echipa antrenată acum de Eugen Neagoe. De când s-a accidentat la Petrolul au antrenat Mehmet topal, Adrian Mutu și Liviu Ciobotariu. Pe primul l-a prins două etape, pe ultimii doi niciuna.

ADVERTISEMENT

“Niciodată nu mi-am imaginat că drumul meu va arăta așa, dar nu am renunțat. Au fost zile în care nu mai vedeam nicio ieșire. Am luptat cu orice aveam, răbdare, lacrimi, cu dinții strânși și sunt tot aici mai prezent și dornic ca niciodată. Cu aceastăocazie vreau să mulțumesc tuturor care încă cred în mine! Luptă!”, a fost mesajul fotbalistului după ultima operație.

Țicu a fost convocat la națională de Edi Iordănescu

Conducerea Petrolului și-a manifestat sprijinul pentru Țicu. Vali este un produs 100% al clubului, jucând deja de opt ani la echipa mare. El și-a prelungit în 2023 angajamentul cu ploieștenii până în iunie 2026.

Țicu este fost internațional de tineret, participant cu echipa națională la turneul final al Campionatului European din 2023. Fotbalistul a fost convocat o dată și la prima reprezentativă, în mandatul lui Edi Iordănescu.

Valentin Țicu a debutat la Petrolul în 2018. El a adunat 162 de meciuri și a marcat opt goluri pentru ploieșteni.